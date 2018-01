İŞKUR İlanları: Kamu ve Özel Kuruluşlara 81 Bin 553 Personel Alınıyor-İşte Başvuru Ekranı

Çalışma ve İş Kurumu aracılığıyla kamuya ve özel kuruluşlara personel alımları yapılmaya devam ediliyor.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda yüzlerce pozisyonda istihdam etmek üzere okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından kamu ile özel kuruluşlara toplamda 81 bin 553 personel alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanlara başvurular İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden alınmaktadır. İlanlara başvuru yapacak adayların İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz olması gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen boş pozisyonlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/3erWpA

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Sayıları

Acil Tıp Teknisyeni 8

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 17

Adalet Meslek Elemanı 2

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 16

Ağaç Palet İmalatçısı 1

Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 1

Ağdacı 1

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 2

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 6

Ahşap Ambalaj İşçisi 11

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 8

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 4

Ahşap İskeletçi 19

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 2

Ahşap Kalıpçı 3

Ahşap Kapı İmalatçısı 1

Ahşap Kaplama Pres Operatörü 2

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 4

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 62

Ahşap Mobilya İmalatçısı 138

Ahşap Montaj Elemanı 26

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 252

Akrilik İplik Üretim İşçisi 125

Aktivasyon Görevlisi 15

Alakart Aşçısı 7

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) 5

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 6

Alçı Sıva Uygulayıcısı 2

Almanca Öğretmeni 5

Alüminyum Doğramacı 153

Alüminyum imalat işçisi 26

Alüminyum Kaynakçısı 12

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 36

Ambalajcı (El İle) 89

Ambalajcı (Makine İle) 523

Ambalajlama işçisi (el ile) 3

Ambar Sorumlusu 3

Ambar/Depo Görevlisi 540

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri 1

Ameliyathane Teknisyeni 3

Anestezi Teknisyeni 1

Anketör 8

Antrenör 2

Ara Ütücü 21

Araç Filo Sorumlusu 3

Araç Kabul Görevlisi 1

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 3

Araç Takip Görevlisi (Kargo) 2

Araştırma Görevlisi 5

Arge Elemanı 9

Arge Şefi 4

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 212

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 2

Ark Kaynakçısı 46

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 31

Asansör Bakım ve Onarım Ustası 23

Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 2

Asansör Montaj İşçisi 30

Asistan/Stajyer Muhabir 2

Aşçı 495

Aşçı Yamağı (Çırağı) 2

Aşçı Yardımcısı 395

Aşçıbaşı 3

Ateşçi (Dinamitçi) 1

Av Tüfeği Montaj İşçisi 1

Avize İmalatçısı 5

Avukat 3

Ayakçı (Tekstil) 370

Ayakkabı Finisajcısı 4

Ayakkabı İmalatçısı 236

Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 5

Bagaj Memuru 1

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 37

Bahçıvan 52

Bakım Onarım Mühendisi 1

Balık Temizleme İşçisi 20

Banka Gişe Yetkilisi 3

Bankacılık Meslek Elemanı 50

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 11

Bant elemanı 4

Bant Şefi (Tekstil) 8

Barkodcu 1

Barmen-Barmaid 2

Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri 1

Baskı Operatörü - Tekstil 30

Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı) 3

Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu 6

Bayan Kuaförü 48

Bayan Terzisi 10

Baz İstasyonu Montaj Elemanı 10

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 3

Beden İşçisi (Genel) 20809

Beden İşçisi (İnşaat) 571

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 54

Beden İşçisi (Temizlik) 1440

Bekçi 39

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 16

Benzinli Otomotiv Mekanikeri 2

Beton Boru Üretim Makinası Operatörü 3

Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 4

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi 12

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 16

Beton Santral Operatörü 21

Beton Transmikser Operatörü 26

Betonarmeci 62

Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 9

Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 3

Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı 1

Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 15

Bilet Satış Elemanı (Uçak) 1

Bilgi Güvenlik Denetmeni 1

Bilgi İşlem Destek Elemanı 31

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 10

Bilgi Teknoloji Danışmanı 2

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 15

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 1

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 4

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 2

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 1

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 5

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 20

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 12

Bilgisayar Grafik Operatörü 1

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 9

Bilgisayar Mühendisi 38

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 3

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 5

Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 2

Bilgisayar Programcısı 22

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 3

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 26

Bilgisayar Teknisyeni 22

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 6

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 37

Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 1

Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü 2

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 19

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 1

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 3

Bilişim Uzmanı 1

Bina Bakımcısı 2

Bina Dış Yüzey Temizleyicisi 257

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 4

Bisiklet Tamircisi 9

Bisküvi Düzeltme İşçisi 28

Bisküvi İmalat İşçisi 46

Biyokimyager 2

Biyolog 5

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 5

Biyomedikal Cihaz Teknikeri 6

