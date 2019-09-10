İŞKUR Yeni Bekçi Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları!

2019 İŞKUR yeni bekçi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR üzerinden hangi illere bekçi alınacak? İŞKUR ilanlara göre 18 şehirde bekçi alımı yapacaktır. Bekçi alımı için başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olmaları yeterlidir. Özel sektörde bekçilik yapacak olan adaylar için her bir iş ilanı içerisinde farklı olarak başvuru şartı belirlenmiştir. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya şubelere gitmeden aşağıda belirtilen linki kullanarak online olarak yapılacaktır. İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.​

İŞKUR BEKÇİ ALIMI YAPIYOR!

İŞKUR, 18 şehirde istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayınladı. İŞKUR başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleri ile beraber başvurularını gerçekleştirecekler.

İŞKUR BEKÇİ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Beden İşçisi (Genel) : 9675

Beden İşçisi (İnşaat): 68

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 37

Beden İşçisi (Temizlik): 327

Bekçi Alımı : 24

ALIMLAR HANGİ ŞEHİRLER İÇİN GEÇERLİDİR?

İlgili meslek grubunuzu seçtiğinizde karşınıza illere göre sıralanmış sayfa açılır. Bu sayfanın üzerinden il seçeneğini tıklayarak, bulunduğunuz ili filtreleyebilir ve bu şekilde bulunduğunuz ilde seçtiğiniz meslek ile ilgili kaç ilan yayınlandığını görüntüleyebilirsiniz.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular size en yakın İŞKUR il/ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek veya ilan altında belirttiğimiz linkler üzerinden, İŞKUR şubelerine gitmeden online başvuru yapabilirsiniz. Bunun için İŞKUR'a kayıtlı olmanız yeterlidir. Eğer İŞKUR'a kayıtlı iseniz, e-devlet şifrenizle ilgili iş ilanını tıkladığınızda, kaydınızı oluşturabileceğiniz sayfadan başvurunuzu kolayla yapabilirsiniz. Eğer İŞKUR'a kayıtlı değilseniz, aşağıda ''İŞKUR'a kayıt nasıl yapılır'' başlıklı bilgilendirmemizden öğrenebilirsiniz.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

Bekçilik alımında son aşamaya gelindi. Yazılı sınavın ardından ikinci aşama olan spor mülakatları tamamlandı ve son aşama olan sözlü mülakatların tarihi beklenmeye başlandı. Ancak sözlü mülakatların hangi tarihte yapılacağı bildirilmedi. Sözlü mülakatların eylül ya da ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceği konuşuluyor. Resmi tarih açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

NASIL BEKÇİ OLUNUR?

2018 senesinde bekçi mesleğine alımları konusunda 17.000 adet Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Bu haberi duyan meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise akın akın sıraya girmiş durumda. Adaylar bu konudan aylar öncesinden bu yana bu tür ilanın paylaşılmasını beklemekteydi. Ancak paylaşımlardan sonra çeşitli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ilk önce sözlü sınav şartı kaldırıldı ve daha sonra ise ilk aşamada yazılı sınav ve daha sonra mülakat olacak şeklinde bilgi paylaşıldı. En son yapılan bilgide ise 2018 senesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanı imzası ile beraber 7.000 adet Çarşı ve Mahalle alım planı yapacağını ve bunu 71 şehir için geçerli olacağını duyurdu. Bu durumda 17.000 adet kotadan 7.000 tanesi 71 şehir için belirlendi. Bunun dışında 10.000 adet bekçi alımı ile ilgili konu ise daha sonra paylaşılacaktır.

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