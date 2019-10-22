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İŞKUR reyon görevlisi, ön muhasebeci ve satış temsilcisi personel alımı başvuru şartları açıklandı

Türkiye iş Kurumu tarafından çeşitli kurumsal firmalara 727 Ön Muhasebeci, 715 Reyon Görevlisi ve 652 Satış Temsilcisi olmak üzere toplamda 2 bin 094 personel alımı yapılacak! Başvurular İŞKUR e-şube üzerinden yapılacak olup, belirtilen ilanlara en az ilköğretim, lise ve önlisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Milyonlarca iş arayan İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Açık iş ilanlarını görüntülemek ve başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt yapmak gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri ve iş ilanı başvuruları hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızda.

İŞKUR reyon görevlisi, ön muhasebeci ve satış temsilcisi personel alımı başvuru şartları açıklandı

Türkiye iş Kurumu tarafından çeşitli kurumsal firmalara 727 Ön Muhasebeci, 715 Reyon Görevlisi ve 652 Satış Temsilcisi olmak üzere toplamda 2 bin 094 personel alımı yapılacak! Başvurular İŞKUR e-şube üzerinden yapılacak olup, belirtilen ilanlara en az ilköğretim, lise ve önlisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Milyonlarca iş arayan İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Açık iş ilanlarını görüntülemek ve başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt yapmak gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri ve iş ilanı başvuruları hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızda.

22 Ekim 2019 Salı 08:59
İŞKUR reyon görevlisi, ön muhasebeci ve satış temsilcisi personel alımı başvuru şartları açıklandı

İŞKUR binlerce personel alımına devam ediyor. Reyon görevlisi, ön muhasebeci ve satış temsilcisi kadroları oldukça popüler durumda. Haberimizde tüm ilanları derledik. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.

İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
İşveren İŞKUR kayıt işlemi için;

• İŞKUR E-Şube sayfasında bulunan sağ kısımdaki "İşveren" bölümünde bulunan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR üyelik sayfasında yer alan "Genel Koşullar" maddelerini okuyun.

• Onaylıyorsanız "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın. Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın(Onaylamazsanız üyelik işlemine devam edemesiniz ve ana sayfaya yönlendirilirsiniz).
Onay verdikten sonra açılan sayfada ise kurumsal üyelik başvurusu çerçevesinde "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını doldurun. Bu kısımda;

• SGK NO,

• Şirket Unvanı,

• Vergi numarası,

• Vergi kimlik numarası,

• Ana faaliyet grubu,

• Alt faaliyet grubu,

• Yasal durumu,

• Kuruluş tarihi,

• Bilgilerini girin.

• Tüzel kişi adres bilgilerinizi girin.

• Tüzel kişi iletişim bilgilerini girin.

• En altta bulunan "İleri" tuşuna basın.

• Açılan sayfada tüzel kişi İŞKUR giriş işlemleri için şifrenizi belirleyin ve kaydı onaylayın.

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işkur reyon görevlisi ön muhasebeci satış temsilcisi personel alımı başvuru şartları açıklandı
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