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni 1

Biyomedikal Mühendisi 4

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 1

Bobin aktarma işçisi 12

Bobin Paketleme İşçisi 1

Bobin sarma işçisi - elektrik 6

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 8

Bobinaj Teknisyeni 1

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 53

Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 10

Boru Kaynakçısı 5

Boru Kesme Makinesi İşçisi 2

Borverk (Bohrwerk) Operatörü 9

Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 6

Boya Renk Ayar Elemanı 2

Boya Teknikeri 2

Boya Üretim Operatörü 2

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 1

Boyacı-Metal 74

Boyahane Tesis Takip İşçisi 52

Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 5

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 7

Bölge Müdürü 4

Börek Ustası 4

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 53

BT İş Analisti 1

BT Satış Sorumlusu 2

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 38

Bulaşıkçı (Stevard) 279

Büfeci 2

Büro İşçisi 134

Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 5

Büro Memuru (Dış Ticaret) 6

Büro Memuru (Genel) 1221

Büro Memuru (İdari İşler) 3

Büro Yönetimi Elemanı 1

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 126

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 22

Cam Eşya Kesici (Makineyle) 1

Cam Eşya Kesicisi (Elle) 3

Cam Mamul İmalatçısı 1

Cam Temizleyici 5

Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı 6

Camcı 9

Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 5

Cer Fitil Makinesi Ayarcısı 5

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 7

Ciğer Ustası 5

Cilt Bakım Elemanı 1

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 24

Ciltçi ( Mücellit ) 9

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 91

CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 16

CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 2

CNC Freze Tezgahı Operatörü 231

CNC Kayar Otomat Operatörü 5

CNC Lazerle Kesme Operatörü 59

CNC Plazma Kesim Operatörü 34

CNC Programcısı 12

CNC Punch Makinesi Operatörü 22

CNC Router Operatörü 11

CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi 2

CNC Taşlama Operatörü 7

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 9

CNC Torna Tezgahı Operatörü 477

Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 3

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1323

Çamaşırcı (Genel) 111

Çanta Dikim Elemanı 1

Çapakçı 13

Çaycı 157

Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 3

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 5

Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 4

Çelik Kapı Montaj İşçisi 12

Çelik Kaynakçısı 605

Çelik Levha Bükücüsü 3

Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal) 1

Çevirmen/Tercüman 3

Çevre Görevlisi 1

Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri 1

Çevre Mühendisi 48

Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri 2

Çiçek Düzenleyicisi 1

Çift İğne Makineci 5

Çiftçi (Hayvancılık) 3

Çiftçi (Tarla Ürünleri) 9

Çiftlemeci (Çorap) 5

Çiftlik İşçisi (Genel) 4

Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı 1

Çikolata İmal İşçisi 12

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü 10

Çimento Üretim Elemanı 10

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 12

Çocuk Gelişim Elemanı 42

Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) 1

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 1

Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 1

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 18

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 1

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 2

Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı 1

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 5

Çorap Burun Makinesi Operatörü 1

Çorap Kontrolörü 9

Çöp Kamyonu Sürücüsü 36

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) 4

Çözgü Operatörü 8

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 11

Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) 1

Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 20

Dalgıç (Balıkadam) 1

Danışma Memuru 39

Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı 1

Demir Doğramacı 61

Demir Dövme Presi Operatörü 1

Deniz Operasyon Sorumlusu 2

Depo Görevlisi (Gıda) 29

Depo Görevlisi (Hammadde) 5

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 2

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 35

Depo İşçisi (Elleçleme) 130

Depo Sevkiyat Sorumlusu 193

Depocu (Giyim Üretim) 2

Deri Eşya İmal İşçisi 12

Deri İşçisi 9

Deri Teknolojisi Teknikeri 1

Deri-Finisajcı 1

Dershane Müdürü 1

Desinatör (Tekstil) 5

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 2

Deterjan Üretim İşçisi 23

Dış Lastik Tamircisi 1

Dış Ticaret Meslek Elemanı 30

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 9

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 2

Dış Ticaret Uzmanı 10

Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri 10

Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri 2

Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 200

Diğer Baskıcılar 2

Diğer Çatı İşçileri 50

Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 1

Diğer Elektrik Montörleri 5

Diğer Elektrik Mühendisleri 3

Diğer Elektrik Teknisyenleri 10

Diğer Elektrik Tesisatçıları 7

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 5

Diğer Elektronik Mühendisleri 3

Diğer Elektronik Teknisyenleri 4

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 31

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 5

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler 2

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 7

Diğer Hizmet Müdürleri 6

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 1

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 108

Diğer İnşaat Boyacıları 1

Diğer İnşaat Teknisyenleri 1

Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 17

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 17

Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 2

Diğer Kırma, öğütme, karıştırma Ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemleri) 1

Diğer Madenciler Ve Taşocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) 2

Diğer Makine Mühendisleri 3

Diğer Makine Teknisyenleri 4

Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/kasarlayıcıları, Boyacıları Ve Terbiyecileri 2

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler 2

Diğer Metal Levha İşçileri 6

Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri 2

Diğer Metalurji Mühendisleri 1

Diğer Mobilya İşçileri 3

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 16

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 2

Diğer Mühendisler 1

Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 1

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 32

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 1

Diğer Sağlık Personeli 7

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 9

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 53

Diğer Sıvacılar 1

Diğer Süthane İşçileri 3

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 8

Dijital Baskı Operatörü (Reklam) 4

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 20

Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı 12

Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi 2

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 643

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 1

Direksiyon Eğitmeni 15

Direkt Satış Uzmanı (Banka) 50

Diş Hekimi Sekreteri 3

Diş Hekimi Yardımcısı 19

Diş Protez Teknisyeni 2

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 9

Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı 3

Dizel Otomotiv Mekanikeri 3

Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 1

Doğal Gaz Tesisatçısı 1

Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı 2

Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi 18

Doğalgaz Tesisat Teknisyeni 1

Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri 1

Dokuma Konfeksiyon Makineci 690

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu 2

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 163

Dokuma Sorumlusu 1

Dondurma Üretim Elemanı 15

Dondurmacı 1

Döküm Ocakçısı 2

Dökümcü 32

Dökümcü (Metal) 25

Döner Ustası 25

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 50

Döviz Alım Satım Elemanı 4

Duşakabin Montajcısı 3

Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) 1

Düz Dikiş Makineci 107

Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı 5

Düz Örme Giyim Modelisti 1

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 2

Eczacı 3

Eczacı Kalfası 22

Eczane Hizmetleri Teknikeri 7

Eczane İşçisi 13

Editör-Gazete, Dergi Vb. 2

Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 2

Eğitim Danışmanı 8

Eğitim Yöneticisi 2

Ekmek Dağıtım Elemanı 1

Ekmek Ustası 6

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 127

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 14

El Nakışçısı 2

El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 46

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 41

Elektrik malzemesi montaj işçisi 8

Elektrik Mühendisi 44

Elektrik Öğretmeni 7

Elektrik Pano Elemanı 10

Elektrik Pano Montaj Ustası 8

Elektrik Teknikeri 188

Elektrik Teknisyeni 403

Elektrik Tesisat Ustası 20

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 14

Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü 4

Elektrik ve Otomasyon Şefi 1

Elektrikçi (Genel) 1265

Elektrik-Elektronik Mühendisi 63

Elektrik-Elektronik Teknisyeni 195

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 9

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 4

Elektro Erozyon Tezgah İşçisi 2

Elektro-Mekanik Montaj Ustası 7

Elektro-Mekanik Montajcısı 16

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 4

Elektronik İşçisi (Tren) 1

Elektronik Montörü (Genel) 23

Elektronik Mühendisi (Genel) 12

Elektronik Teknisyeni 34

Elektronik Teknolojisi Teknikeri 6

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 55

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 3

Elektrostatik Boya Operatörü 32

Elementer Sigorta Temsilcisi 2

Elyaf Değerlendirici 2

Emaye İşçisi 1

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 23

Emlakçı 2

Endüstri Mühendisi 71

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 20

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi 7

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 3

Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi 10

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni 6

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 3

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 8

Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi 2

Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 1

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 8

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 1

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 11

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 57

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 14

Enerji Sistemleri Mühendisi 1

Engelli Bakım Elemanı 10

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 8

Epilasyon Uzmanı 1

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 7

Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı 6

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 40

Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı 2

E-Ticaret Meslek Elemanı 16

Etiket Dokuma Makinesi Operatörü 3

Etiket görevlisi - ambar 10

Etiketçi (Makineyle) 1

Ev Mefruşatı Dikimcisi 1

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 9

Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 3

Evde Çocuk Bakım Elemanı 1

Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı 1

Fabrika/İşletme Müdürü 2

Fason Takip Elemanı (Tekstil) 16

Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 25

