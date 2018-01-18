İŞKUR Üzerinden Türkiye Geneli 84 Bin 681 Personel Alınıyor-İşte Alım Yapılan Pozisyonlar

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden on binlerce personel alımı için ilan yayımlandı.
İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda farklı pozisyonlara toplamda 84 bin 681 personel alımı yapılacağı açıklandı.Yayımlanan ilanlarda kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar yüzlerce pozisyona personel alımı yapılıyor. En az ilkokul düzeyinden yapılan alımlara başvuru yapacak adayların İŞKUR kaydı yapmaıs gerekmektedir.
İŞKUR kaydı açan adaylar aşağıdaki adresi kopyalayarak yeni sekmede açabilir, ve istedikleri pozisyonları yazarak iş başvurunu internet üzerinden yapabileceklerdir.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
Personel Alımı Yapılan Pozisyonlar ve Alım Yapılan Sayı
Acil Tıp Teknisyeni 5
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 11
Adalet Meslek Elemanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 14
Ağaç Palet İmalatçısı 1
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 4
Ağdacı 1
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 3
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 5
Ahşap Ambalaj İşçisi 3
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 8
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 5
Ahşap Doğrama İmalatçısı 2
Ahşap İskeletçi 23
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 3
Ahşap Kalıpçı 19
Ahşap Kapı İmalatçısı 1
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 7
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 4
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 70
Ahşap Mobilya İmalatçısı 130
Ahşap Montaj Elemanı 18
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 291
Aktivasyon Görevlisi 15
Alakart Aşçısı 9
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) 5
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 6
Alçı Levha Uygulayıcısı 50
Almanca Öğretmeni 3
Alüminyum Doğramacı 166
Alüminyum imalat işçisi 23
Alüminyum Kaynakçısı 18
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 35
Ambalajcı (El İle) 64
Ambalajcı (Makine İle) 14
Ambalajlama işçisi (el ile) 2
Ambar Sorumlusu 4
Ambar/Depo Görevlisi 808
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri 2
Ameliyathane Teknisyeni 2
Anestezi Teknisyeni 1
Anketör 54
Antrenör 1
Ara Ütücü 16
Araç Filo Sorumlusu 3
Araç Kabul Görevlisi 4
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 4
Araştırma Görevlisi 5
Arge Elemanı 7
Arge Şefi 4
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 212
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 3
Ark Kaynakçısı 41
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 25
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 15
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 1
Asansör Montaj İşçisi 13
Asfalt İşçisi 1
Aşçı 551
Aşçı Yamağı (Çırağı) 2
Aşçı Yardımcısı 478
Aşçıbaşı 1
Aşçıbaşı Yardımcısı 2
Ateşçi (Dinamitçi) 1
Av Tüfeği Montaj İşçisi 1
Avize İmalatçısı 5
Avukat 9
Ayakçı (Tekstil) 369
Ayakkabı Finisajcısı 4
Ayakkabı İmalatçısı 189
Baca Temizleyicisi 1
Baca Yapım İşçisi 2
Bagaj Memuru 1
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 50
Bahçıvan 48
Bakım Onarım Mühendisi 2
Banka Gişe Yetkilisi 2
Bankacılık Meslek Elemanı 50
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 12
Bant elemanı 4
Bant Şefi (Tekstil) 5
Bar Servis Elemanı 2
Barkodcu 1
Barmen-Barmaid 1
Baskı Operatörü - Tekstil 39
Baskıcı (Suni Deri) 3
Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu 4
Bayan Kuaförü 38
Bayan Terzisi 4
Baz İstasyonu Montaj Elemanı 2
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 5
Beden İşçisi (Genel) 21867
Beden İşçisi (İnşaat) 239
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 37
Beden İşçisi (Temizlik) 2958
Bekçi 40
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 23
Benzinli Otomotiv Mekanikeri 2
Beton Boru Üretim Makinası Operatörü 3
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 5
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 7
Beton Santral Operatörü 20
Beton Transmikser Operatörü 15
Betonarmeci 62
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 9
Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 3
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 14
Bilet Satış Elemanı (Uçak) 4
Bilgi Güvenlik Denetmeni 1
Bilgi İşlem Destek Elemanı 32
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 12
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 9
Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 1
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 2
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 2
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 6
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 1
Bilgisayar Grafik Operatörü 1
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 12
Bilgisayar Mühendisi 47
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 4
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 8
Bilgisayar Programcısı 25
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 3
Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 23
Bilgisayar Teknisyeni 22
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 4
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 1
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 49
Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 1
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 116
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 1
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 4
Bilişim Uzmanı 1
Bina Bakımcısı 3
Bina Dış Yüzey Temizleyicisi 316
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 5
Bisiklet Tamircisi 9
Bisküvi Düzeltme İşçisi 28
Bisküvi İmalat İşçisi 106
Biyolog 8
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 4
Biyomedikal Cihaz Teknikeri 6
Biyomedikal Mühendisi 4
Bobin aktarma işçisi 11
Bobin sarma işçisi - elektrik 6
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 13
Bobinaj Teknisyeni 1
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 63
Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 10
Borsa Ve Finans Meslek Elemanı 1
Boru Kaynakçısı 10
Boru Kesme Makinesi İşçisi 2
Borverk (Bohrwerk) Operatörü 8
Boya dolum ve ambalajlama işçisi 1
Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 5
Boya Renk Ayar Elemanı 1
Boya Teknikeri 1
Boya Üretim Operatörü 2
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 2
Boyacı-Metal 88
Boyahane Tesis Takip İşçisi 15
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 4
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 7
Börek Ustası 3
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 39
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 30
Bulaşıkçı (Stevard) 302
Büfeci 2
Büro İşçisi 106
Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 2
Büro Memuru (Dış Ticaret) 3
Büro Memuru (Genel) 1109
Büro Memuru (İdari İşler) 5
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 107
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 20
Cam Eşya Kesici (Makineyle) 1
Cam Eşya Kesicisi (Elle) 3
Cam Temizleyici 1
Camcı 8
Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 2
Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 5
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 6
Ciğer Ustası 5
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 20
Ciltçi ( Mücellit ) 7
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 79
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 11
CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 2
CNC Freze Tezgahı Operatörü 227
CNC Kayar Otomat Operatörü 4
CNC Lazerle Kesme Operatörü 64
CNC Plazma Kesim Operatörü 60
CNC Programcısı 12
CNC Punch Makinesi Operatörü 20
CNC Router Operatörü 14
CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi 2
CNC Taşlama Operatörü 10
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 13
CNC Torna Tezgahı Operatörü 440
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 3
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1585
Çamaşırcı (Genel) 105
Çanta Dikim Elemanı 1
Çapakçı 11
Çaycı 258
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 4
Çelik Hasır İmal İşçisi 20
Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 5
Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 3
Çelik Kapı Montaj İşçisi 7
Çelik Kaynakçısı 605
Çelik Levha Bükücüsü 3
Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal) 1
Çevirmen/Tercüman 4
Çevre Görevlisi 1
Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri 1
Çevre Mühendisi 36
Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri 2
Çift İğne Makineci 5
Çiftçi (Hayvancılık) 12
Çiftçi (Tarla Ürünleri) 9
Çiftlemeci (Çorap) 5
Çiftlik İşçisi (Genel) 4
Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı 1
Çikolata İmal İşçisi 6
Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü 10
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 2
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 10
Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) 1
Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 1
Çocuk Gelişim Elemanı 39
Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) 1
Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 1
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 22
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 2
Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı 2
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 11
Çorap Burun Makinesi Operatörü 1
Çorap Kontrolörü 9
Çorap Örme Makinesi Operatörü 5
Çöp Kamyonu Sürücüsü 36
Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) 3
Çözgü Operatörü 7
Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 9
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 23
Dalgıç (Balıkadam) 2
Danışma Memuru 25
Değirmen İşçisi (Makarna) 3
Demir Doğramacı 40
Demir Dövme Presi Operatörü 5
Deniz Operasyon Sorumlusu 2
Depo Görevlisi (Gıda) 188
Depo Görevlisi (Hammadde) 5
Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 2
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 42
Depo İşçisi (Elleçleme) 120
Depo Sevkiyat Sorumlusu 366
Depocu (Giyim Üretim) 2
Deri Eşya İmal İşçisi 16
Deri İşçisi 7
Deri-Finisajcı 1
Dershane Müdürü 1
Desinatör (Tekstil) 4
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 4
Deterjan Üretim İşçisi 18
Dış Lastik Tamircisi 6
Dış Ticaret Meslek Elemanı 35
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 7
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 2
Dış Ticaret Uzmanı 12
Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri 10
Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri 1
Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 200
Diğer Arşivciler Ve Sorumluları 1
Diğer Baskıcılar 2
Diğer Büro Memurları 1
Diğer Çatı İşçileri 50
Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 15
Diğer Elektrik Montörleri 5
Diğer Elektrik Teknisyenleri 16
Diğer Elektrik Tesisatçıları 4
Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 7
Diğer Elektronik Mühendisleri 3
Diğer Elektronik Teknisyenleri 4
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 28
Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 5
Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 17
Diğer Hizmet Müdürleri 3
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 2
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 105
Diğer İnşaat Boyacıları 1
Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 17
Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 17
Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 2
Diğer Kırma, öğütme, karıştırma Ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemleri) 1
Diğer Madenciler Ve Taşocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) 2
Diğer Makine Mühendisleri 3
Diğer Makine Teknisyenleri 5
Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/kasarlayıcıları, Boyacıları Ve Terbiyecileri 2
Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler 1
Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 1
Diğer Metal Levha İşçileri 6
Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri 2
Diğer Metalurji Mühendisleri 1
Diğer Mobilya İşçileri 3
Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 21
Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 1
Diğer Mühendisler 2
Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri 10
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 12
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 5
Diğer Sağlık Personeli 7
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 3
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 2
Diğer Sıvacılar 101
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 8
Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 1
Dijital Baskı Operatörü (Reklam) 2
Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 10
Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı 10
Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi 2
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 739
Direksiyon Eğitmeni 15
Diş Hekimi Sekreteri 5
Diş Hekimi Yardımcısı 14
Diş Protez Teknikeri 2
Diş Protez Teknisyeni 3
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 6
Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı 3
Dizel Otomotiv Mekanikeri 4
Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 1
Doğal Gaz Tesisatçısı 1
Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı 2
Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi 7
Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı 1
Doğalgaz Tesisat Teknisyeni 6
Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri 1
Dokuma Konfeksiyon Makineci 757
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 214
Dondurmacı 1
Dökümcü 58
Dökümcü (Metal) 20
Döner Ustası 19
Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 2
Döviz Alım Satım Elemanı 4
Duşakabin Montajcısı 4
Düz Dikiş Makineci 113
Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı 4
Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 2
Ebe 1
Eczacı 3
Eczacı Kalfası 24
Eczane Hizmetleri Teknikeri 5
Eczane İşçisi 12
Editör (Radyo-Televizyon) 1
Editör-Gazete, Dergi Vb. 2
Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 2
Eğitim Danışmanı 9
Eğitim Yöneticisi 1
Ekmek Dağıtım Elemanı 2
Ekmek Ustası 6
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 104
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 13
El ilanı dağıtıcısı 1
El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 37
El Ve Makine Nakışçısı 1
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 32
Elektrik malzemesi montaj işçisi 24
Elektrik Mühendisi 46
Elektrik Öğretmeni 7
Elektrik Pano Elemanı 10
Elektrik Pano Montaj Ustası 10
Elektrik Teknikeri 187
Elektrik Teknisyeni 458
Elektrik Tesisat Ustası 17
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 23
Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü 1
Elektrikçi (Genel) 1152
Elektrik-Elektronik Mühendisi 63
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 190
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 5
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 8
Elektro Erozyon Tezgah İşçisi 2
Elektro-Mekanik Montaj Ustası 2
Elektro-Mekanik Montajcısı 12
Elektronik Haberleşme Teknisyeni 3
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 6
Elektronik Montörü (Genel) 17
Elektronik Mühendisi (Genel) 14
Elektronik Teknisyeni 47
Elektronik Teknolojisi Teknikeri 7
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 62
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 6
Elektrostatik Boya Operatörü 42
Elementer Sigorta Temsilcisi 2
Elyaf Değerlendirici 2
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 23
Emlakçı 3
Endüstri Mühendisi 74
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 27
Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 3
Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi 10
Endüstriyel Kalıp Teknisyeni 4
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 2
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 8
Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 1
Endüstriyel Otomasyon İşçisi 3
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 2
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta 2
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 4
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 13
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 68
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 16
Enerji Sistemleri Mühendisi 1
Engelli Bakım Elemanı 10
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 6
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 14
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 40
Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı 2
Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri 1
E-Ticaret Meslek Elemanı 13
Etiket Dokuma Makinesi Operatörü 3
Etiket görevlisi - ambar 10
Ev Mefruşatı Dikimcisi 1
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 8
Evde Çocuk Bakım Elemanı 1
Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı 3
Fabrika/İşletme Müdürü 3
Fantezi Bükümcü 1
Fason Takip Elemanı (Tekstil) 19
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 36
Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 6
Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 4
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 5
Ferforje Demir Ustası 2
Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) 1
Fermuar İmal İşçisi 50
Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü 4
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 53
Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı 6
Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı 2
Fiberglasçı 3
Figüran 100
Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 9
Finans Analisti 100
Finans Hizmetleri Elemanı 5
Finans Uzmanı 3
Finansman Sorumlusu 1
Finansman Yöneticisi 1
Fitil (Flayer) Makineci 2
Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 8
Fizik Laboratuvarı Sorumlusu 2
Fizik Mühendisi 8
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 11
Fizik Tedavi Teknikeri 1
Fizyoterapist 4
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası 5
Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü 2
Folyo Uygulamacısı 1
Fore Kazık Makinesi Operatörü 5
Forklift Operatörü 569
Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) 5
Formacı ( Çorap) 1
Fotoğrafçı 9
Fotokopi Makinesi Operatörü 3
Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 3
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 11
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 38
Garson (Servis Elemanı) 2467
Gayrimenkul Planlamacısı 5
Gaz Altı Kaynakçısı 994
Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri ) 1
Gazete Dağıtıcısı 6
Gazeteci 2
Gemi Acente Personeli 3
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 1
Gemi Makine Bakımcısı 1
Gemi Montajcısı 5
Gemi Onarım İşçisi 10
Gemi Yağcısı 1
Genel Alan Sorumlusu 6
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 93
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 8
Genel evrak dağıtıcısı 1
Geri Dönüşüm İşçisi 6
Gıda Mühendisi 124
Gıda Teknikeri 94
Gıda Teknolojisi Teknikeri 4
Gıda Teknolojisi Teknisyeni 8
Giyotin Makas İşçisi 17
Gofret Kesme Makinesi Operatörü 5
Görsel İletişim Tasarımcısı 2
Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı 2
Gözleme Ustası 3
Gözlük Çerçeve İmalatçısı 1
Gözlükçü-Optik 5
Grafik Desen Çizimi Elemanı 1
Grafik Tasarımcısı 43
Grafiker 113
Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri 1
Granül İmal İşçisi 1
Gravür Pantograf Operatörü 3
Greyder Operatörü 3
Gübre Üretim İşçisi 2
Gümrük Müşavir Yardımcısı 1
Gümrük Müşaviri 20
Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası 3
Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı 1
Güvenlik Görevlisi 2398
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 29
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 17
Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 22
Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı 2
Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 9
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 55
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 36
Haber Spikeri 1
Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı 17
Hadde Ayarcısı (Metal) 3
Hadde İşçisi 5
Halı Desinatörü 1
Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 33
Halı Yıkama İşçisi 2
Halk Oyunları Eğitmeni 1
Halkla İlişkiler Görevlisi 32
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı 29
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 65
Hamal/Elle Taşıma 16
Harita Mühendisi 9
Harita Teknikeri 22
Harita Teknisyeni 1
Harita ve Kadastro Teknikeri 1
Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 5
Hasta Danışmanı 29
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 13
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 65
Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi 6
Hastane Hizmetlisi 2
Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı 100
Haşıl Makinesi Operatörü 5
Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı 11
Havuz Görevlisi 9
Havuz Suyu Operatörü 2
Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri 1
Hazır Giyim Kalıpçısı 3
Hekim-Pratisyen 4
Hemşire 45
Hemşire (Yenidoğan) 3
Heykeltraş 1
Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı 5
Hidrolik Apkant Pres Operatörü 46
Hidrolik Pnömatikçi 14
Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni 3
Hizmetçi-Ev İşleri 2
Hizmetli (Kamu Kuruluşları) 1
Isıcam İmal İşçisi 9
Isıl İşlem İşçisi 6
Isıl İşlem Teknisyeni 2
Isıtma, Havalandırma Ve Soğutma Mühendisi 1
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı 3
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 51
Izgara Köftecisi 1
Izgara Ustası 14
Izgara Ustası Yardımcısı 5
İç Giyim Konfeksiyon Makineci 6
İç Giyim Satış Elemanı 2
İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar 4
İç Mimar 22
İdari İşler Uzmanı 2
İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 6
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 8
İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) 10
İlaç Üretim Operatörü 15
İlan Ve Reklam Satıcısı 1
İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 2
İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) 1
İlköğretim Matematik Öğretmeni 2
İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 24
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 4
İngilizce Öğretmeni 45
İnsan Kaynakları Uzmanı 12
İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 2
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 46
İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü 1
İnşaat Ustası 3
İnşaat Boyacısı/Boyacı 27
İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) 7
İnşaat İşçisi 83
İnşaat Kalfası (Genel) 40
İnşaat Mühendisi 67
İnşaat Teknolojisi Teknikeri 82
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 14
İnternet Editörü 2
İnternet Geliştiricisi 1
İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı 1
İplik Bitim İşleri Operatörü 30
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 124
İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 25
İplik Temizleme İşçisi 71
İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) 31
İstihsal Teknisyeni 39
İş Geliştirme Uzmanı 2
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 42
İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 7
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 23
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 2
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 20
İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı 3
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 3
İş Makineleri Operatörü 16
İş Makineleri Yağcısı 4
İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü 1
İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 9
İş ve Meslek Danışmanı 1
İşitme Cihazları Satış Danışmanı 1
İşletme Elektrik Bakım Ustası 3
İşletme Elektrik Bakımcısı 43
İşletme Müdür Yardımcısı 2
İşletme Müdürü (Tekstil) 1
İşletme Yönetimi Meslek Elemanı 1
İşletmeci 3
İthalat-İhracat Sorumlusu 31
İzabeci 5
Jakar Tezgahı Dokuyucusu 2
Jeneratör Tamircisi 3
Jeofizik Mühendisi 3
Jeoloji Mühendisi 6
Jet Boya Makinesi Operatörü 52
JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 5
Kablo Ağı Bantlama Elemanı 1
Kablo Ağı Kesme Operatörü 1
Kablo Gruplama İşçisi 68
Kablo İmal Makinesi Operatörü 45
Kablo Montaj İşçisi 77
Kablo Sıyırma Makinesi Operatörü 1
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 51
Kadın Giyim Modelisti 1
Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı 25
Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı 16
Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü 2
Kağıt Teknikeri 1
Kahvaltı Hazırlama Elemanı 4
Kahvaltı Şefi 1
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 93
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 29
Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 6
Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 2
Kalıpçı-Pres 40
Kalibrasyoncu 17
Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) 3
Kalite Güvence Müdürü 1
Kalite Kontrol İşçisi (Cam) 2
Kalite Kontrol Sorumlusu 32
Kalite Kontrolcü 497
Kalite Kontrolcü (Metal) 27
Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) 2
Kalite Kontrolcü (Plastik) 9
Kalite Kontrolcü-Tekstil 191
Kalite Kontrolörü-Kumaş 19
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 6
Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 2
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 18
Kalorifer Tesisatçısı 5
Kameraman 4
Kamyon Şoförü 81
Kamyonet Şoförü 20
Kantin Görevlisi 13
Kapalı Depo Görevlisi 49
Kapı Görevlisi (Doorman) 2
Kapı Montaj İşçisi 2
Kapıcı 11
Kapıcı-Kaloriferci 11
Kapı/Kantar Görevlisi 28
Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 1
Kaplamacı-Ahşap 10
Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) 1
Kargo Takip Görevlisi 27
Karoserci 4
Kartelacı 5
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) 2
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 6
Kasap 106
Kasiyer 989
Kaşar Peyniri İmalat Ustası 1
Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) 1
Kat Şefi ( Floor Supervisior) 8
Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 1
Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 47
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi 3
Kauçuk Yoğurucu 3
Kaynak Mühendisi 2
Kaynak Operatörü 33
Kaynak Teknisyeni 2
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 263
Kebap Ustası 14
Kepçe Operatörü 48
Kepenk Montaj İşçisi 16
Keseci(Tellak) 7
Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) 20
Kesimci (Ayakkabı) 5
Kesimci (Konfeksiyon) 629
Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler 1
Kızakçı (Gemi) 1
Kimya Laboratuvarı Görevlisi 2
Kimya Mühendisi 66
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 7
Kimya Teknikeri 41
Kimya Teknisyeni 23
Kimya Teknolojisi Teknisyeni 3
Kimyager 88
Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü 2
Kireç Fırın Operatörü 2
Klima İmalat ve Montaj Elemanı 5
Klima Sistemleri Teknisyeni 12
Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü 1
Kolileme Makinesi Operatörü 1
Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 2
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 19
Konfeksiyon İşçisi 847
Konfeksiyon Kontrolörü 1
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni 2
Konfeksiyon Modelisti 2
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 6
Konik Çözgü Makinesi Operatörü 12
Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) 5
Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi 3
Konuşma Terapisti 1
Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) 3
Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) 1
Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi 11
Kredilendirme Görevlisi 3
Kuaför 10
Kumaş Açıcı 25
Kumaş Boyacısı 8
Kumaş Boyamacı 20
Kumaş Katlama Makinesi Operatörü 1
Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 4
Kumaş Kontrol İşçisi 1
Kumaş Paketleme İşçisi 20
Kumaş Sarıcı 1
Kumlama Makinesi Operatörü 3
Kurtarıcı Araç Şoförü 1
Kuru Temizlemeci 2
Kurumsal İletişim Uzmanı 1
Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 6
Kuruyemişçi 4
Kurye 433
Kurye (İlaç Dağıtım) 2
Kümes Bakım İşçisi 10
Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) 4
Laborant (Gıda) 2
Laborant (Tekstil) 29
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 3
Laborant-Boya 7
Laboratuvar Teknikeri 16
Lahmacun Ustası 2
Lastik Kaplama İşçisi 5
Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) 10
Lastik-Cant Montaj İşçisi 1
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 8
LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı 1
Lehimci 7
Liman Formeni 2
Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) 3
Lojistik Elemanı 37
Lojistik Meslek Elemanı 8
Lojistik Operasyon Elemanı 2
Lojistik Operasyon Sorumlusu 7
Lojistik Uzmanı 6
Lojman Sorumlusu 1
Lokum Ustası 4
Lpg Dolum Ve Boşaltım İşçisi 1
Maça Yapıcı (Makine İle) 3
Maden Mühendisi 19
Madenci (Genel) 5
Madeni Yağ Satış Elemanı 1
Mağaza Müdürü 16
Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu 1
Mağaza Sorumlusu/şefi 22
Makam Şoförü 28
Makarna İmal İşçisi 6
Makastar-Tekstil 32
Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni 1
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 82
Makine Bakım Şefi 1
Makine Bakım Ustası 5
Makine Bakım Yardımcı Elemanı 9
Makine Bakımcı 198
Makine Montaj İşçisi 163
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 15
Makine Montajcısı 112
Makine Mühendisi 280
Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) 1
Makine Nakışçısı 74
Makine Teknikeri 139
Makine Teknolojisi Teknisyeni 87
Makine ve Kalıp Öğretmeni 1
Makineci (Dikiş) 2231
Mali Müşavir 6
Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel) 1
Malzeme Mühendisi 1
Manav 43
Manikürcü-Pedikürcü 13
Mantı Ustası 1
Marangoz 45
Marka Patent Satış Elemanı 11
Marka Uzmanı 1
Market Elemanı 21
Masaj Terapisti 5
Masör-Masöz 6
Matbaa İşçisi 33
Matbaa Öğretmeni 1
Matbaa Ustası 9
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 24
Matematikçi 1
Matkap Tezgah İşçisi 2
Mekanik Bakım Onarımcısı 204
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 14
Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) 6
Mekaniker (Pedallı Araçlar) 1
Mekaniker-Fabrika Bakımı 3
Mekatronik Mühendisi 11
Mekatronik Teknikeri 10
Mekatronik Teknisyeni 3
Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) 20
Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü 1
Mermer Ebatlandırma İşçisi 3
Mermer İşçisi 174
Mermer Ocakçısı 35
Mermer Seleksiyon İşçisi 4
Mermer Silim İşçisi 2
Mermerit Döküm İşçisi 1
Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü 1
