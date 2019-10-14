İŞKUR temizlik görevlisi, satış danışmanı ve şoför alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

Vasıflı yada vasıfsız kamu- özel kurumlara personel alımlarında aracılık eden İŞKUR, 14 Ekim tarihinde iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR vasıtasıyla yüzlerce vatandaş çeşitli illerde görev alacak. İş ilanlarına başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden yada İŞKUR Müdürlüğü'ndan yapılacak. İŞKUR başvuruları için kişilerin online üyelik sağlaması gerekiyor. İşte, İŞKUR güncel iş ilanları sayfası ve başvuru işlemlerine yönelik detaylar.

İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

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