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İŞKUR TYP kura çekimleri sonucu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kura çekimleri sonucu için birçok vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Bin 500 kişilik iş için 11 bin 482 kişinin başvuru yaptığı Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru sonuçları, vatandaşlar tarafından internette aranmaya başlandı. Peki, personellere aylık asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacak olan İŞKUR’un TYP programı kura çekimleri sonucu açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

İŞKUR TYP kura çekimleri sonucu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kura çekimleri sonucu için birçok vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Bin 500 kişilik iş için 11 bin 482 kişinin başvuru yaptığı Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru sonuçları, vatandaşlar tarafından internette aranmaya başlandı. Peki, personellere aylık asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacak olan İŞKUR’un TYP programı kura çekimleri sonucu açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

14 Şubat 2019 Perşembe 17:34
İŞKUR TYP kura çekimleri sonucu

İŞKUR TYP kura çekimleri sonucunu öğrenmek isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 14-15 Şubat İŞKUR  giriş kura çekimi sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise, hummalı bir araştırma sürecine girmiş durumda. 14 Şubat günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kilis İl Özel İdaresi ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğü için, 15 Şubat tarihinde ise, Kilis Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İl sağlık Müdürlüğü için yapılacak…

14 ŞUBAT İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP başvurusu sonuçları, kurumların başvuru dönemlerine göre farklı tarihlerde açıklanabiliyor. İşkur’un E-Devlet sayfası üzerinden sorgulanabilecek olan İŞKUR TYP başvuru sonuçları, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından kolayca öğrenilebilecek.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin olduğu yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP’A KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Aday 18 yaşını tamamlamış olmalı. malul, dul ve yetim aylığı almamalı. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmaması, görevine başlayacağı tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olması şartı aranacak.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

– Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

– TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

– İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.

TYP MAAŞI NE KADAR?

İŞKUR’un TYP programında istihdam edilen personeline aylık, asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.Bunun yanında vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri vardır.

TYP SÜRESİ NE KADAR?

Toplum yararına Program (TYP) uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.02.2019 18:04
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