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 6

Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 1

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 3

Fermuar İmal İşçisi 50

Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü 5

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 44

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı 6

Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı 2

Fiberglasçı 3

Fide Yetiştiricisi 1

Figüran 100

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 9

Filtre İmal İşçisi 5

Finans Analisti 1

Finans Hizmetleri Elemanı 2

Finans Uzmanı 5

Finansman Sorumlusu 2

Finansman Yöneticisi 1

Fitil (Flayer) Makineci 2

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 4

Fizik Laboratuvarı Sorumlusu 2

Fizik Mühendisi 8

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 13

Fizyoterapist 3

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası 3

Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü 1

Folyo Uygulamacısı 2

Forklift Operatörü 480

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) 5

Formacı ( Çorap) 1

Fotoğrafçı 7

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 14

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 32

Futbol Antrenörü 1

Garson (Servis Elemanı) 2323

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2

Gayrimenkul Planlamacısı 5

Gaz Altı Kaynakçısı 1047

Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri ) 3

Gazete Dağıtıcısı 4

Gazeteci 2

Gemi Acente Personeli 2

Gemi İnşaatı Teknikeri 1

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 3

Gemi Makine Bakımcısı 1

Gemi Onarım İşçisi 10

Gemi Yağcısı 1

Gemi-Yat-Tekne Boyacısı 2

Genel Alan Sorumlusu 6

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 89

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 14

Genel evrak dağıtıcısı 1

Geri Dönüşüm İşçisi 5

Gıda Mühendisi 134

Gıda Teknikeri 84

Gıda Teknolojisi Teknikeri 3

Gıda Teknolojisi Teknisyeni 7

Giyotin Makas İşçisi 14

Gofret Kesme Makinesi Operatörü 5

Görsel İletişim Tasarımcısı 2

Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı 2

Gözleme Ustası 4

Gözlükçü-Optik 5

Grafik Öğretmeni 1

Grafik Tasarımcısı 38

Grafiker 123

Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri 2

Granit Seramik İmal İşçisi 2

Gravür Pantograf Operatörü 3

Greyder Operatörü 2

Gübre Üretim İşçisi 2

Gümrük Müşavir Yardımcısı 1

Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı 1

Güvenlik Görevlisi 2287

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 43

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 15

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 26

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı 2

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 9

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 53

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 2

Haber Editörü 3

Haber Spikeri 1

Hadde İşçisi 5

Halı Desinatörü 6

Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 40

Halı Yıkama İşçisi 5

Halkla İlişkiler Görevlisi 38

Halkla İlişkiler Müdürü (Otel) 1

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı 29

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 63

Hamal/Elle Taşıma 13

Hamurkar (Şeker-Sakız) 3

Harita Mühendisi 12

Harita Teknikeri 35

Harita Teknisyeni 3

Harita ve Kadastro Teknikeri 1

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 1

Hasta Danışmanı 31

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 26

Hasta Refakatçisi 1

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 83

Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi 6

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı 100

Haşıl Makinesi Operatörü 6

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı 10

Havuz Görevlisi 8

Havuz Suyu Operatörü 1

Hayvan Bakıcısı 1

Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri 1

Hazır Giyim Kalıpçısı 3

Hekim-Pratisyen 5

Hemşire 42

Hemşire (Yenidoğan) 3

Heykeltraş 1

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı 5

Hidroelektrik Santral Operatörü 1

Hidrolik Apkant Pres Operatörü 39

Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) 1

Hidrolik Pnömatikçi 14

Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni 2

Hizmetçi-Ev İşleri 1

Hizmetli (Kamu Kuruluşları) 1

Isı Yalıtımcısı 2

Isıcam İmal İşçisi 4

Isıl İşlem İşçisi 2

Isıl İşlem Teknisyeni 2

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı 1

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı 1

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 54

Izgara Ustası 23

Izgara Ustası Yardımcısı 5

İç Giyim Konfeksiyon Makineci 3

İç Giyim Satış Elemanı 2

İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar 1

İç Mimar 19

İdari İşler Müdürü 1

İdari İşler Uzmanı 2

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 5

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 5

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) 15

İlaç Üretim Operatörü 15

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 11

İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) 1

İlköğretim Matematik Öğretmeni 2

İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 22

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 4

İngilizce Öğretmeni 41

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi 1

İnsan Kaynakları Uzmanı 17

İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 2

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 35

İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü 1

İnşaat Ustası 6

İnşaat Boyacısı/Boyacı 16

İnşaat Demiri Bağlama Ustası 1

İnşaat İşçisi 85

İnşaat Kalfası (Genel) 40

İnşaat Mühendisi 62

İnşaat Teknolojisi Teknikeri 83

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 10

İnternet Editörü 1

İnternet Geliştiricisi 1

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 127

İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 25

İplik Temizleme İşçisi 79

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü 3

İstihsal Teknisyeni 36

İş Geliştirme Uzmanı 2

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 53

İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 6

İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 20

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 2

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 16

İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı 3

İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 6

İş Makineleri Operatörü 24

İş Makineleri Yağcısı 4

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü 1

İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 7

İş ve Meslek Danışmanı 1

İşbağcı (Düğümcü) 1

İşe Alım Uzmanı 1

İşitme Cihazları Satış Danışmanı 1

İşletme Elektrik Bakım Ustası 2

İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı 1

İşletme Elektrik Bakımcısı 42

İşletme Müdürü (Tekstil) 1

İşletme Yönetimi Meslek Elemanı 1

İşletmeci 5

İthalat-İhracat Sorumlusu 41

İzabeci 5

Jakar Tezgahı Dokuyucusu 2

Jeneratör Tamircisi 1

Jeofizik Mühendisi 4

Jeoloji Mühendisi 7

Jet Boya Makinesi Operatörü 57

JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 6

Kablo Ağı Kesme Operatörü 1

Kablo Gruplama İşçisi 67

Kablo Montaj İşçisi 13

Kablo Sıyırma Makinesi Operatörü 1

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 1

Kadın Giyim Modelisti 2

Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 25

Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı 25

Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı 5

Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü 2

Kağıt Teknikeri 1

Kahvaltı Hazırlama Elemanı 6

Kahvaltı Şefi 2

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 91

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 29

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 4

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 4

Kalıpçı-Pres 40

Kalibrasyoncu 15

Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) 3

Kalite Güvence Müdürü 1

Kalite Kontrol Sorumlusu 37

Kalite Kontrolcü 488

Kalite Kontrolcü (Metal) 27

Kalite Kontrolcü (Plastik) 11

Kalite Kontrolcü-Tekstil 197

Kalite Kontrolörü-Kumaş 21

Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 5

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 1

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 30

Kalorifer Tesisatçısı 4

Kameraman 4

Kamyon Şoförü 108

Kamyonet Şoförü 31

Kantin Görevlisi 9

Kapalı Depo Görevlisi 63

Kapı Görevlisi (Doorman) 1

Kapı Montaj İşçisi 2

Kapıcı 14

Kapıcı-Kaloriferci 10

Kapı/Kantar Görevlisi 27

Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 1

Kaplamacı-Ahşap 10

Kargo Takip Görevlisi 18

Karoserci 3

Kartelacı 7

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 1

Kartuş Dolum İşçisi 2

Kasap 109

Kasiyer 977

Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) 1

Kat Şefi ( Floor Supervisior) 5

Katçı (Tekstil) 1

Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 2

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) 3

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 34

Kauçuk Yoğurucu 3

Kaynak Mühendisi 2

Kaynak Operatörü 62

Kaynak Teknikeri 1

Kaynak Teknisyeni 4

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 262

Kebap Ustası 11

Kepçe Operatörü 41

Kepenk Montaj İşçisi 10

Keseci(Tellak) 7

Kesimci (Ayakkabı) 2

Kesimci (Konfeksiyon) 545

Kızakçı (Gemi) 1

Kimya Laboratuvarı Görevlisi 2

Kimya Mühendisi 61

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 7

Kimya Teknikeri 37

Kimya Teknisyeni 33

Kimya Teknolojisi Teknisyeni 6

Kimyager 92

Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü 2

Kireç Fırın Operatörü 2

Klima İmalat ve Montaj Elemanı 3

Klima Sistemleri Teknisyeni 11

Kolileme Makinesi Operatörü 1

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 4

Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 15

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı 1

Konfeksiyon İşçisi 902

Konfeksiyon Kontrolörü 1

Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni 2

Konfeksiyon Modelisti 2

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 2

Konik Çözgü Makinesi Operatörü 11

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) 5

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi 3

Konuşma Terapisti 1

Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma 1

Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) 3

Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi 13

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı 1

Köpek Eğitmeni 1

Kuaför 11

Kumaş Açıcı 13

Kumaş Boyacısı 12

Kumaş Boyamacı 25

Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 4

Kumaş Kontrol İşçisi 1

Kumaş Paketleme İşçisi 17

Kumlama Makinesi Operatörü 5

Kuru Temizlemeci 4

Kurumsal İletişim Uzmanı 1

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 5

Kuruyemiş Paketleme İşçisi 1

Kuruyemişçi 4

Kurye 437

Kurye (İlaç Dağıtım) 4

Kümes Bakım İşçisi 10

Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) 4

Laborant (Gıda) 2

