İŞKUR Üzerinden Türkiye Geneli 84 Bin 681 Personel Alınıyor-İşte Alım Yapılan Pozisyonlar

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden on binlerce personel alımı için ilan yayımlandı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda farklı pozisyonlara toplamda 84 bin 681 personel alımı yapılacağı açıklandı.Yayımlanan ilanlarda kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar yüzlerce pozisyona personel alımı yapılıyor. En az ilkokul düzeyinden yapılan alımlara başvuru yapacak adayların İŞKUR kaydı yapmaıs gerekmektedir.

İŞKUR kaydı açan adaylar aşağıdaki adresi kopyalayarak yeni sekmede açabilir, ve istedikleri pozisyonları yazarak iş başvurunu internet üzerinden yapabileceklerdir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Personel Alımı Yapılan Pozisyonlar ve Alım Yapılan Sayı

Acil Tıp Teknisyeni 5

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 11

Adalet Meslek Elemanı 1

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 14

Ağaç Palet İmalatçısı 1

Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 4

Ağdacı 1

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 3

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 5

Ahşap Ambalaj İşçisi 3

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 8

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 5

Ahşap Doğrama İmalatçısı 2

Ahşap İskeletçi 23

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 3

Ahşap Kalıpçı 19

Ahşap Kapı İmalatçısı 1

Ahşap Kaplama Pres Operatörü 7

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 4

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 70

Ahşap Mobilya İmalatçısı 130

Ahşap Montaj Elemanı 18

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 291

Aktivasyon Görevlisi 15

Alakart Aşçısı 9

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) 5

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 6

Alçı Levha Uygulayıcısı 50

Almanca Öğretmeni 3

Alüminyum Doğramacı 166

Alüminyum imalat işçisi 23

Alüminyum Kaynakçısı 18

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 35

Ambalajcı (El İle) 64

Ambalajcı (Makine İle) 14

Ambalajlama işçisi (el ile) 2

Ambar Sorumlusu 4

Ambar/Depo Görevlisi 808

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri 2

Ameliyathane Teknisyeni 2

Anestezi Teknisyeni 1

Anketör 54

Antrenör 1

Ara Ütücü 16

Araç Filo Sorumlusu 3

Araç Kabul Görevlisi 4

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 4

Araştırma Görevlisi 5

Arge Elemanı 7

Arge Şefi 4

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 212

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 3

Ark Kaynakçısı 41

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 25

Asansör Bakım ve Onarım Ustası 15

Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 1

Asansör Montaj İşçisi 13

Asfalt İşçisi 1

Aşçı 551

Aşçı Yamağı (Çırağı) 2

Aşçı Yardımcısı 478

Aşçıbaşı 1

Aşçıbaşı Yardımcısı 2

Ateşçi (Dinamitçi) 1

Av Tüfeği Montaj İşçisi 1

Avize İmalatçısı 5

Avukat 9

Ayakçı (Tekstil) 369

Ayakkabı Finisajcısı 4

Ayakkabı İmalatçısı 189

Baca Temizleyicisi 1

Baca Yapım İşçisi 2

Bagaj Memuru 1

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 50

Bahçıvan 48

Bakım Onarım Mühendisi 2

Banka Gişe Yetkilisi 2

Bankacılık Meslek Elemanı 50

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 12

Bant elemanı 4

Bant Şefi (Tekstil) 5

Bar Servis Elemanı 2

Barkodcu 1

Barmen-Barmaid 1

Baskı Operatörü - Tekstil 39

Baskıcı (Suni Deri) 3

Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu 4

Bayan Kuaförü 38

Bayan Terzisi 4

Baz İstasyonu Montaj Elemanı 2

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 5

Beden İşçisi (Genel) 21867

Beden İşçisi (İnşaat) 239

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 37

Beden İşçisi (Temizlik) 2958

Bekçi 40

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 23

Benzinli Otomotiv Mekanikeri 2

Beton Boru Üretim Makinası Operatörü 3

Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 5

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 7

Beton Santral Operatörü 20

Beton Transmikser Operatörü 15

Betonarmeci 62

Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 9

Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 3

Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 14

Bilet Satış Elemanı (Uçak) 4

Bilgi Güvenlik Denetmeni 1

Bilgi İşlem Destek Elemanı 32

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 12

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 9

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 1

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 2

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 2

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 6

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 1

Bilgisayar Grafik Operatörü 1

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 12

Bilgisayar Mühendisi 47

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 4

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 8

Bilgisayar Programcısı 25

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 3

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 23

Bilgisayar Teknisyeni 22

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 4

Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 1

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 49

Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 1

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 116

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 1

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 4

Bilişim Uzmanı 1

Bina Bakımcısı 3

Bina Dış Yüzey Temizleyicisi 316

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 5

Bisiklet Tamircisi 9

Bisküvi Düzeltme İşçisi 28

Bisküvi İmalat İşçisi 106

Biyolog 8

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 4

Biyomedikal Cihaz Teknikeri 6

Biyomedikal Mühendisi 4

Bobin aktarma işçisi 11

Bobin sarma işçisi - elektrik 6

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 13

