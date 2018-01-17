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İŞKUR Üzerinden En Az Lise Mezunu 2016 Güvenlik Görevlisi Alınıyor (Bayan-Erkek, Silahlı-Silahsız)

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. İnternet üzerinden alınan başvuruların detayları haberimizde.

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İŞKUR Üzerinden En Az Lise Mezunu 2016 Güvenlik Görevlisi Alınıyor (Bayan-Erkek, Silahlı-Silahsız)

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. İnternet üzerinden alınan başvuruların detayları haberimizde.

17 Ocak 2018 Çarşamba 20:53
İŞKUR Üzerinden En Az Lise Mezunu 2016 Güvenlik Görevlisi Alınıyor (Bayan-Erkek, Silahlı-Silahsız)

Türkiye İş ve İşçi bulma Kurumu ilan sayfası üzerinden personel alım ilanı yayımlandı.

Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar, İŞKUR üzerinden yayımladıkları ilanlar ile en az lise mezunu adaylar arasından güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacağının belirtildiği ilanda alınacak personeller Türkiye genelindeki kuruluşlarda istihdam edilecek.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda özellikle özel kuruluşlara güvenlik hizmeti sunan şirketler başta olmak üzere çok sayıda özel işyeri, güvenlik görevlisi personeli alımı yapacağını duyurdu. İlanlara başvurular internet üzerinden yapılmakta olup başvuru yapacak adayların aşağıdaki yönergeleri takip etmesi gerekmektedir.

Başvuru

İŞKUR üzerinden yayımlanan güvenik görevlisi alım ilanlarına başvuru yapacak adayların yukarıdaki fotoğraftaki sıralamayı takip etmesi gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 

Yukdarıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın. açılan ekranda 1 numaralı yere güvenlik görevlisi yazıp, 2 numaralı yere başvuru yapmak istediğiniz ili yazın ve 3 numaralı kısımdan ilanları arayın. Ara butonunu tıkladıktan sonra aşağı kısımda ilanlar sıralanacaktır.

Memur alım ilanlarından haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Esra 1 saat önce

Link açılmıyor herdefasında böyle oluyor

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mustafa 1 saat önce

Özel kuruluş anladık da kamu kuruluşları nerde. adam gibi haber yapın terbiyesizlik yapmayın bizde terbiyesizlesmeyelim

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Adsiz 48 dakika önce

Ben baktim da bu Güvenlik Gorev Görevlisi alim yok vede Geçen seneydi

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