Laborant (Tekstil) 29

Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 3

Laborant-Boya 10

Laboratuvar Teknikeri 7

Lahmacun Ustası 2

Lastik Tekerlekli Ekskavatör Operatörü 1

Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) 10

Lastik-Cant Montaj İşçisi 4

LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 13

LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı 1

Lehimci 7

Liman Formeni 2

Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) 3

Lojistik Elemanı 37

Lojistik Meslek Elemanı 8

Lojistik Operasyon Elemanı 3

Lojistik Operasyon Sorumlusu 5

Lojistik Uzmanı 3

Lojman Sorumlusu 1

Lokum Ustası 4

Maden Mühendisi 24

Madeni Yağ Satış Elemanı 1

Mağaza Müdürü 13

Mağaza Sorumlusu/şefi 19

Makam Şoförü 31

Makarna İmal İşçisi 1

Makastar-Tekstil 31

Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni 1

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 91

Makine Bakım Şefi 2

Makine Bakım Ustası 5

Makine Bakım Yardımcı Elemanı 8

Makine Bakımcı 198

Makine Montaj İşçisi 150

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 23

Makine Montajcısı 97

Makine Mühendisi 254

Makine Nakışçısı 109

Makine Teknikeri 139

Makine Teknolojisi Teknisyeni 91

Makine ve Kalıp Öğretmeni 1

Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri 2

Makineci (Dikiş) 1970

Mali Müşavir 5

Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel) 1

Malzeme Mühendisi 1

Manav 33

Manikürcü-Pedikürcü 16

Mantı Ustası 1

Marangoz 66

Marka Patent Satış Elemanı 11

Marka Uzmanı 1

Market Elemanı 21

Market Müdürü 2

Masaj Terapisti 5

Masaj Uygulayıcısı/Masöz 1

Masör-Masöz 5

Matbaa İşçisi 39

Matbaa Öğretmeni 1

Matbaa Ustası 5

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 21

Matematikçi 1

Matkap Tezgah İşçisi 3

Medikal Muhasebe Elemanı 1

Medya Ve Görsel Sanatlar Uzmanı 1

Mekanik Bakım Onarımcısı 176

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 25

Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) 5

Mekaniker (Pedallı Araçlar) 1

Mekaniker-Buhar Kazanları 1

Mekaniker-Metal İşleyen Tezgah Takımları 5

Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi 1

Mekatronik Mühendisi 8

Mekatronik Teknikeri 4

Mekatronik Teknisyeni 2

Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) 22

Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) 2

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü 1

Mermer Ebatlandırma İşçisi 3

Mermer İşçisi 185

Mermer Ocakçısı 23

Mermer Seleksiyon İşçisi 4

Mermer Silim İşçisi 2

Mermerit Döküm İşçisi 1

Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü 3

Metal Doğramacı 12

Metal Dökümcüsü (Elle) 2

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 14

Metal İşleri Teknikeri 2

Metal İşleri Teknisyeni 33

Metal Kaplamacı 4

Metal Kesim İşçisi 18

Metal Kesimci (Şaloma) 6

Metal Kesme Operatörü 20

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü 6

Metal Mamuller Montaj İşçisi 171

Metal Öğretmeni 3

Metal Pres Makinesi Operatörü 25

Metal Sac İşleme İşçisi 51

Metal Sac İşleme Ustası 4

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 1

Metal Teknolojisi Teknisyeni 3

Metal Testere Tezgahı Operatörü 10

Metalurji Malzeme Teknikeri 1

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 11

Metin Yazarı 1

Metocu/Numaratör 9

Meydancı - dokuma 4

Meydancı - dökümhane 1

Meydancı - imalat 36

Meydancı - iplik 4

Meydancı - konfeksiyon 5

Meyve Presi Operatörü 1

Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 16

Mimar 40

Minibüs Şoförü 4

Mis Sabun Üretim İşçisi 2

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı 19

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) 5

Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 34

Mobilya Döşeme İşçisi 68

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi 1

Mobilya Döşeme Ustası 39

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) 1

Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni 2

Mobilya Montajcısı 170

Mobilya Paketleme İşçisi 11

Mobilya Silimci 2

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi 21

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası 9

Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 1

Mobilyacı 140

Moda Tasarımcısı 12

Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 22

Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 108

Modelci-Ağaç 4

Modelist Yardımcısı(Tekstil) 6

Modelist-Giyim Eşyası 24

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 24

Montajcı (Kurgucu) 37

Motor Yenileştirmeci 7

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 6

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi 1

Motorsikletli Kurye 348

Motosiklet Bakım Onarımcısı 2

Motosiklet Sürücüsü 1

Muhabir 5

Muhasebe Meslek Elemanı 115

Muhasebe Müdürü 2

Muhasebe Uzmanı 2

Muhasebe ve Finansman Müdürü 2

Muhasebe Yardımcı Elemanı 18

Muhasebe Yetkili Yardımcısı 1

Muhasebe Yetkilisi 4

Muhasebeci 271

Mutfak Görevlisi 51

Mutfak Şefi 1

Mücevherat Satış Temsilcisi 1

Müdür (Anaokulu) 1

Müdür (Öğrenci Yurdu) 8

Müdür Yardımcısı 5

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) 1

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 251

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 2

Müşteri Temsilcisi 299

Müşteri Temsilcisi (banka) 5

NC/CNC Tezgah İşçisi 7

NC/CNC Tezgah Operatörü 67

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) 2

Nezaretçi Ve Ustabaşı (İnşaat İşleri) 1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi) 1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı) 3

