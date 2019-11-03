İŞKUR ile lise, önlisans ve lisans mezunu memur alınacak!

Kamu kurumlarına memur, personel ve işçi alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. İŞKUR kamu kurum ilanlarından iki tanesine başvurular sürüyor. Buna göre Mamak Belediyesi Başkanlığı 1 kişilik memur alımı yapılacak. MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğüne 1 kişilik personel alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.​

MAMAK BELEDİYESİ LİSANS MEZUNU ALIMI;

Mamak Belediye Başkanlığı personel talep ilanında İŞKUR il müdürlüğü ile İŞKUR e-şube üzerinden T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak müracaat yapılabilecek. 00005234903 numaralı ilanda adayların Lisans mezunu olması gerekli olacak. Şehir ve Bölge Planlama Lisans mezunu olmak gereklidir. İş tecrübesi aranmayacak. Adayların KPSS'den en az 60 ve puan almış olmaları gerekli olacak. Son başvuru tarihi olan 4 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.

MKEK KURA İLE PERSONEL ALIMI;

Makine Kimya Endüstrisi Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğüne 1 daimi sürede personel alımı için detaylar ise şu şekilde olacak. 00005238056 Numaralı ilanda Beden işçisi kadrosunda alım yapılacak. Lise bölümlerinin Makine Teknolojisi Bilgisayar Destekli Modelleme bölümünden mezun olmak gerekli olacak. Özel şartlarda ise adayların Tandoğan Ankara ilinde bulunan adresinde kura gerçekleştirecek. Buna göre Kura saati 22 Kasım saat 10:00'da olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İŞKUR kamu kurumu memur alım ilanlarına başvuru yapmak için işkur e-şube ve işkur il yada ilçelerde bulunan himzet noktalarından başvuru yapılabilecek.

İŞKUR İÇİN KAYIT NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.

İşveren İŞKUR kayıt işlemi için;

• İŞKUR E-Şube sayfasında bulunan sağ kısımdaki "İşveren" bölümünde bulunan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR üyelik sayfasında yer alan "Genel Koşullar" maddelerini okuyun.

• Onaylıyorsanız "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın. Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın(Onaylamazsanız üyelik işlemine devam edemesiniz ve ana sayfaya yönlendirilirsiniz).

Onay verdikten sonra açılan sayfada ise kurumsal üyelik başvurusu çerçevesinde "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını doldurun. Bu kısımda;

• SGK NO,

• Şirket Unvanı,

• Vergi numarası,

• Vergi kimlik numarası,

• Ana faaliyet grubu,

• Alt faaliyet grubu,

• Yasal durumu,

• Kuruluş tarihi,

• Bilgilerini girin.

• Tüzel kişi adres bilgilerinizi girin.

• Tüzel kişi iletişim bilgilerini girin.

• En altta bulunan "İleri" tuşuna basın.

• Açılan sayfada tüzel kişi İŞKUR giriş işlemleri için şifrenizi belirleyin ve kaydı onaylayın.

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