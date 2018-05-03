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İŞKUR ile Sınavsız 15 Bin 418 Personel Alımı-Son Başvuru: 4 Mayıs 2018

İŞKUR aracılığıyla geçici personel alımları yapılıyor. TYP kapsamında yapılan personel alımlarında herhangi bir sınav yapılmayacak. Alımlar kura yöntemi ile yapılacak.

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İŞKUR ile Sınavsız 15 Bin 418 Personel Alımı-Son Başvuru: 4 Mayıs 2018

İŞKUR aracılığıyla geçici personel alımları yapılıyor. TYP kapsamında yapılan personel alımlarında herhangi bir sınav yapılmayacak. Alımlar kura yöntemi ile yapılacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:50
İŞKUR ile Sınavsız 15 Bin 418 Personel Alımı-Son Başvuru: 4 Mayıs 2018

Son dakika haberi: İŞKİUR üzerinden yapılan personel alımına başvurular 4 Mayıs 2018'de sona eriyor.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası TYP İş İlanları kısmından yayımlanan ilanlarda farklı İllere sınavsız kura ile geçici personel alımı yapıldığı açıklandı. Yayımlanan ilanlara başvuru için son gün ise 4 Mayıs Cuma olarak açıklandı. Toplum Yararına Program kapsamında farklı İllere yapılan geçici personel alımı için başvurular İŞKUR aracılığıyla alınmaya devam ediliyor. 

ALIM YAPILAN İLLER VE SAYILARI

BAŞVURU

İlana başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılmaktadır. Yukarıda yazan İllerdeki açık ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların bu İllerdeki İşKUR bölge müdürlüklerine şahsen gitmesi ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

TYP AYRINTILI İLAN SORGULAMA

İŞKUR resmi sayfası TYP ilan kısmında yukarıda yazan İllere personel alımlarının ayrıntılarına yer verildi. aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve ayrıntılarına buradan göz atabilirsiniz..

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.05.2018 20:04
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