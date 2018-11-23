İŞKUR İMD Sonuçları Tarihi Belli Oldu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya katıldığı bir programda uzun süredir merakla beklenen İMD Mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını açıkladı.

Uzunkaya, bin 141 İş ve Meslek Danışmanı mülakat sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İMD Mülakat sonuçlarının Aralık ayı içerisinde açıklanacağını bildirdi.

İMD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde İŞKUR Büro Personeli sonuçlarını açıklayan İŞKUR'un İMD mülakat sonuçlarını ne zaman açıklayacağı büyük bir merakla bekleniyordu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya İMD Mülakat Sonuçlarının Aralık ayında açıklanacağını bildirmesi ile birlikte gözler Aralık ayına çevrildi.

Ancak Aralık ayının kaçında açıklanacağı ile ilgilli kesin bir tarih verilmedi.

İMD SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BİLDİRİM ALMAK İSTİYORUM

İMD mülakat Sonuçları açıklandığında anında haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

Kullandğınız cep telefonunun uygulama mağazasına girip arama bölümüne KPSS CAFE yazıp yükleyebilirsiniz. İOS ve Android işletim sistemleri için iki ayrı uygulamamız mevcuttur. İsterseniz KPSS CAFE facebook ve Twitter hesaplarını takip ederek de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

İOS uygulamamızı indirmek için >>> buraya tıklayınız

ANDROİD uygulamamızı indirmek için >>> buraya tıklayınız

Twitter hesabımızı takip etmek için >>> buraya tıklayınız

Facebook hesabımızı takip etmek için >>> buraya tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA