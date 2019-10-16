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İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı yapılıyor! Başvuru nasıl yapılıyor?

İŞKUR tarafından yayımlanan güncel iş ilanları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 14 Ekim tarihinde İŞKUR üzerinden yayımlanan temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı ilanları yenilendi. Yenilenen ilanlarla şoför, satış danışmanı ve temizlik görevlisi gibi pek çok alanda özel sektörde istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. Peki, İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı yapılıyor! Başvuru nasıl yapılıyor?

İŞKUR tarafından yayımlanan güncel iş ilanları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 14 Ekim tarihinde İŞKUR üzerinden yayımlanan temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı ilanları yenilendi. Yenilenen ilanlarla şoför, satış danışmanı ve temizlik görevlisi gibi pek çok alanda özel sektörde istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. Peki, İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı başvuru şartları nelerdir?

16 Ekim 2019 Çarşamba 22:22
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı yapılıyor! Başvuru nasıl yapılıyor?

İş arayışı olan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanları inceliyor. Yurt genelinde iş arayışı olan vatandaşlar için İŞKUR üzerinden şoför, satış danışmanı ve temizlik görevlisi ilanları yayımlandı. İŞKUR üzerinden özel sektörde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı yapılacak.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

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işkur üzerinden temizlik görevlisi şoför satış danışmanı alımı yapılıyor başvuru yapılıyor
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