Bobinaj Teknisyeni 1

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 63

Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 10

Borsa Ve Finans Meslek Elemanı 1

Boru Kaynakçısı 10

Boru Kesme Makinesi İşçisi 2

Borverk (Bohrwerk) Operatörü 8

Boya dolum ve ambalajlama işçisi 1

Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 5

Boya Renk Ayar Elemanı 1

Boya Teknikeri 1

Boya Üretim Operatörü 2

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 2

Boyacı-Metal 88

Boyahane Tesis Takip İşçisi 15

Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 4

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 7

Börek Ustası 3

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 39

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 30

Bulaşıkçı (Stevard) 302

Büfeci 2

Büro İşçisi 106

Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 2

Büro Memuru (Dış Ticaret) 3

Büro Memuru (Genel) 1109

Büro Memuru (İdari İşler) 5

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 107

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 20

Cam Eşya Kesici (Makineyle) 1

Cam Eşya Kesicisi (Elle) 3

Cam Temizleyici 1

Camcı 8

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 2

Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 5

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 6

Ciğer Ustası 5

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 20

Ciltçi ( Mücellit ) 7

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 79

CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 11

CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 2

CNC Freze Tezgahı Operatörü 227

CNC Kayar Otomat Operatörü 4

CNC Lazerle Kesme Operatörü 64

CNC Plazma Kesim Operatörü 60

CNC Programcısı 12

CNC Punch Makinesi Operatörü 20

CNC Router Operatörü 14

CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi 2

CNC Taşlama Operatörü 10

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 13

CNC Torna Tezgahı Operatörü 440

Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 3

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1585

Çamaşırcı (Genel) 105

Çanta Dikim Elemanı 1

Çapakçı 11

Çaycı 258

Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 4

Çelik Hasır İmal İşçisi 20

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 5

Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 3

Çelik Kapı Montaj İşçisi 7

Çelik Kaynakçısı 605

Çelik Levha Bükücüsü 3

Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal) 1

Çevirmen/Tercüman 4

Çevre Görevlisi 1

Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri 1

Çevre Mühendisi 36

Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri 2

Çift İğne Makineci 5

Çiftçi (Hayvancılık) 12

Çiftçi (Tarla Ürünleri) 9

Çiftlemeci (Çorap) 5

Çiftlik İşçisi (Genel) 4

Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı 1

Çikolata İmal İşçisi 6

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü 10

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 2

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 10

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) 1

Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 1

Çocuk Gelişim Elemanı 39

Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) 1

Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 1

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 22

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 2

Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı 2

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 11

Çorap Burun Makinesi Operatörü 1

Çorap Kontrolörü 9

Çorap Örme Makinesi Operatörü 5

Çöp Kamyonu Sürücüsü 36

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) 3

Çözgü Operatörü 7

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 9

Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 23

Dalgıç (Balıkadam) 2

Danışma Memuru 25

Değirmen İşçisi (Makarna) 3

Demir Doğramacı 40

Demir Dövme Presi Operatörü 5

Deniz Operasyon Sorumlusu 2

Depo Görevlisi (Gıda) 188

Depo Görevlisi (Hammadde) 5

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 2

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 42

Depo İşçisi (Elleçleme) 120

Depo Sevkiyat Sorumlusu 366

Depocu (Giyim Üretim) 2

Deri Eşya İmal İşçisi 16

Deri İşçisi 7

Deri-Finisajcı 1

Dershane Müdürü 1

Desinatör (Tekstil) 4

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 4

Deterjan Üretim İşçisi 18

Dış Lastik Tamircisi 6

Dış Ticaret Meslek Elemanı 35

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 7

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 2

Dış Ticaret Uzmanı 12

Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri 10

Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri 1

Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 200

Diğer Arşivciler Ve Sorumluları 1

Diğer Baskıcılar 2

Diğer Büro Memurları 1

Diğer Çatı İşçileri 50

Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 15

Diğer Elektrik Montörleri 5

Diğer Elektrik Teknisyenleri 16

Diğer Elektrik Tesisatçıları 4

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 7

Diğer Elektronik Mühendisleri 3

Diğer Elektronik Teknisyenleri 4

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 28

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 5

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 17

Diğer Hizmet Müdürleri 3

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 2

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 105

Diğer İnşaat Boyacıları 1

Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 17

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 17

Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 2

Diğer Kırma, öğütme, karıştırma Ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemleri) 1

Diğer Madenciler Ve Taşocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) 2

Diğer Makine Mühendisleri 3

Diğer Makine Teknisyenleri 5

Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/kasarlayıcıları, Boyacıları Ve Terbiyecileri 2

