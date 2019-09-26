İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?

İŞKUR TYP başvuruları kısa bir süre önce sona ermişti. Başvuruda bulunan adaylar şimdi heyecanla TYP kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Konu hakkında İŞKUR tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR TYP alımlarına dair detaylar...

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihlerine ilişkin detaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kura sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

Elazığ İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500'ü temizlik, 172'si güvenlik olmak üzere toplam 672 kişinin işe alınacağı daha önceden duyurulmuştu. 16 - 20 Eylül tarihlerinde başvuruların alınacağı programda, 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kurada ismi çıkanlar ise 1 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenen yerlerde devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak. Asıl ve yedek katılımcılar bundan önceki programlarda olduğu gibi noter kurasıyla belirlenecek.

ADAYLAR NASIL SEÇİLECEK?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

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