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İŞKUR Müdürü: İstihdamı 350 Kat Arttırdık!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya istihdam verileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İŞKUR Müdürü: İstihdamı 350 Kat Arttırdık!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya istihdam verileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:54
İŞKUR Müdürü: İstihdamı 350 Kat Arttırdık!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya istihdam verileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "2002 yılında 24 bin 482 kişi olan istihdam sayısını, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 gibi rakamlara ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya bu başarıda İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitim Programları'nın büyük önem taşıdığını belirttti.​

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.01.2019 21:27
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