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler 1

Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 1

Diğer Metal Levha İşçileri 6

Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri 2

Diğer Metalurji Mühendisleri 1

Diğer Mobilya İşçileri 3

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 21

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 1

Diğer Mühendisler 2

Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri 10

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 12

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 5

Diğer Sağlık Personeli 7

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 3

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 2

Diğer Sıvacılar 101

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 8

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 1

Dijital Baskı Operatörü (Reklam) 2

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 10

Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı 10

Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi 2

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 739

Direksiyon Eğitmeni 15

Diş Hekimi Sekreteri 5

Diş Hekimi Yardımcısı 14

Diş Protez Teknikeri 2

Diş Protez Teknisyeni 3

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 6

Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı 3

Dizel Otomotiv Mekanikeri 4

Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 1

Doğal Gaz Tesisatçısı 1

Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı 2

Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi 7

Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı 1

Doğalgaz Tesisat Teknisyeni 6

Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri 1

Dokuma Konfeksiyon Makineci 757

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 214

Dondurmacı 1

Dökümcü 58

Dökümcü (Metal) 20

Döner Ustası 19

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 2

Döviz Alım Satım Elemanı 4

Duşakabin Montajcısı 4

Düz Dikiş Makineci 113

Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı 4

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 2

Ebe 1

Eczacı 3

Eczacı Kalfası 24

Eczane Hizmetleri Teknikeri 5

Eczane İşçisi 12

Editör (Radyo-Televizyon) 1

Editör-Gazete, Dergi Vb. 2

Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 2

Eğitim Danışmanı 9

Eğitim Yöneticisi 1

Ekmek Dağıtım Elemanı 2

Ekmek Ustası 6

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 104

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 13

El ilanı dağıtıcısı 1

El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 37

El Ve Makine Nakışçısı 1

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 32

Elektrik malzemesi montaj işçisi 24

Elektrik Mühendisi 46

Elektrik Öğretmeni 7

Elektrik Pano Elemanı 10

Elektrik Pano Montaj Ustası 10

Elektrik Teknikeri 187

Elektrik Teknisyeni 458

Elektrik Tesisat Ustası 17

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 23

Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü 1

Elektrikçi (Genel) 1152

Elektrik-Elektronik Mühendisi 63

Elektrik-Elektronik Teknisyeni 190

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 5

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 8

Elektro Erozyon Tezgah İşçisi 2

Elektro-Mekanik Montaj Ustası 2

Elektro-Mekanik Montajcısı 12

Elektronik Haberleşme Teknisyeni 3

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 6

Elektronik Montörü (Genel) 17

Elektronik Mühendisi (Genel) 14

Elektronik Teknisyeni 47

Elektronik Teknolojisi Teknikeri 7

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 62

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 6

Elektrostatik Boya Operatörü 42

Elementer Sigorta Temsilcisi 2

Elyaf Değerlendirici 2

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 23

Emlakçı 3

Endüstri Mühendisi 74

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 27

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 3

Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi 10

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni 4

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 2

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 8

Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 1

Endüstriyel Otomasyon İşçisi 3

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 2

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta 2

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 4

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 13

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 68

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 16

Enerji Sistemleri Mühendisi 1

Engelli Bakım Elemanı 10

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 6

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 14

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 40

Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı 2

Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri 1

E-Ticaret Meslek Elemanı 13

Etiket Dokuma Makinesi Operatörü 3

Etiket görevlisi - ambar 10

Ev Mefruşatı Dikimcisi 1

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 8

Evde Çocuk Bakım Elemanı 1

Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı 3

Fabrika/İşletme Müdürü 3

Fantezi Bükümcü 1

Fason Takip Elemanı (Tekstil) 19

Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 36

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 6

Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 4

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 5

Ferforje Demir Ustası 2

Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) 1

Fermuar İmal İşçisi 50

Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü 4

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 53

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı 6

Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı 2

Fiberglasçı 3

Figüran 100

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 9

Finans Analisti 100

Finans Hizmetleri Elemanı 5

Finans Uzmanı 3

Finansman Sorumlusu 1

Finansman Yöneticisi 1

Fitil (Flayer) Makineci 2

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 8

Fizik Laboratuvarı Sorumlusu 2

Fizik Mühendisi 8

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 11

Fizik Tedavi Teknikeri 1

Fizyoterapist 4

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası 5

Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü 2

Folyo Uygulamacısı 1

Fore Kazık Makinesi Operatörü 5

Forklift Operatörü 569

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) 5

Formacı ( Çorap) 1

Fotoğrafçı 9

Fotokopi Makinesi Operatörü 3

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 3

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 11

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 38

Garson (Servis Elemanı) 2467

Gayrimenkul Planlamacısı 5

Gaz Altı Kaynakçısı 994

Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri ) 1

Gazete Dağıtıcısı 6

Gazeteci 2

Gemi Acente Personeli 3

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 1

Gemi Makine Bakımcısı 1

Gemi Montajcısı 5

Gemi Onarım İşçisi 10

Gemi Yağcısı 1

Genel Alan Sorumlusu 6

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 93

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 8

Genel evrak dağıtıcısı 1

Geri Dönüşüm İşçisi 6

Gıda Mühendisi 124

Gıda Teknikeri 94

Gıda Teknolojisi Teknikeri 4

