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İŞKUR Kura Çekimlerinde Hile mi Var?..

Bolu ve Kastamonu illerindeki personel alımları için İŞKUR'un yaptığı çekimlerinde skandallara imza atıldı.

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İŞKUR Kura Çekimlerinde Hile mi Var?..

Bolu ve Kastamonu illerindeki personel alımları için İŞKUR'un yaptığı çekimlerinde skandallara imza atıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 22:35
İŞKUR Kura Çekimlerinde Hile mi Var?..

Milli eğitim Bakanlığı tarafından okullara 9 aylık bir süre için hizmetli alınması için başvuruları alan Bolu İŞKUR Müdürlüğü tarafından yapılan kura çekiminde skandal bir olaya imza atıldı.

Bolu’nun yerel haber sitesi Medya14’te yer alan habere göre; ilçelerle beraber 450 kişinin işe alınacağı belirtilen iş ilanına binlerce kişi başvuru yaptı.

Dün yapılan kura çekimlerinde ise iş bulma ümidi ile Bolu Kapalı Spor Salonunu dolduran vatandaşlar, şaibeli kura çekimine tepki gösterdi.

BAZI İSİMLER 5-6 KERE ÇEKİLDİ

Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde bazı kişilerin isimlerinin 5 - 6 kez çekilince vatandaşlar tepki gösterdi.

Noter huzurunda yapılan çekilişteki anormal durumu fark eden diğer katılımcıların tepki göstermesi üzerine noter kura çekimini iptal etmek zorunda kaldı. Noter açıklamalarda bulundu.

Noter yetkilisi katılımcılara kuranın tekrarlanacağını açıklayarak tekrar yapılacak kura çekiminin tarihinin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Yakın zamanda yine İş-Kur üzerinden Bolu Belediyesi’nin Halklar İlişkiler için açtığı 3 kişilik pozisyona alınacak isimlerin belli olduğu kamuoyuna yansımıştı.

BİR KURA ÇEKİMİ SKANDALI DA KASTAMONU’DA YAŞANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 9 ay süre ile görevlendirilecek 600 kişi için mülakat yapılırken, işe alınacak kişilerin AKP teşkilatlarının baskısıyla mülakatlardan önce belirlendiği öne sürüldü.

Yaşanan skandalı yazılı bir açıklamayla duyuran CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, “İşe alınacakların mülakat öncesi belirlendiği, AKP il ve ilçe başkanlıkları eliyle eş, akraba listelerinin hazırlandığı, okul idarecilerinin objektif bir değerlendirme ile iş yapacak personel talep ettikleri ancak AKP örgütlerinden baskı gördükleri iddiaları tarafımıza ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Kendilerine ulaştırılan listelere göre; H.K, E.M, S.B, Ö.A, F.D vb. isimli kişilere şimdiden iş garantisi verildiğini belirten Erbilgin, “Herkesin bu ülkenin, bu şehrin yurttaşı olduğu asla unutulmamalı, liyakate mutlaka önem verilmesi gerektiği bir kez daha hatırlanmalıdır” açıklaması yaptı.

Erbilgin, açıklamasına “Mülakat sınavlarında başarılı olup 1 Ekim 2018 tarihinde göreve başlayacak ve 28 Haziran 2019’a kadar okullarda çalışacak olan isimlerin aynı zamanda vicdanları yaralayan bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadeleriyle noktaladı.

Kaynaklar; Odatv.com - Medya14​

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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işkur kura çekimlerinde hile mi var
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Mehmet 23 dakika önce

Hile var bunu gözümle gördüm istediğini aliyorlar ise

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onur 22 dakika önce

Evet k.marasta aynı şekilde karşılık vardı

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Sezer 20 dakika önce

Hemde hilenin alasi var

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Mardin 16 dakika önce

Tabi ki de hile var Mardin mazidagda akp li olanlar iskurda isimleri çıkıyor onlara öncelik veriyorlar hdp akp chp MHP olmadığım için iskura almadılar.ben diğer dünyada hepsinden şikayetci olcam hakkımı helal etmiyorum hiç birine hepsi para gozcudurler.

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Uğur 10 dakika önce

nete güvencez lan

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zeynep aybige 2 dakika önce

Kurå mı?? O da neymiş. Bursa Buyukorhan da mülakat yapıyoruz diye torpil ile alım yapıyorlar. Ücretli öğretmenlik bile liyakata değil torpil onceligine bakıyorlar. 17 yıldır Akpartiliyim ama hiçbir zaman ne torpil istedim. Ne de bu durumları normallestirdim. Dilerim ki kimse haketmediği işe ve mevkiye gelmesin, gelemesin. Torpil olayından ve bunun referans diye normallestirilmesinden nefret ediyorum.

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