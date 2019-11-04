İŞKUR temizlik personeli alıyor! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak iller

İŞKUR personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 657 temizlik iş ilanı belirten İŞKUR, Türkiye kapsamında 1.620 temizlik personeli alımı yapacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İşte İŞKUR binlerce temizlik personeli alımı başvuru şartları ve 4 Kasım İŞKUR güncel iş ilanları...

İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI

GOLDEN LİF E YÖNETİMİ

15.11.2019 Tekirdağ

Golden life site yönetim hizmetlerinde görev alacak Vasıflı vasıfsız temizlik görevlisi alınacaktır

Çalışma saatleri 09:00- 18:00 pazar tatil

Asgari ücret + yol ücreti + yemek + mesai

İletişim bilgisi; 905336263852

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LİMAK İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.

15.11.2019 Ankara

Beypazarı ilçesinde, hizmetli, depo görevlisi ve temizlik görevlisi olarak çalışabilecek engelli personeller alınacaktır.

İletişim bilgisi; 905422488068

ALİKA ET V E GIDA ÜRÜNLERİ

15.11.2019 Samsun

Part time çalıştırılmak üzere kadın temizlik personeli alınacaktır. Başvuracak kişiler şartları firma yetkilisi ile görüşeceklerdir.

İletişim bilgisi; 903624371153

TEPE SERVİS

30.12.2019 İzmir

Entegre tesis yönetimi alanında faaliyet gösteren firmamızın Ege Bölge/İzmir de bulunan projelerinde görevlendirilmek üzere Bay/Bayan Temizlik Görevlileri istihdam edilecektir.

Adayların görüşmeye gitmeden önce (0232) 441 54 34 - 441 54 74 nolu telefonlardan randevu almaları rica olunur.

İletişim bilgisi; 902324415434

MERCAN OTO YIKAMA

17.11.2019 Osmaniye

Evlere, işyerlerine vb. Yerlerinde temizlik yapacak personel alınacaktır

İletişim bilgisi; 905320501004

MESUDE COM BAŞ

16.11.2019 İstanbul

Tekstil firmasında 5 kişinin yemek, çay, ve temizlik hizmetini yapacak, bayan eleman alınacaktır.

İletişim bilgisi; 902163286429

CEVAHİR OTEL

15.11.2019 İstanbul

Kadın 25- -50 (15.11.1994 - 18.10.1969 tarihleri arasında doğan kişiler)

Otelimizde kat hizmetleri personeli alanında çalışabilecek bayan adaylar aramaktayız.

İletişim bilgisi; www.cevahirhotelasia.com.tr

AROMATİK KİMYEVİ MADDELER

15.11.2019 İstanbul

Erkek 20- -45 (15.11.1999- 18.10.1974 tarihleri arasında doğan kişiler)

Fabrika meydan temizliğini yapılacak. Köpeklerden korkmayan temizlik personeli alınacaktır.

İletişim bilgisi; 902163787878

ERYA SOSYAL HİZMETLER

15.11.2019 Kocaeli

Erkek 25- -40 (15.11.1994- 17.10.1979 tarihleri arasında doğan kişiler)

Firmamızın bünyesinde sabit çalışacak, Gebze bölgesi çevresinde ikametgah eden, Daha önce temizlik işi deneyimi olan, Hafta içi 08:00 / 18:00 arası, Hafta sonu Cumartesi/Pazar tatil, Maaş asgari Ücret

İletişim bilgisi; 902626440506

KADIOĞLU HOTEL

15.11.2019 Kayseri

20-40 yaş aralığında, kat görevlisi olarak temizlik işinde çalışacak bayan eleman alınacaktır. Yemek firma tarafından karşılanacaktır.

Çalışma saatleri, ücret ve diğer detaylar işverenle görüşülecektir. Firma merkezdedir servis yoktur.

40 yaş üzerindeki adayların başvuru yapmaması önemle rica edilmektedir.

İlan ile ilgilenen adayların iş görüşmesine gitmeden önce firmayı arayıp randevu almaları gerekmektedir.

İletişim tel: 0 352 231 63 20 - Yıldıray Şahin ile görüşülecek

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları her bir ilan içeriğinde farklı olmak üzere;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.