Gıda Teknolojisi Teknisyeni 8

Giyotin Makas İşçisi 17

Gofret Kesme Makinesi Operatörü 5

Görsel İletişim Tasarımcısı 2

Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı 2

Gözleme Ustası 3

Gözlük Çerçeve İmalatçısı 1

Gözlükçü-Optik 5

Grafik Desen Çizimi Elemanı 1

Grafik Tasarımcısı 43

Grafiker 113

Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri 1

Granül İmal İşçisi 1

Gravür Pantograf Operatörü 3

Greyder Operatörü 3

Gübre Üretim İşçisi 2

Gümrük Müşavir Yardımcısı 1

Gümrük Müşaviri 20

Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası 3

Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı 1

Güvenlik Görevlisi 2398

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 29

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 17

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 22

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı 2

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 9

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 55

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 36

Haber Spikeri 1

Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı 17

Hadde Ayarcısı (Metal) 3

Hadde İşçisi 5

Halı Desinatörü 1

Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 33

Halı Yıkama İşçisi 2

Halk Oyunları Eğitmeni 1

Halkla İlişkiler Görevlisi 32

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı 29

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 65

Hamal/Elle Taşıma 16

Harita Mühendisi 9

Harita Teknikeri 22

Harita Teknisyeni 1

Harita ve Kadastro Teknikeri 1

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 5

Hasta Danışmanı 29

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 13

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 65

Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi 6

Hastane Hizmetlisi 2

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı 100

Haşıl Makinesi Operatörü 5

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı 11

Havuz Görevlisi 9

Havuz Suyu Operatörü 2

Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri 1

Hazır Giyim Kalıpçısı 3

Hekim-Pratisyen 4

Hemşire 45

Hemşire (Yenidoğan) 3

Heykeltraş 1

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı 5

Hidrolik Apkant Pres Operatörü 46

Hidrolik Pnömatikçi 14

Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni 3

Hizmetçi-Ev İşleri 2

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) 1

Isıcam İmal İşçisi 9

Isıl İşlem İşçisi 6

Isıl İşlem Teknisyeni 2

Isıtma, Havalandırma Ve Soğutma Mühendisi 1

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı 3

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 51

Izgara Köftecisi 1

Izgara Ustası 14

Izgara Ustası Yardımcısı 5

İç Giyim Konfeksiyon Makineci 6

İç Giyim Satış Elemanı 2

İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar 4

İç Mimar 22

İdari İşler Uzmanı 2

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 6

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 8

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) 10

İlaç Üretim Operatörü 15

İlan Ve Reklam Satıcısı 1

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 2

İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) 1

İlköğretim Matematik Öğretmeni 2

İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 24

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 4

İngilizce Öğretmeni 45

İnsan Kaynakları Uzmanı 12

İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 2

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 46

İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü 1

İnşaat Ustası 3

İnşaat Boyacısı/Boyacı 27

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) 7

İnşaat İşçisi 83

İnşaat Kalfası (Genel) 40

İnşaat Mühendisi 67

İnşaat Teknolojisi Teknikeri 82

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 14

İnternet Editörü 2

İnternet Geliştiricisi 1

İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı 1

İplik Bitim İşleri Operatörü 30

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 124

İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 25

İplik Temizleme İşçisi 71

İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) 31

İstihsal Teknisyeni 39

İş Geliştirme Uzmanı 2

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 42

İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 7

İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 23

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 2

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 20

İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı 3

İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 3

İş Makineleri Operatörü 16

İş Makineleri Yağcısı 4

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü 1

İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 9

İş ve Meslek Danışmanı 1

İşitme Cihazları Satış Danışmanı 1

İşletme Elektrik Bakım Ustası 3

İşletme Elektrik Bakımcısı 43

İşletme Müdür Yardımcısı 2

İşletme Müdürü (Tekstil) 1

İşletme Yönetimi Meslek Elemanı 1

İşletmeci 3

İthalat-İhracat Sorumlusu 31

İzabeci 5

Jakar Tezgahı Dokuyucusu 2

Jeneratör Tamircisi 3

Jeofizik Mühendisi 3

Jeoloji Mühendisi 6

Jet Boya Makinesi Operatörü 52

JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 5

Kablo Ağı Bantlama Elemanı 1

Kablo Ağı Kesme Operatörü 1

Kablo Gruplama İşçisi 68

Kablo İmal Makinesi Operatörü 45

Kablo Montaj İşçisi 77

Kablo Sıyırma Makinesi Operatörü 1

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 51

Kadın Giyim Modelisti 1

Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı 25

Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı 16

Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü 2

Kağıt Teknikeri 1

Kahvaltı Hazırlama Elemanı 4

Kahvaltı Şefi 1

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 93

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 29

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 6

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 2

Kalıpçı-Pres 40

Kalibrasyoncu 17

Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) 3

Kalite Güvence Müdürü 1

Kalite Kontrol İşçisi (Cam) 2

Kalite Kontrol Sorumlusu 32

Kalite Kontrolcü 497

Kalite Kontrolcü (Metal) 27

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) 2

Kalite Kontrolcü (Plastik) 9

Kalite Kontrolcü-Tekstil 191

Kalite Kontrolörü-Kumaş 19

Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 6

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 2

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 18

Kalorifer Tesisatçısı 5

Kameraman 4

Kamyon Şoförü 81

Kamyonet Şoförü 20

Kantin Görevlisi 13

Kapalı Depo Görevlisi 49

Kapı Görevlisi (Doorman) 2

Kapı Montaj İşçisi 2

Kapıcı 11

Kapıcı-Kaloriferci 11

Kapı/Kantar Görevlisi 28

Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 1

Kaplamacı-Ahşap 10

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) 1

Kargo Takip Görevlisi 27

Karoserci 4

Kartelacı 5

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) 2

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 6

Kasap 106

Kasiyer 989

Kaşar Peyniri İmalat Ustası 1

Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) 1

Kat Şefi ( Floor Supervisior) 8

Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 1

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 47

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi 3