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 2

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 3

Numune Alma Elemanı 1

Oda Görevlisi-Turizm 58

Odyolog 1

Odyometrist 4

Ofset Baskı Operatörü 3

Oksi-Gaz Kaynakçısı 10

Okul Öncesi Öğretmeni 29

Open End Makinesi Operatörü 41

Operasyon Elemanı (Turizm) 4

Operasyon Yöneticisi 2

Optisyen 3

Organizasyon Sorumlusu 1

Orman Endüstri Mühendisi 1

Orman Mühendisi 2

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 196

Otel Müdürü 3

Oto Aksesuarları Satış Elemanı 1

Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 115

Oto Cam Filmi Uygulama Ustası 1

Oto Camcısı 2

Oto Döşemecisi 15

Oto Kilit Bakım Onarımcısı 1

Oto Klima Bakım Onarımcısı 1

Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı 5

Oto Kuaför Elemanı 2

Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı 1

Oto Lpg Montajcısı 3

Oto Satış Elemanı 9

Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı 1

Oto Trimci 1

Oto Yıkama Elemanı 62

Otobüs Muavini 20

Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı 6

Otomasyon Sistemleri Programcısı 4

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 4

Otomotiv Boya İşçisi 18

Otomotiv Boya Ustası 32

Otomotiv Elektrikçisi 38

Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 2

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) 16

Otomotiv Kaporta İşçisi 20

Otomotiv Kaporta Ustası 59

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı 2

Otomotiv Mekanikçisi 21

Otomotiv Montaj İşçisi 52

Otomotiv Montajcısı 3

Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi 3

Otomotiv Servis Danışmanı 26

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri 4

Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 30

Otopark Görevlisi 24

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 189

Ön Büro Şefi (Otel) 1

Ön Muhasebeci 1163

Örgü Makinası Operatörü 56

Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj 10

Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 3

Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz) 3

Paket Teslim Elemanı 2

Paketleme işçisi 411

Paketleme İşçisi (Gıda) 2

Paketleme Makinesi Operatörü (Un) 2

Paketlemeci (Çorap) 10

Pantograf Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 5

Park temizlik işçisi 2

Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi 11

Pastacı Çırağı 2

Pastacı Yardımcısı 10

Pastalcı 5

Pazar Araştırma Analisti 1

Pazarlama Müdürü 5

Pazarlama Uzmanı 23

Pazarlamacı 547

Pazarlamacı (Telefonla) 2

Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) 1

Penye Makinesi Operatörü 3

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 670

Perde İmal İşçisi 7

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası 1

Pestil İmalat Elemanı 2

Peynir İmal Makinesi Operatörü 1

Peyzaj Mimarı 18

Peyzaj Teknikeri 3

Pide Ustası 23

Pide Ustası Yardımcısı 7

Pik Dökümcüsü (Makine İle) 2

Pilates Eğitmeni 2

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 137

Pizza Ustası 35

Planlama Müdürü 1

Planlama Mühendisi 1

Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 13

Plastik Boru İmal İşçisi 33

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 76

Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 13

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 28

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 7

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 439

Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü 10

Plastik İşlemeci 1

Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) 1

Plastik Kaynakçı 6

Plastik Kırma Makine Operatörü 5

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 4

Plastik Mamuller İmal İşçisi 108

Plastik Mamuller Montaj İşçisi 190

Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı 3

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü 1

Polimer Mühendisi 1

Polimer Üretim Elemanı 2

Polistren Yalıtım Malzemesi İmal İşçisi 5

Poliüretan Makinesi Operatörü 1

Polyester İmal İşçisi 9

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi 15

Pres Döküm Makinesi Operatörü 1

Pres Makineleri Operatör Yardımcısı 1

Pres Operatörü (Yağ) 4

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 149

Pres Ustası 5

Presçi (Mobilya) 3

Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) 2

Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi 6

Proje Danışmanı 3

Proje Mühendisi 3

Proje Satış Sorumlusu 2

Proje Yazma Elemanı 3

Proje Yöneticisi 2

Proses İşçisi 410

Psikolog 3

Psikolog (Okul Öncesi Eğitim) 1

Puantör 2

Punta Kaynak Makinesi İşçisi 23

Pürmüzcü (Elle) 1

Pvc Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü 2

PVC Doğramacı 25

Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 5

Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi) 2

Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik 1

Raf Üretim İşçisi 5

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 43

RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) 28

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 5

Regulacı 5

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 2

Reklam Koordinatörü (Gazete) 1

Reklam Tabelacı 30

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı 1

Reklamcı 2

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 16

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni 3

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 105

Resim Öğretmeni (Özel Kurs) 1

Restoran Karşılama Hostesi 13

Restoran Müdürü 3

Restoran Yönetici Yardımcısı 1

Restoran Yöneticisi 2

Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri 1

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) 5

Reyon Görevlisi 990

Rezervasyon Elemanı 1

Robot Kaynak Operatörü 34

Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) 7

Sac Metal Kalıpçısı 101

Sac ve Metal Mobilyacı 4

Saç Boyası İmalat İşçisi 1

Sağlık Memuru 19

Sağlık Yöneticisi 1

Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı 10

Sanayi Makineleri Satış Elemanı 3

Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) 4

Sanforcu 13

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) 3

Satın Alma Görevlisi 35

Satın Alma Sorumlusu 32

Satın Alma Şefi 1

Satın Alma Uzmanı 7

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 11

Satış Danışmanı / Uzmanı 3240

Satış Danışmanı (Çelik Kapı) 1

Satış Destek Personeli 19

Satış Görevlisi 74

Satış Müdürü/Yöneticisi 3

Satış Pazarlama Şefi 3

Satış Temsilcisi / Plasiyer 331

Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 3

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 14

Sayaç Okuma Elemanı (Doğalgaz) 2

Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü 2

Sekreter 387

Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü 5

Seramik İmal İşçisi 26

Seri Çözgü Makinesi Operatörü 16

Seri Üretimtezgah Operatörü 8

Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) 2

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 7

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) 2

Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) 1

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 47

Servis Komisi 206

Servis Rehberi (Okul) 6

Servis Şoförü (Okul) 2

Sesçi 1

Sevkiyat Görevlisi 432

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 54

Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 185

Sıcak Mutfak Aşçısı 2

Sıhhi Tesisatçı 51

Sınıf Öğretmeni 10

Sıvacı 51

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü 5

Sigorta Acentesi Teknik Personeli 4

Sigorta Eksperi 1

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat 3

Sigortacılık Meslek Elemanı 35

Silikon Medikal Ürün İmalat İşçisi 20

Silindir Kapağı Taşlama İşçisi 2

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü 2

Simit İmalat Ustası 1

Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) 11

Sistem İşletmeni 1

