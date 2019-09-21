İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Okullara güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR okullarda görevlendirilmek üzere 6 bin 800 kişilik özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım ve temizlik personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. İŞKUR ilana dair detayları, internet sitesi üzerinden TYP ekranından erişime açtı. Peki, TYP başvuru şartları neler? İşte, İŞKUR TYP alımları ve TYP başvurularına dair merak edilenler.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım ve temizlik personeli alımı için başvurular, TYP kapsamında gerçekleşecek. 2019-2020 dönemi için yapılacak olan TYP alımları, İŞKUR'un yönetiminde olacak.

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yer alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik', 'MEB Çevre Düzenlemesi', 'MEB bakım onarım ve temizlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI

TYP İÇİN KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

TYP BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlagıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.

Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 14 gün ücretsiz izin kullanabilmektedirler.Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

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