Kauçuk Yoğurucu 3

Kaynak Mühendisi 2

Kaynak Operatörü 33

Kaynak Teknisyeni 2

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 263

Kebap Ustası 14

Kepçe Operatörü 48

Kepenk Montaj İşçisi 16

Keseci(Tellak) 7

Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) 20

Kesimci (Ayakkabı) 5

Kesimci (Konfeksiyon) 629

Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler 1

Kızakçı (Gemi) 1

Kimya Laboratuvarı Görevlisi 2

Kimya Mühendisi 66

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 7

Kimya Teknikeri 41

Kimya Teknisyeni 23

Kimya Teknolojisi Teknisyeni 3

Kimyager 88

Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü 2

Kireç Fırın Operatörü 2

Klima İmalat ve Montaj Elemanı 5

Klima Sistemleri Teknisyeni 12

Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü 1

Kolileme Makinesi Operatörü 1

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 2

Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 19

Konfeksiyon İşçisi 847

Konfeksiyon Kontrolörü 1

Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni 2

Konfeksiyon Modelisti 2

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 6

Konik Çözgü Makinesi Operatörü 12

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) 5

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi 3

Konuşma Terapisti 1

Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) 3

Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle) 1

Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi 11

Kredilendirme Görevlisi 3

Kuaför 10

Kumaş Açıcı 25

Kumaş Boyacısı 8

Kumaş Boyamacı 20

Kumaş Katlama Makinesi Operatörü 1

Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 4

Kumaş Kontrol İşçisi 1

Kumaş Paketleme İşçisi 20

Kumaş Sarıcı 1

Kumlama Makinesi Operatörü 3

Kurtarıcı Araç Şoförü 1

Kuru Temizlemeci 2

Kurumsal İletişim Uzmanı 1

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 6

Kuruyemişçi 4

Kurye 433

Kurye (İlaç Dağıtım) 2

Kümes Bakım İşçisi 10

Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) 4

Laborant (Gıda) 2

Laborant (Tekstil) 29

Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 3

Laborant-Boya 7

Laboratuvar Teknikeri 16

Lahmacun Ustası 2

Lastik Kaplama İşçisi 5

Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) 10

Lastik-Cant Montaj İşçisi 1

LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 8

LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı 1

Lehimci 7

Liman Formeni 2

Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) 3

Lojistik Elemanı 37

Lojistik Meslek Elemanı 8

Lojistik Operasyon Elemanı 2

Lojistik Operasyon Sorumlusu 7

Lojistik Uzmanı 6

Lojman Sorumlusu 1

Lokum Ustası 4

Lpg Dolum Ve Boşaltım İşçisi 1

Maça Yapıcı (Makine İle) 3

Maden Mühendisi 19

Madenci (Genel) 5

Madeni Yağ Satış Elemanı 1

Mağaza Müdürü 16

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu 1

Mağaza Sorumlusu/şefi 22

Makam Şoförü 28

Makarna İmal İşçisi 6

Makastar-Tekstil 32

Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni 1

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 82

Makine Bakım Şefi 1

Makine Bakım Ustası 5

Makine Bakım Yardımcı Elemanı 9

Makine Bakımcı 198

Makine Montaj İşçisi 163

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 15

Makine Montajcısı 112

Makine Mühendisi 280

Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) 1

Makine Nakışçısı 74

Makine Teknikeri 139

Makine Teknolojisi Teknisyeni 87

Makine ve Kalıp Öğretmeni 1

Makineci (Dikiş) 2231

Mali Müşavir 6

Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel) 1

Malzeme Mühendisi 1

Manav 43

Manikürcü-Pedikürcü 13

Mantı Ustası 1

Marangoz 45

Marka Patent Satış Elemanı 11

Marka Uzmanı 1

Market Elemanı 21

Masaj Terapisti 5

Masör-Masöz 6

Matbaa İşçisi 33

Matbaa Öğretmeni 1

Matbaa Ustası 9

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 24

Matematikçi 1

Matkap Tezgah İşçisi 2

Mekanik Bakım Onarımcısı 204

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 14

Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) 6

Mekaniker (Pedallı Araçlar) 1

Mekaniker-Fabrika Bakımı 3

Mekatronik Mühendisi 11

Mekatronik Teknikeri 10

Mekatronik Teknisyeni 3

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) 20

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü 1

Mermer Ebatlandırma İşçisi 3

Mermer İşçisi 174

Mermer Ocakçısı 35

Mermer Seleksiyon İşçisi 4

Mermer Silim İşçisi 2

Mermerit Döküm İşçisi 1

Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü 1

Metal Doğramacı 14

Metal Dökümcüsü (Elle) 2

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 10

Metal İşleri Teknikeri 10

Metal İşleri Teknisyeni 19

Metal Kaplamacı 5

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) 20

Metal Kesim İşçisi 20

Metal Kesimci (Şaloma) 6

Metal Kesme Operatörü 5

Metal Levha İşçisi 1

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü 6

Metal Mamuller Montaj İşçisi 158

Metal Öğretmeni 4

Metal Pres Makinesi Operatörü 45

Metal Sac İşleme İşçisi 58

Metal Sac İşleme Ustası 6

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 1

Metal Teknolojisi Teknisyeni 3

Metal Testere Tezgahı Operatörü 10

Metal Yüzey Temizleyici 1

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 11

Metin Yazarı 1

Metocu/Numaratör 12

Meydancı - dokuma 3

Meydancı - dökümhane 1

Meydancı - imalat 36

Meydancı - iplik 14

Meydancı - konfeksiyon 5

Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi 3

Meyve Presi Operatörü 1

Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 11

Mezar Kazma İşçisi 1

Mimar 40

Minibüs Şoförü 2

Mis Sabun Üretim İşçisi 2

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı 13

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) 9

Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 22

Mobilya Döşeme İşçisi 79

Mobilya Döşeme Ustası 32

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) 1

Mobilya Montajcısı 156

Mobilya Paketleme İşçisi 5

Mobilya Silimci 1

Mobilya Tasarımcısı 1

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi 5

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası 3

Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 1

Mobilyacı 146

Moda Tasarımcısı 11

Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 26

Modelci-Ağaç 4

Modelist Yardımcısı(Tekstil) 2

Modelist-Giyim Eşyası 22

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 46

Montajcı (Kurgucu) 25

Motor Test Teknisyeni 1

Motor Yenileştirmeci 2

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 4

Motorsikletli Kurye 345

Motosiklet Bakım Onarımcısı 3

Muhabir 6

Muhasebe Meslek Elemanı 117

Muhasebe Uzmanı 5

Muhasebe ve Finansman Müdürü 1

Muhasebe Yardımcı Elemanı 16

Muhasebe Yetkilisi 5

Muhasebeci 274

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı 2

Mutfak Görevlisi 67

Mutfak Şefi 2

Mücevherat Satış Temsilcisi 6

Müdür (Anaokulu) 4

Müdür (Öğrenci Yurdu) 6

Müdür Yardımcısı 6

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) 1

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 136

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 3

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 2

Müşteri Temsilcisi 231

Müşteri Temsilcisi (banka) 5

Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim 4

NC/CNC Tezgah İşçisi 9

NC/CNC Tezgah Operatörü 63

Nezaretçi Ve Ustabaşı (İnşaat İşleri) 1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı) 6