Metal Doğramacı 14
Metal Dökümcüsü (Elle) 2
Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 10
Metal İşleri Teknikeri 10
Metal İşleri Teknisyeni 19
Metal Kaplamacı 5
Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) 20
Metal Kesim İşçisi 20
Metal Kesimci (Şaloma) 6
Metal Kesme Operatörü 5
Metal Levha İşçisi 1
Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü 6
Metal Mamuller Montaj İşçisi 158
Metal Öğretmeni 4
Metal Pres Makinesi Operatörü 45
Metal Sac İşleme İşçisi 58
Metal Sac İşleme Ustası 6
Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 1
Metal Teknolojisi Teknisyeni 3
Metal Testere Tezgahı Operatörü 10
Metal Yüzey Temizleyici 1
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 11
Metin Yazarı 1
Metocu/Numaratör 12
Meydancı - dokuma 3
Meydancı - dökümhane 1
Meydancı - imalat 36
Meydancı - iplik 14
Meydancı - konfeksiyon 5
Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi 3
Meyve Presi Operatörü 1
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 11
Mezar Kazma İşçisi 1
Mimar 40
Minibüs Şoförü 2
Mis Sabun Üretim İşçisi 2
Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı 13
Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) 9
Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 22
Mobilya Döşeme İşçisi 79
Mobilya Döşeme Ustası 32
Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) 1
Mobilya Montajcısı 156
Mobilya Paketleme İşçisi 5
Mobilya Silimci 1
Mobilya Tasarımcısı 1
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi 5
Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası 3
Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 1
Mobilyacı 146
Moda Tasarımcısı 11
Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 26
Modelci-Ağaç 4
Modelist Yardımcısı(Tekstil) 2
Modelist-Giyim Eşyası 22
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 46
Montajcı (Kurgucu) 25
Motor Test Teknisyeni 1
Motor Yenileştirmeci 2
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 4
Motorsikletli Kurye 345
Motosiklet Bakım Onarımcısı 3
Muhabir 6
Muhasebe Meslek Elemanı 117
Muhasebe Uzmanı 5
Muhasebe ve Finansman Müdürü 1
Muhasebe Yardımcı Elemanı 16
Muhasebe Yetkilisi 5
Muhasebeci 274
Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı 2
Mutfak Görevlisi 67
Mutfak Şefi 2
Mücevherat Satış Temsilcisi 6
Müdür (Anaokulu) 4
Müdür (Öğrenci Yurdu) 6
Müdür Yardımcısı 6
Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) 1
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 136
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 3
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 2
Müşteri Temsilcisi 231
Müşteri Temsilcisi (banka) 5
Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim 4
NC/CNC Tezgah İşçisi 9
NC/CNC Tezgah Operatörü 63
Nezaretçi Ve Ustabaşı (İnşaat İşleri) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı) 6
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 2
Numune Alma Elemanı 1
Oda Görevlisi-Turizm 63
Odyometrist 3
Ofset Baskı Operatörü 3
Oksi-Gaz Kaynakçısı 6
Okul Müdürü 1
Okul Öncesi Öğretmeni 40
Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı 5
Open End Makinesi Operatörü 34
Operasyon Elemanı (Turizm) 2
Operasyon Yöneticisi 3
Orman Mühendisi 1
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 165
Otel Müdürü 2
Oto Aksesuarları Satış Elemanı 1
Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 139
Oto Döşemecisi 17
Oto Kilit Bakım Onarımcısı 1
Oto Klima Bakım Onarımcısı 1
Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı 45
Oto Kuaför Elemanı 2
Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı 1
Oto Lpg Montajcısı 2
Oto Satış Elemanı 2
Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı 1
Oto Trimci 1
Oto Yıkama Elemanı 55
Otobüs Kaptanı (Şoförü) 1
Otobüs Muavini 20
Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı 6
Otomasyon Sistemleri Programcısı 4
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 5
Otomotiv Boya İşçisi 38
Otomotiv Boya Ustası 25
Otomotiv Elektrikçisi 51
Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 3
Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) 13
Otomotiv Kaporta İşçisi 19
Otomotiv Kaporta Ustası 49
Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı 3
Otomotiv Mekanikçisi 22
Otomotiv Montaj İşçisi 33
Otomotiv Montajcısı 1
Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi 3
Otomotiv Servis Danışmanı 25
Otomotiv Teknolojisi Teknikeri 1
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 4
Otopark Görevlisi 28
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 161
Oyun Parkı Görevlisi 1
Ön Büro Şefi (Otel) 1
Ön Muhasebeci 1265
Örgü Makinası Operatörü 77
Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj 10
Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 3
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz) 3
Paket Teslim Elemanı 3
Paketleme işçisi 488
Paketleme İşçisi (Gıda) 37
Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) 1
Paketleme Makinesi Operatörü (Un) 1
Paketlemeci (Çorap) 10
Pantograf Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 5
Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi 12
Pastacı Çırağı 3
Pastacı Yardımcısı 8
Pastalcı 9
Pazar Araştırma Analisti 1
Pazarlama Müdürü 6
Pazarlama Uzmanı 19
Pazarlamacı 514
Pazarlamacı (Telefonla) 2
Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) 1
Penye Makinesi Operatörü 3
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 676
Perde İmal İşçisi 6
Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası 3
Peynir İmal Makinesi Operatörü 1
Peyzaj Mimarı 12
Peyzaj Teknikeri 3
Pide Ustası 23
Pide Ustası Yardımcısı 6
Pik Dökümcüsü (Makine İle) 2
Pilates Eğitmeni 2
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 51
Pişmaniye İmalat İşçisi 1
Pizza Ustası 20
Planlama Müdürü 1
Planlama Mühendisi 3
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 3
Plastik Boru İmal İşçisi 34
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 77
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 20
Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 22
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 17
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 511
Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü 10
Plastik İşlemeci 1
Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) 1
Plastik Kalıp Teknisyeni 1
Plastik Kaynakçı 6
Plastik Kırma Makine Operatörü 5
Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 4
Plastik Mamuller İmal İşçisi 107
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 193
Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı 3
Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü 1
Polimer Üretim Elemanı 2
Poliüretan Makinesi Operatörü 1
Polyester İmal İşçisi 20
Prefabrik Yapı Montaj İşçisi 20
Pres Döküm Makinesi Operatörü 1
Pres Makineleri Operatör Yardımcısı 1
Pres Operatörü (Yağ) 4
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 132
Pres Ustası 7
Presçi (Mobilya) 3
Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) 2
Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi 1
Proje Danışmanı 3
Proje Destek Elemanı (Mimari) 1
Proje Mühendisi 3
Proje Satış Sorumlusu 2
Proje Yazma Elemanı 6
Proje Yöneticisi 4
Proses İşçisi 436
Psikolog 4
Psikolog (Okul Öncesi Eğitim) 1
Puantör 2
Punta Kaynak Makinesi İşçisi 38
Pürmüzcü (Elle) 1
PVC Doğramacı 35
Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 5
Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi) 2
Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 39
RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) 19
Raportör 3
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 18
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 4
Reklam Tabelacı 21
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı 1
Reklamcı 2
Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 11
Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni 3
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 118
Resim Öğretmeni (Özel Kurs) 1
Restoran Karşılama Hostesi 11
Restoran Müdürü 3
Restoran Yöneticisi 3
Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri 1
Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) 9
Reyon Görevlisi 894
Rezervasyon Elemanı 1
Robot Kaynak Operatörü 21
Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) 4
Saat Satış Elemanı 2
Sac Metal Kalıpçısı 102
Sac ve Metal Mobilyacı 4
Saç Boyası İmalat İşçisi 1
Sağlık Bilgisi Öğretmeni 1
Sağlık Memuru 1
Sağlık Yöneticisi 1
Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı 10
Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi 3
Sanayi Makineleri Satış Elemanı 2
Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) 3
Sanforcu 16
Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü 1
Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) 3
Satın Alma Görevlisi 32
Satın Alma Sorumlusu 30
Satın Alma Uzmanı 6
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 10
Satış Danışmanı / Uzmanı 2848
Satış Danışmanı (Çelik Kapı) 1
Satış Destek Personeli 25
Satış Görevlisi 72
Satış Müdürü/Yöneticisi 7
Satış Pazarlama Şefi 3
Satış Temsilcisi / Plasiyer 373
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 3
Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 16
Sayaç Okuma Elemanı (Doğalgaz) 1
Sayman 1
Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü 2
Sekreter 381
Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi 5
Seramik İmal İşçisi 28
Serbest Muhasebeci 1
Seri Çözgü Makinesi Operatörü 15
Seri Üretimtezgah Operatörü 8
Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) 2
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 9
Servis Büro Elemanı (Otomotiv) 3
Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) 1
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 66
Servis Komisi 220
Servis Rehberi (Okul) 6
Servis Şoförü (Okul) 2
Sevkiyat Görevlisi 480
Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 52
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 219
Sıcak Mutfak Aşçısı 1
Sıhhi Tesisatçı 61
Sınıf Öğretmeni 14
Sıvacı 7
Sıvı Dolum Makinesi Operatörü 5
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 6
Sigorta Eksperi 1
Sigorta Memuru 1
Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat 4
Sigortacılık Meslek Elemanı 29
Silikon Medikal Ürün İmalat İşçisi 20
Silindir Kapağı Taşlama İşçisi 2
Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü 2
Simit İmalat Ustası 2
Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) 11
Soğuk Demirci 27
Soğuk Mezeci 2
Soğuk Mutfak Aşçısı 2
Soğutma Sistemleri Teknisyeni 2
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 17
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 48
Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı 8
Son Ütücü 54
Sondaj Çamurcusu 1
Sondaj İşçisi 1
Sondaj Operatörü/Sondör 5
Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 1
Sosyal Hizmet Uzmanı 5
Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) 1
Sosyal Medya Uzmanı 40
Stajyer (Öğrenci) 3
Stilist 15
Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü 2
Su Sayaç Montaj İşçisi 1
Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi 5
Su Ürünleri Mühendisi 5
Sulama Sistemleri Montaj İşçisi 1
Sunta Kesme İşçisi 1
Sünger Kesim Makinesi Operatörü 5
Süs Bitkileri Yetiştiricisi 1
Süt Toplama İşçisi 8
Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi 9
Süt Ve Ürünleri Teknikeri 1
Süthane/ Mandıra İşçisi 13
Sütlü Tatlı Ustası 1
Şantiye Şefi-İnşaat 4
Şardon Makinesi Operatörü 9
Şeker İmal İşçisi 5
Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 40
Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) 31
Şirket Genel Sekreteri 1
Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü 2
Şoför (Yolcu Taşıma) 203
Şoför-Yük Taşıma 1083
Şube Müdürü 1
Tabaka Ofset Baskı Operatörü 1
Tablet İlaç İmal İşçisi 15
Taksi Şoförü 11
Tamburlu Kesici Operatörü 1
Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) 5
Tantuni Ustası 3
Tarak İşçisi-Trikotaj 25
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 6
Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim 2
Tarla Bitkileri Teknikeri 5
Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni 1
Tasarımcı (Dekor) 1
Taş ve Tuğla Duvarcısı/Yapı Duvarcısı 1
Taş Yapı Ustası (Restorasyon) 4
Taş Yontma İşçisi 7
Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu 3
Taşlama Tezgâh İşçisi 59
