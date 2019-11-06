İŞKUR Kamu ve Memur Alımları!

İŞKUR- Türkiye İş Kurumu üzerinden 4 ve 8 Kasım haftasında açıklanan memur alım ilanları hangileri? DSİ, Konya Teknik Ünv. MEB ilan detayları haberimizde.. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden açıklanan 00005239818 numaralı ilanda ise sondaj işçisi kadrosunda ilköğretim mezunu bir kişi istihdam edilecek. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

Konya teknik Üniversitesi 3 farklı ilan açıkladı. Bu ilanlarda yardımcı hizmetler sınıfında 3 destek personeli istihdamı yapılacak. Buna göre Başvurular 8 Kasım tarihine kadar devam edecek. Üniversitenin İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı üzerinden açıklanan başvuru şartlarında lise ve dengi okullardan ve önlisans mezunu olmak gerekli olacak. (00005239767) Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekli olacak.

Büro Yönetimi, İkinci ilanda (00005239861) Yüksek okulların Ofis Teknolojileri ve Yönetimi ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümlerinden mezun olmak, Son ilanda ise (00005239981) yüksek okulların Ağırlama Hizmetleri, Turizm ve Otelcilik, Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümlerinden mezun olmak gerekli olacak.

MEB İLANI;

Milli Eğitim Müdürlüğünden ilan edilen 1 kişilik temizlik görevlisi alımlarında adayların ilköğretim mezunu olmaları gerekli olacak. Buna göre detaylar 00005241356 numaralı ilandan erişilebilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden açıklanan 00005239818 numaralı ilanda ise sondaj işçisi kadrosunda ilköğretim mezunu bir kişi istihdam edilecek. Buna göre adayların 4 Kasım ile 8 Kasım tarihleri arasından başvuru yapmaları gerekli olacak. Sondör yeterlilik belgesine sahip olan adayların başvuru yapması istenilmektedir.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alım ilanına başvuru yapacak adayların öncelikle belirtilen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda,

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi olmak,

* Alım kadrosu sınıfı belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak,

* Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak,

* Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

* İlanın yayımlandığı tarih itibariyle 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK'dan hizmet bildirim cetveli dökümüne sahip olmak,

* İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,

* En az lise mezunu olmak..

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?



İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

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