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 2

Numune Alma Elemanı 1

Oda Görevlisi-Turizm 63

Odyometrist 3

Ofset Baskı Operatörü 3

Oksi-Gaz Kaynakçısı 6

Okul Müdürü 1

Okul Öncesi Öğretmeni 40

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı 5

Open End Makinesi Operatörü 34

Operasyon Elemanı (Turizm) 2

Operasyon Yöneticisi 3

Orman Mühendisi 1

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 165

Otel Müdürü 2

Oto Aksesuarları Satış Elemanı 1

Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 139

Oto Döşemecisi 17

Oto Kilit Bakım Onarımcısı 1

Oto Klima Bakım Onarımcısı 1

Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı 45

Oto Kuaför Elemanı 2

Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı 1

Oto Lpg Montajcısı 2

Oto Satış Elemanı 2

Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı 1

Oto Trimci 1

Oto Yıkama Elemanı 55

Otobüs Kaptanı (Şoförü) 1

Otobüs Muavini 20

Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı 6

Otomasyon Sistemleri Programcısı 4

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 5

Otomotiv Boya İşçisi 38

Otomotiv Boya Ustası 25

Otomotiv Elektrikçisi 51

Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 3

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) 13

Otomotiv Kaporta İşçisi 19

Otomotiv Kaporta Ustası 49

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı 3

Otomotiv Mekanikçisi 22

Otomotiv Montaj İşçisi 33

Otomotiv Montajcısı 1

Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi 3

Otomotiv Servis Danışmanı 25

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri 1

Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 4

Otopark Görevlisi 28

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 161

Oyun Parkı Görevlisi 1

Ön Büro Şefi (Otel) 1

Ön Muhasebeci 1265

Örgü Makinası Operatörü 77

Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj 10

Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 3

Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz) 3

Paket Teslim Elemanı 3

Paketleme işçisi 488

Paketleme İşçisi (Gıda) 37

Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) 1

Paketleme Makinesi Operatörü (Un) 1

Paketlemeci (Çorap) 10

Pantograf Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 5

Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi 12

Pastacı Çırağı 3

Pastacı Yardımcısı 8

Pastalcı 9

Pazar Araştırma Analisti 1

Pazarlama Müdürü 6

Pazarlama Uzmanı 19

Pazarlamacı 514

Pazarlamacı (Telefonla) 2

Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) 1

Penye Makinesi Operatörü 3

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 676

Perde İmal İşçisi 6

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası 3

Peynir İmal Makinesi Operatörü 1

Peyzaj Mimarı 12

Peyzaj Teknikeri 3

Pide Ustası 23

Pide Ustası Yardımcısı 6

Pik Dökümcüsü (Makine İle) 2

Pilates Eğitmeni 2

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 51

Pişmaniye İmalat İşçisi 1

Pizza Ustası 20

Planlama Müdürü 1

Planlama Mühendisi 3

Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 3

Plastik Boru İmal İşçisi 34

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 77

Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 20

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 22

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 17

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 511

Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü 10

Plastik İşlemeci 1

Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) 1

Plastik Kalıp Teknisyeni 1

Plastik Kaynakçı 6

Plastik Kırma Makine Operatörü 5

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 4

Plastik Mamuller İmal İşçisi 107

Plastik Mamuller Montaj İşçisi 193

Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı 3

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü 1

Polimer Üretim Elemanı 2

Poliüretan Makinesi Operatörü 1

Polyester İmal İşçisi 20

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi 20

Pres Döküm Makinesi Operatörü 1

Pres Makineleri Operatör Yardımcısı 1

Pres Operatörü (Yağ) 4

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 132

Pres Ustası 7

Presçi (Mobilya) 3

Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) 2

Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi 1

Proje Danışmanı 3

Proje Destek Elemanı (Mimari) 1

Proje Mühendisi 3

Proje Satış Sorumlusu 2

Proje Yazma Elemanı 6

Proje Yöneticisi 4

Proses İşçisi 436

Psikolog 4

Psikolog (Okul Öncesi Eğitim) 1

Puantör 2

Punta Kaynak Makinesi İşçisi 38

Pürmüzcü (Elle) 1

PVC Doğramacı 35

Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 5

Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi) 2

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 39

RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) 19

Raportör 3

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 18

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 4

Reklam Tabelacı 21

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı 1

Reklamcı 2

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 11

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni 3

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 118

Resim Öğretmeni (Özel Kurs) 1

Restoran Karşılama Hostesi 11

Restoran Müdürü 3

Restoran Yöneticisi 3

Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri 1

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) 9

Reyon Görevlisi 894

Rezervasyon Elemanı 1

Robot Kaynak Operatörü 21

Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) 4

Saat Satış Elemanı 2

Sac Metal Kalıpçısı 102

Sac ve Metal Mobilyacı 4

Saç Boyası İmalat İşçisi 1

Sağlık Bilgisi Öğretmeni 1

Sağlık Memuru 1

Sağlık Yöneticisi 1

Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı 10

Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi 3

Sanayi Makineleri Satış Elemanı 2

Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) 3

Sanforcu 16

Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü 1

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) 3

Satın Alma Görevlisi 32

Satın Alma Sorumlusu 30

Satın Alma Uzmanı 6

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 10

Satış Danışmanı / Uzmanı 2848

Satış Danışmanı (Çelik Kapı) 1

Satış Destek Personeli 25

Satış Görevlisi 72

Satış Müdürü/Yöneticisi 7

Satış Pazarlama Şefi 3

Satış Temsilcisi / Plasiyer 373

Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 3

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 16

Sayaç Okuma Elemanı (Doğalgaz) 1

Sayman 1

Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü 2

Sekreter 381

Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi 5

Seramik İmal İşçisi 28

Serbest Muhasebeci 1

Seri Çözgü Makinesi Operatörü 15

Seri Üretimtezgah Operatörü 8

Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) 2

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 9

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) 3

Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) 1

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 66

Servis Komisi 220

Servis Rehberi (Okul) 6

Servis Şoförü (Okul) 2

Sevkiyat Görevlisi 480

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 52

Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 219

Sıcak Mutfak Aşçısı 1

Sıhhi Tesisatçı 61

Sınıf Öğretmeni 14

Sıvacı 7

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü 5

Sigorta Acentesi Teknik Personeli 6

Sigorta Eksperi 1

Sigorta Memuru 1

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat 4

Sigortacılık Meslek Elemanı 29

Silikon Medikal Ürün İmalat İşçisi 20

Silindir Kapağı Taşlama İşçisi 2

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü 2

Simit İmalat Ustası 2

Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) 11

Soğuk Demirci 27

Soğuk Mezeci 2

Soğuk Mutfak Aşçısı 2

Soğutma Sistemleri Teknisyeni 2

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 17

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 48

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı 8

Son Ütücü 54

Sondaj Çamurcusu 1

Sondaj İşçisi 1

Sondaj Operatörü/Sondör 5

Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 1

Sosyal Hizmet Uzmanı 5

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) 1

Sosyal Medya Uzmanı 40

Stajyer (Öğrenci) 3

Stilist 15

Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü 2

Su Sayaç Montaj İşçisi 1

Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi 5

Su Ürünleri Mühendisi 5

Sulama Sistemleri Montaj İşçisi 1

Sunta Kesme İşçisi 1

Sünger Kesim Makinesi Operatörü 5

Süs Bitkileri Yetiştiricisi 1

Süt Toplama İşçisi 8

Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi 9

Süt Ve Ürünleri Teknikeri 1

Süthane/ Mandıra İşçisi 13

Sütlü Tatlı Ustası 1

Şantiye Şefi-İnşaat 4

Şardon Makinesi Operatörü 9

Şeker İmal İşçisi 5

Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 40

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) 31

Şirket Genel Sekreteri 1

Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü 2

Şoför (Yolcu Taşıma) 203

Şoför-Yük Taşıma 1083

Şube Müdürü 1

Tabaka Ofset Baskı Operatörü 1

Tablet İlaç İmal İşçisi 15

Taksi Şoförü 11

Tamburlu Kesici Operatörü 1

Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) 5

Tantuni Ustası 3

Tarak İşçisi-Trikotaj 25

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 6

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim 2

Tarla Bitkileri Teknikeri 5

Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni 1

Tasarımcı (Dekor) 1

Taş ve Tuğla Duvarcısı/Yapı Duvarcısı 1

Taş Yapı Ustası (Restorasyon) 4

Taş Yontma İşçisi 7

Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu 3

Taşlama Tezgâh İşçisi 59

Taşlama Tezgâh Ustası 3

Tatlı Ustası (Baklava) 11

Tatlı Ustası Yardımcısı 4

Tavuk döner ustası 3

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 6

Tekne Ustası (Polyester) 1

Teknik Ressam 128

Teknik Satış Temsilcisi 4

Teknik Servis Elemanı 97

Tekstil Mühendisi 21

Tekstil Teknikeri 6

Tekstil Teknolojisi Teknisyeni 2

Tekstil Terbiye İşçisi 15

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) 4

Tekstil Terbiye İşçisi (Boya) 3

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü 4

Tel Çekme İşçisi (Makine İle) 1

Telefon Santral Operatörü 6

Tele-Satış Elemanı 1

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 2

Temizlik Görevlisi 2650

Temizlik Görevlisi (Hastane) 8

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) 6

Tercüman (Almanca) 1

Tercüman (Arapça) 3

Tercüman (Farsça) 1

Tercüman (Fransızca) 1

Tercüman (İngilizce) 3

Tercüman (Rusca) 3

Terzi 65

Tesis Yöneticisi 1

Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmeni 1