Taşlama Tezgâh Ustası 3
Tatlı Ustası (Baklava) 11
Tatlı Ustası Yardımcısı 4
Tavuk döner ustası 3
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 6
Tekne Ustası (Polyester) 1
Teknik Ressam 128
Teknik Satış Temsilcisi 4
Teknik Servis Elemanı 97
Tekstil Mühendisi 21
Tekstil Teknikeri 6
Tekstil Teknolojisi Teknisyeni 2
Tekstil Terbiye İşçisi 15
Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) 4
Tekstil Terbiye İşçisi (Boya) 3
Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü 4
Tel Çekme İşçisi (Makine İle) 1
Telefon Santral Operatörü 6
Tele-Satış Elemanı 1
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 2
Temizlik Görevlisi 2650
Temizlik Görevlisi (Hastane) 8
Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) 6
Tercüman (Almanca) 1
Tercüman (Arapça) 3
Tercüman (Farsça) 1
Tercüman (Fransızca) 1
Tercüman (İngilizce) 3
Tercüman (Rusca) 3
Terzi 65
Tesis Yöneticisi 1
Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmeni 1
Tesviyeci 50
Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) 2
Tıbbi Araçlar Satış Elemanı 1
Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü 1
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü 1
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter 17
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 3
Tıbbi Laboratuar Teknikeri 4
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 3
Tıbbi Malzeme İmal İşçisi 5
Tıbbi Ortez ve Protez Teknikeri 2
Tır-Çekici Şoförü 187
Topoğraf 1
Topoğraf Yardımcı Elemanı 2
Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi 5
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 91
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 258
Toz Altı Kaynak Operatörü 10
Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu) 2
Traktör Bakım Onarımcısı 1
Traktör Şoförü 3
Traşçı (Tekstil) 5
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 1
Tuğla İmal İşçisi 20
Turizm Danışma Elemanı 1
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 5
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 77
Turşucu 10
Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) 2
Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim 6
Türkçe Öğretmeni 5
TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 3
Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor) 200
Uçak Mühendisi 1
Uluslararası Satış Elemanı 1
Un İmal İşçisi 1
Un İmal Ustası 1
Un Üretim Teknikeri 1
Usta Öğretici (Anaokulu) 1
Usta Öğretici (Aşçılık) 1
Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik) 2
Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı) 1
Usta Öğretici (elektrik Tesisat Ve Pano Montörlüğü) 1
Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı) 1
Usta Öğretici (Model Makinecilik) 1
Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama) 1
Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı) 2
Usta Öğretici (Saat Tamirciliği) 1
Usta Öğretici (Sac İşleri) 2
Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) 8
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 20
Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 3
Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü 2
Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 14
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 49
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 7
Üretim Paneli Kontrol Operatörü 2
Üretim Planlama Memuru 22
Üretim Şefi 11
Üretim ve Planlama Mühendisi 5
Üretim ve Planlama Uzmanı 1
Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 5
Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil) 3
Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat) 1
Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri) 1
Ütücü 391
Vals Taşlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1
Vardiya Amiri - İmalat 23
Vardiya Amiri(Maden) 2
Varyant (Baskı Boya Mutfağı) 48
Vater Makinası Operatörü 20
Vater-Bobin Makinesi Operatörü 10
Veri Giriş Kontrol İşletmeni 17
Veri Giriş Operatörü 2
Veteriner Hekim 18
Veteriner Sağlık Teknisyeni 6
Vidanjör Şoförü 1
Vinç Operatörü 62
Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA 1
Web Programcısı 5
Web Sitesi Yöneticisi 6
Web Tasarımcısı 18
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 5
Yapı Denetim Yardımcılığı Teknikeri 1
Yapı Öğretmeni 2
Yapı Yalıtımcısı 2
Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) 1
Yaş Boya Ustası/Operatörü 21
Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü 6
Yaş Pasta Yapımcısı 3
Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü 1
Yatak İmalat İşçisi 22
Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü 3
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 1
Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü 1
Yay Makinesi Operatörü 10
Yazılım Destek Uzmanı 20
Yazılım Geliştiricisi 6
Yazılım Mühendisi 24
Yazılım Satış Uzmanı 10
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 2
Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi 7
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 70
Yemekhane işçisi 14
Yer Gösterici (Sinema-Tiyatro) 2
Yer Hostesi 3
Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) 6
Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 16
Yoğun Bakım Hemşiresi 3
Yönetici (Ardiye Ve Depolama) 1
Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri) 1
Yönetici (İnşaat) 1
Yönetici (İş Hizmetleri) 4
Yönetici (Ulaşım İşleri) 1
Yufka Ustası 9
Yumurta Paketleme İşçisi 11
Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi 14
Yurt Yönetim Memuru 4
Yükleyici (Loder) Operatörü 12
Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı 1
Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi 1
Yüzey Boyama Elemanı 9
Zabıt Katibi 2
Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), 21
Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç) 1
Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi 1
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 5
Zikzak Makineci 10
Ziraat Mühendisi 77
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) 1
Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama) 1
Ziraat Mühendisi (Zootekni) 1
Ziraat Teknikeri 22
Ziraat Teknisyeni 4
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