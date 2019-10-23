İŞKUR ile KPSS şartsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınıyor! İşte şartlar

İŞKUR üzerinden Kamu ve Özel sektörde çalıştırılmak üzere toplamda 510 güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Alımlarla ilgili detaylı bilgiler haberimizdedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir.

İŞKUR ALIM VE BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili güvenlik görevlisi personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma,

ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak,

en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı kurumlarda istihdam edilecek olan adayların bu meslek grubuna ilişkin farklı başvuru şartları da olabilmektedir.

İŞKUR ALIM VE BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili güvenlik görevlisi personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma,

ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak,

en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı kurumlarda istihdam edilecek olan adayların bu meslek grubuna ilişkin farklı başvuru şartları da olabilmektedir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SERTİFİKA ŞARTLARI NELERDİR?

Son zamanların en popüler mesleklerinden birisi haline gelen özel güvenlik görevlisi olabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için aranan şartlar şu şekildedir;

- Silahsız özel güvenlik için en az ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Silahlı özel güvenlik için lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak,

- Sicili almaya uygun olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- Mesleğini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak gibi genel şartlar aranmaktadır.

Bu şartlara sahip olan adaylar silahsız kurslar için için 100 saat, silahlı kurslar için 120 saat boyunca ders görmekte ve eğitimin sonunda sınavlara tabii tutulmaktadır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SERTİFİKA ÜCRETİ NE KADAR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için adayların sertifika alması gerekmektedir. Buna göre güvenlik görevlisi kimlik kartı harcı en az 520 TL, silahlı sınav ücreti 75 TL ve silahsız sınav ücreti 45 TL olarak bilinmektedir. Adaylar ilgili bölümlere ödemelerini yaparak ve sınavlardan başarılı olarak güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olabilir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.

Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAÇ TL MAAŞ ALIR?

Son zamanlarda en çok merak edilenler arasında özel güvenlik görevlilerinin aldıkları maaş 2018 yılında kaç tl oldu sorunun yanıtıdır. Özel güvenlik görevlilerinin almış oldukları maaş silahlı ve silahsız olmak üzere değişkenlik gösterir. Silahsız güvenlik görevlileri genel itibariyle asgari ücret ile 2 bin TL arasında maaş alabiliyorken, silahlı özel güvenlik görevlileri ise 1800 TL ile 2500 TL arasında değişen miktarlarda maaş alabilirler.