Tesviyeci 50

Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) 2

Tıbbi Araçlar Satış Elemanı 1

Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü 1

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü 1

Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter 17

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 3

Tıbbi Laboratuar Teknikeri 4

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 3

Tıbbi Malzeme İmal İşçisi 5

Tıbbi Ortez ve Protez Teknikeri 2

Tır-Çekici Şoförü 187

Topoğraf 1

Topoğraf Yardımcı Elemanı 2

Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi 5

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 91

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 258

Toz Altı Kaynak Operatörü 10

Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu) 2

Traktör Bakım Onarımcısı 1

Traktör Şoförü 3

Traşçı (Tekstil) 5

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 1

Tuğla İmal İşçisi 20

Turizm Danışma Elemanı 1

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 5

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 77

Turşucu 10

Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) 2

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim 6

Türkçe Öğretmeni 5

TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 3

Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor) 200

Uçak Mühendisi 1

Uluslararası Satış Elemanı 1

Un İmal İşçisi 1

Un İmal Ustası 1

Un Üretim Teknikeri 1

Usta Öğretici (Anaokulu) 1

Usta Öğretici (Aşçılık) 1

Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik) 2

Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı) 1

Usta Öğretici (elektrik Tesisat Ve Pano Montörlüğü) 1

Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı) 1

Usta Öğretici (Model Makinecilik) 1

Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama) 1

Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı) 2

Usta Öğretici (Saat Tamirciliği) 1

Usta Öğretici (Sac İşleri) 2

Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) 8

Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 20

Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 3

Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü 2

Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 14

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 49

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 7

Üretim Paneli Kontrol Operatörü 2

Üretim Planlama Memuru 22

Üretim Şefi 11

Üretim ve Planlama Mühendisi 5

Üretim ve Planlama Uzmanı 1

Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 5

Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil) 3

Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat) 1

Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri) 1

Ütücü 391

Vals Taşlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1

Vardiya Amiri - İmalat 23

Vardiya Amiri(Maden) 2

Varyant (Baskı Boya Mutfağı) 48

Vater Makinası Operatörü 20

Vater-Bobin Makinesi Operatörü 10

Veri Giriş Kontrol İşletmeni 17

Veri Giriş Operatörü 2

Veteriner Hekim 18

Veteriner Sağlık Teknisyeni 6

Vidanjör Şoförü 1

Vinç Operatörü 62

Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA 1

Web Programcısı 5

Web Sitesi Yöneticisi 6

Web Tasarımcısı 18

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 5

Yapı Denetim Yardımcılığı Teknikeri 1

Yapı Öğretmeni 2

Yapı Yalıtımcısı 2

Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) 1

Yaş Boya Ustası/Operatörü 21

Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü 6

Yaş Pasta Yapımcısı 3

Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü 1

Yatak İmalat İşçisi 22

Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü 3

Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 1

Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü 1

Yay Makinesi Operatörü 10

Yazılım Destek Uzmanı 20

Yazılım Geliştiricisi 6

Yazılım Mühendisi 24

Yazılım Satış Uzmanı 10

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 2

Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi 7

Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 70

Yemekhane işçisi 14

Yer Gösterici (Sinema-Tiyatro) 2

Yer Hostesi 3

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) 6

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 16

Yoğun Bakım Hemşiresi 3

Yönetici (Ardiye Ve Depolama) 1

Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri) 1

Yönetici (İnşaat) 1

Yönetici (İş Hizmetleri) 4

Yönetici (Ulaşım İşleri) 1

Yufka Ustası 9

Yumurta Paketleme İşçisi 11

Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi 14

Yurt Yönetim Memuru 4

Yükleyici (Loder) Operatörü 12

Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı 1

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi 1

Yüzey Boyama Elemanı 9

Zabıt Katibi 2

Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), 21

Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç) 1

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi 1

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 5

Zikzak Makineci 10

Ziraat Mühendisi 77

Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) 1

Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama) 1

Ziraat Mühendisi (Zootekni) 1

Ziraat Teknikeri 22

Ziraat Teknisyeni 4

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