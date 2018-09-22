İŞKUR Kura Çekimlerinde Hile mi Var?..

Milli eğitim Bakanlığı tarafından okullara 9 aylık bir süre için hizmetli alınması için başvuruları alan Bolu İŞKUR Müdürlüğü tarafından yapılan kura çekiminde skandal bir olaya imza atıldı.

Bolu’nun yerel haber sitesi Medya14’te yer alan habere göre; ilçelerle beraber 450 kişinin işe alınacağı belirtilen iş ilanına binlerce kişi başvuru yaptı.

Dün yapılan kura çekimlerinde ise iş bulma ümidi ile Bolu Kapalı Spor Salonunu dolduran vatandaşlar, şaibeli kura çekimine tepki gösterdi.

BAZI İSİMLER 5-6 KERE ÇEKİLDİ

Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde bazı kişilerin isimlerinin 5 - 6 kez çekilince vatandaşlar tepki gösterdi.

Noter huzurunda yapılan çekilişteki anormal durumu fark eden diğer katılımcıların tepki göstermesi üzerine noter kura çekimini iptal etmek zorunda kaldı. Noter açıklamalarda bulundu.

Noter yetkilisi katılımcılara kuranın tekrarlanacağını açıklayarak tekrar yapılacak kura çekiminin tarihinin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Yakın zamanda yine İş-Kur üzerinden Bolu Belediyesi’nin Halklar İlişkiler için açtığı 3 kişilik pozisyona alınacak isimlerin belli olduğu kamuoyuna yansımıştı.

BİR KURA ÇEKİMİ SKANDALI DA KASTAMONU’DA YAŞANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 9 ay süre ile görevlendirilecek 600 kişi için mülakat yapılırken, işe alınacak kişilerin AKP teşkilatlarının baskısıyla mülakatlardan önce belirlendiği öne sürüldü.

Yaşanan skandalı yazılı bir açıklamayla duyuran CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, “İşe alınacakların mülakat öncesi belirlendiği, AKP il ve ilçe başkanlıkları eliyle eş, akraba listelerinin hazırlandığı, okul idarecilerinin objektif bir değerlendirme ile iş yapacak personel talep ettikleri ancak AKP örgütlerinden baskı gördükleri iddiaları tarafımıza ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Kendilerine ulaştırılan listelere göre; H.K, E.M, S.B, Ö.A, F.D vb. isimli kişilere şimdiden iş garantisi verildiğini belirten Erbilgin, “Herkesin bu ülkenin, bu şehrin yurttaşı olduğu asla unutulmamalı, liyakate mutlaka önem verilmesi gerektiği bir kez daha hatırlanmalıdır” açıklaması yaptı.

Erbilgin, açıklamasına “Mülakat sınavlarında başarılı olup 1 Ekim 2018 tarihinde göreve başlayacak ve 28 Haziran 2019’a kadar okullarda çalışacak olan isimlerin aynı zamanda vicdanları yaralayan bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadeleriyle noktaladı.

Kaynaklar; Odatv.com - Medya14​