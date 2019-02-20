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İŞKUR İşe Yerleştirmede 2018 Yılını Geçti!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istatistik verilerini paylaştı. İŞKUR'un paylaştığı verilere göre 2018 yılının Ocak ayına göre 2019 yılında işe yerleştirmede %5'lik artış görüldü.

İŞKUR İşe Yerleştirmede 2018 Yılını Geçti!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istatistik verilerini paylaştı. İŞKUR'un paylaştığı verilere göre 2018 yılının Ocak ayına göre 2019 yılında işe yerleştirmede %5'lik artış görüldü.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:00
İŞKUR İşe Yerleştirmede 2018 Yılını Geçti!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istatistik verilerini paylaştı. İŞKUR'un paylaştığı verilere göre 2018 yılının Ocak ayına göre 2019 yılında işe yerleştirmede %5'lik artış görüldü.

2019 yılı Ocak Dönemi İstatistikleri başlığı altında paylaşılan verilere göre İŞKUR 2018 yılının Ocak ayında 79 bin 422 kişiyi işe yerleştirirken 2019 yılının Ocak ayında 83 bin 416 kişiyi işe yerleştireek %5'lik artış yaşandı.

2018 yılı Ocak ayında 28 bin 312 Kadın İşe Yerleştirme yapılırken 2019 yılı Ocak ayında bu rakam %1'lik artışla 28 bin 585 oldu.

2018 Yılı Ocak ayında 23 bin 903 Genç işe yerleştirilirken 2019 yılı Ocak ayında bu rakam %9,1'lik artışla 26 bin 67 oldu.

Yükseköğrenim İşe Yerleştirme rakamlarını da paylaşan İŞKUR 2018 yılının Ocak ayında 14 bin 474 lisans mezununu işe yerleştirirken, 2019 yılının Ocak ayında %9,6'lık artışla 15 bin 860 rakamına yükseldi.

İŞKUR'ın paylaştığı verilere ait görseller şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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