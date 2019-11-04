İŞKUR üzerinden lise mezunu bekçi alımı yapılacak!

Bekçi alım - İŞKUR üzerinden en az lise mezunu bekçi alımı ilanları açıklandı. Haberimizde ilan numaraları ile birlikte detayları veriyoruz. Günümüzde bekçilik yarı polis olarak nitelendirilmektedir. Devletin halkı koruma konusunda görevli olan bu memurlar 772 numaralı Mahalle ve Çarşı Bekçileri yasasına göre olaylı bir yerde polisler gelene kadar olaya müdahale etme, protesto olduğu zaman polisler gelene kadar halkı yatıştırma gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. İşte İŞKUR bekçi alım başvuru şartları ve kadrolar

KAMUYA BEKÇİ ALIMI:

İŞKUR üzerinde yayımlanan ilana göre Karaman İl Özel İdaresi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1 kişilik kadro ile bekçi alımı yapacağını ilan etti. Bu yönde adaylardan, T.C. vatandaşı olmak, 18 yalını doldurmuş olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, En az lise mezunu olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Kamu haklarını kullanmaya engeli olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek ve son başvuru tarihi itibari ile özel güvenlik kimlik kartına sahip olunması gerekmektedir.

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İŞKUR ÜZERİNDEN 26 BEKÇİ ALIMI YAPILACAK!

Gaziantep, Edirne, İstanbul, Kırşehir, Manisa, İzmir, Tokat, Bursa illerinde açıklanan bekçi alım ilan sayısı 15 olarak açıklandı. Buna göre ilanların bir çoğunda okur yazar olmak eğitim düzeyinde en az lise ve dengi okullardan mezun olmak yeterli olacak.

İlan numarası: 00005201131 adayların okur yazar olmayan olmaları yeterli olacak. Kilis Elbeyli'de bulunan bağ evinde görevlendirilecekler. Bahçe işlerinden anlayanlar başvuru yapması istenildi. Ailesi ile birlikte konaklama imkanı da olacak.

İlan numarası: 00005205556 Gece bekçisi olarak görevlendirilecek olan personellerin maaşları 2 Bin 600 Tl olacak. Yeni açılacak olan resteorantta istihdam edilecek olan bekçiler ilköğretim mezunu olması yeterli olacak.

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İlan numarası: 00005154173 İstanbul Bakırköy'de bulunan şantiyede 18:00 ile sabah 07:00'a kadar gece bekçiliği yapılması istenilecek. Bu kadroda engelli adaylar istihdam edilecekler.

İlan numarası: 00005209431 Savunma Sanayiinde faaliyetlerine devam eden firmanın fabrika biriminde gece bekçiliği yapılacak. Eğitimlerinin ilköğretim mezunu olması yeterli olacak.

İlan numarası: 00005201873: 10 kişilik bekçi alım ilanında Kırşehir ilinde bulunan şantiyede görevlendirilecekler. Adaylar ilköğretim mezunu olmaları yeterli olacak. Herhangi bir iş tecrübesi aranmayacak.

İlan numarası: 00005214624 adayların bu ilana başvurularını internet ortamından yapabilecekler. Fabrikanın güvenliğini sağlayacak. Nöbet esnasında olağan dışı bir durumları idari amire bilgi verilmesi istenilecek. Görev süresince kamera görüntüleri kontrol edilecek. Fabrika içerisinde devriye atılacak ve diğer işleri yapacak.

DİĞER BEKÇİ ALIMLARI;

Manisa 5227583, Gaziantep 5227651, İstanbul 5231746, İzmir 5233820, Gaziantep 5237011, Tokat 5239326, İzmir 5239718, Bursa 5241163 olarak açıklandı.

BEKÇİ NEDİR?

Günümüzde bekçilik yarı polis olarak nitelendirilmektedir. Devletin halkı koruma konusunda görevli olan bu memurlar 772 numaralı Mahalle ve Çarşı Bekçileri yasasına göre olaylı bir yerde polisler gelene kadar olaya müdahale etme, protesto olduğu zaman polisler gelene kadar halkı yatıştırma gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. Polislerin olmadığı yerde ve ihtiyaç olduğu yerde bekçiler, polisler gelene kadar bir polis gibi kamu düzeninin bozanları önler, suç işlendiyse ya da işlenmek üzereyse suçlulara müdahale eder, güvenli çember oluşturarak güvenli bölge oluştururlar.

Bunun yanı sıra suç işlenen yerde kanıtları polis ve yetkili kişiler gelene kadar korur ve kaybolmasını engeller. Bekçiler, bulundukları mahallede en fazla olan mülki amirleri altında emirlerine itaat ederek çalışır. Kentlerde bekçilerin yanı sıra köylerde köy bekçileri, korucular ve kır bekçileri gibi çeşitli dalları bulunur. Köy korucuları ve bekçileri, 442 numaralı köy yasasının 68. Maddesine göre köy sınırları içerisinde can, mal ve ırz korunmasından yükümlüdürler. Bunun üzerine Türkiye'de her köyde en az 1 adet köy korucusu bulunmaktadır ve bunlar muhtarın emri altında silahlı bir şekilde görev alırlar.

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