Soğuk Demirci 16

Soğuk Hava Depo İşçisi 1

Soğuk Kesimci (Cam) 2

Soğuk Mezeci 2

Soğuk Mutfak Aşçısı 2

Soğutma Sistemleri Teknisyeni 2

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 19

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 41

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı 5

Son Ütücü 41

Sondaj İşçisi 6

Sondaj Operatörü/Sondör 5

Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 2

Sosyal Hizmet Uzmanı 5

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) 1

Sosyal Medya Uzmanı 21

Sportif Eğitim Uzmanı 1

Stajyer (Öğrenci) 2

Stilist 5

Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü 2

Su kanalı işçisi 6

Su Şişeleme Makinesi Operatörü 7

Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi 5

Su Ürünleri Mühendisi 7

Sulama Sistemleri Montaj İşçisi 1

Sunta Kesme İşçisi 1

Sünger Kesim Makinesi Operatörü 5

Süs Bitkileri Yetiştiricisi 1

Süt Kabul İşçisi 1

Süt Toplama İşçisi 6

Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi 9

Süt Ve Ürünleri Teknikeri 2

Süthane/ Mandıra İşçisi 45

Sütlü Tatlı Ustası 1

Şantiye Şefi-İnşaat 4

Şarap İmal İşçisi 1

Şardon Makinesi Operatörü 6

Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 42

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) 32

Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü 2

Şoför (Yolcu Taşıma) 177

Şoför-Yük Taşıma 992

Şube Müdürü 1

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı 1

Tablet İlaç İmal İşçisi 20

Taharcı 1

Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) 1

Taksi Şoförü 9

Tamburlu Kesici Operatörü 1

Tantuni Ustası 3

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 6

Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 5

Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu 1

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim 2

Tarla Bitkileri Teknikeri 5

Tasarımcı (Dekor) 1

Taş ve Tuğla Duvarcısı/Yapı Duvarcısı 2

Taş Yapı Ustası (Restorasyon) 4

Taş Yontma İşçisi 7

Taşlama Tezgâh İşçisi 59

Taşlama Tezgâh Ustası 3

Taşyünü Asma Tavan İmalat İşçisi 5

Tatlı Ustası (Baklava) 4

Tatlı Ustası Yardımcısı 10

Tavuk döner ustası 2

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 7

Tekne Ustası (Polyester) 1

Teknik Ressam 137

Teknik Satış Temsilcisi 3

Teknik Servis Elemanı 85

Tekstil Mühendisi 24

Tekstil Teknikeri 3

Tekstil Terbiye İşçisi 35

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) 1

Tekstil Terbiye İşçisi (Boya) 3

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü 4

Tel Çekme İşçisi (Elle) 1

Telefon Santral Operatörü 6

Tele-Satış Elemanı 1

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 2

Temizlik Görevlisi 2928

Temizlik Görevlisi (Hastane) 8

Tercüman (Almanca) 1

Tercüman (Arapça) 3

Tercüman (Çince) 1

Tercüman (Fransızca) 1

Tercüman (İngilizce) 4

Terzi 48

Tesis Yöneticisi 1

Tesviyeci 23

Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) 2

Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü 1

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü 1

Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter 17

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 2

Tıbbi Laboratuar Teknikeri 10

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 3

Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknisyeni 1

Tır-Çekici Şoförü 156

Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi 20

Topoğraf 3

Topoğraf Yardımcı Elemanı 1

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 141

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 255

Toz Altı Kaynak Operatörü 10

Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu) 1

Traktör Bakım Onarımcısı 2

Traktör Şoförü 3

Traşçı (Tekstil) 5

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 26

Tuğla İmal İşçisi 20

Turizm Danışma Elemanı 4

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 2

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 27

Turşucu 10

Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) 3

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim 7

Türkçe Öğretmeni 5

Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor) 250

Uçak Mühendisi 1

Uluslararası Satış Elemanı 1

Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı 2

Un İmal Ustası 1

Un Üretim Teknikeri 1

Usta Öğretici (Anaokulu) 3

Usta Öğretici (Aşçılık) 1

Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik) 2

Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı) 1

Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama) 1

Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı) 2

Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) 8

Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 11

Uzman (Genel) 5

Uzman Yardımcısı (Genel) 10

Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 3

Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü 5

Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 11

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 55

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 5

Üretim Müdürü (Tekstil) 1

Üretim Paneli Kontrol Operatörü 2

Üretim Planlama Memuru 22

Üretim Şefi 4

Üretim ve Planlama Mühendisi 4

Üretim ve Planlama Uzmanı 1

Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 6

Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil) 3

Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat) 1

Ütücü 362

Vardiya Amiri - İmalat 15

Vardiya Amiri (Genel) 5

Vardiya Amiri(Maden) 2

Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri 2

Varyant (Baskı Boya Mutfağı) 48

Varyant Elemanı (Tekstil) 4

Vater Makinası Operatörü 25

Vater-Bobin Makinesi Operatörü 10

Veri Giriş Kontrol İşletmeni 16

Veri Giriş Operatörü 1

Veteriner Hekim 19

Veteriner Sağlık Teknisyeni 6

Vinç Operatörü 52

Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA 1

Web Programcısı 3

Web Sitesi Yöneticisi 2

Web Tasarımcısı 13

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 3

Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü 2

Yangın Tesisatçısı 1

Yapı Öğretmeni 1

Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni 1

Yapı Yalıtımcısı 10

Yaş Boya Ustası/Operatörü 20

Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü 3

Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü 1

Yaşlı Bakım Teknisyeni 1

Yatak İmalat İşçisi 12

Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 4

Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü 1

Yazılım Destek Uzmanı 23

Yazılım Geliştiricisi 8

Yazılım Mühendisi 8

Yazılım Satış Uzmanı 8

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 2

Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi 9

Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 67

Yemekhane işçisi 4

Yer Hostesi 5

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) 6

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 1

Yoğun Bakım Hemşiresi 3

Yönetici (Ardiye Ve Depolama) 1

Yönetici (Bilgi İşlem) 1

Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri) 1

Yönetici (İnşaat) 1

Yönetici (İş Hizmetleri) 4

Yönetici-Gayrimenkul İşleri 1

Yufka Ustası 6

Yumurta Paketleme İşçisi 10

Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi 4

Yurt Yönetim Memuru 7

Yükleyici (Loder) Operatörü 12

Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı 1

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi 1

Yüzey Boyama Elemanı 6

Zabıt Katibi 2

Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), 20

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü 30

Zeytinyağı Üretim Elemanı 20

Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç) 1

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi 1

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 5

Ziraat Mühendisi 62

Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama) 2

Ziraat Mühendisi (Zootekni) 2

Ziraat Teknikeri 21

Ziraat Teknisyeni 3

