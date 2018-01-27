İŞKUR İlanları: Kamu ve Özel Kuruluşlara 81 Bin 553 Personel Alınıyor-İşte Başvuru Ekranı

Çalışma ve İş Kurumu aracılığıyla kamuya ve özel kuruluşlara personel alımları yapılmaya devam ediliyor.
İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda yüzlerce pozisyonda istihdam etmek üzere okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından kamu ile özel kuruluşlara toplamda 81 bin 553 personel alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanlara başvurular İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden alınmaktadır. İlanlara başvuru yapacak adayların İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz olması gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen boş pozisyonlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.
https://goo.gl/3erWpA
Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Sayıları
Acil Tıp Teknisyeni 8
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 17
Adalet Meslek Elemanı 2
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 16
Ağaç Palet İmalatçısı 1
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 1
Ağdacı 1
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 2
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 6
Ahşap Ambalaj İşçisi 11
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 8
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 4
Ahşap İskeletçi 19
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 2
Ahşap Kalıpçı 3
Ahşap Kapı İmalatçısı 1
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 2
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 4
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 62
Ahşap Mobilya İmalatçısı 138
Ahşap Montaj Elemanı 26
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 252
Akrilik İplik Üretim İşçisi 125
Aktivasyon Görevlisi 15
Alakart Aşçısı 7
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) 5
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 6
Alçı Sıva Uygulayıcısı 2
Almanca Öğretmeni 5
Alüminyum Doğramacı 153
Alüminyum imalat işçisi 26
Alüminyum Kaynakçısı 12
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 36
Ambalajcı (El İle) 89
Ambalajcı (Makine İle) 523
Ambalajlama işçisi (el ile) 3
Ambar Sorumlusu 3
Ambar/Depo Görevlisi 540
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri 1
Ameliyathane Teknisyeni 3
Anestezi Teknisyeni 1
Anketör 8
Antrenör 2
Ara Ütücü 21
Araç Filo Sorumlusu 3
Araç Kabul Görevlisi 1
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 3
Araç Takip Görevlisi (Kargo) 2
Araştırma Görevlisi 5
Arge Elemanı 9
Arge Şefi 4
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 212
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 2
Ark Kaynakçısı 46
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 31
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 23
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 2
Asansör Montaj İşçisi 30
Asistan/Stajyer Muhabir 2
Aşçı 495
Aşçı Yamağı (Çırağı) 2
Aşçı Yardımcısı 395
Aşçıbaşı 3
Ateşçi (Dinamitçi) 1
Av Tüfeği Montaj İşçisi 1
Avize İmalatçısı 5
Avukat 3
Ayakçı (Tekstil) 370
Ayakkabı Finisajcısı 4
Ayakkabı İmalatçısı 236
Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 5
Bagaj Memuru 1
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 37
Bahçıvan 52
Bakım Onarım Mühendisi 1
Balık Temizleme İşçisi 20
Banka Gişe Yetkilisi 3
Bankacılık Meslek Elemanı 50
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 11
Bant elemanı 4
Bant Şefi (Tekstil) 8
Barkodcu 1
Barmen-Barmaid 2
Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri 1
Baskı Operatörü - Tekstil 30
Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı) 3
Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu 6
Bayan Kuaförü 48
Bayan Terzisi 10
Baz İstasyonu Montaj Elemanı 10
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 3
Beden İşçisi (Genel) 20809
Beden İşçisi (İnşaat) 571
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 54
Beden İşçisi (Temizlik) 1440
Bekçi 39
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 16
Benzinli Otomotiv Mekanikeri 2
Beton Boru Üretim Makinası Operatörü 3
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 4
Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi 12
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 16
Beton Santral Operatörü 21
Beton Transmikser Operatörü 26
Betonarmeci 62
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 9
Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 3
Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı 1
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 15
Bilet Satış Elemanı (Uçak) 1
Bilgi Güvenlik Denetmeni 1
Bilgi İşlem Destek Elemanı 31
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 10
Bilgi Teknoloji Danışmanı 2
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 15
Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 1
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 4
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 2
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 1
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 5
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 20
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 12
Bilgisayar Grafik Operatörü 1
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 9
Bilgisayar Mühendisi 38
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 3
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 5
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 2
Bilgisayar Programcısı 22
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 3
Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 26
Bilgisayar Teknisyeni 22
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 6
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 37
Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 1
Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü 2
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 19
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 1
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 3
Bilişim Uzmanı 1
Bina Bakımcısı 2
Bina Dış Yüzey Temizleyicisi 257
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 4
Bisiklet Tamircisi 9
Bisküvi Düzeltme İşçisi 28
Bisküvi İmalat İşçisi 46
Biyokimyager 2
Biyolog 5
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 5
Biyomedikal Cihaz Teknikeri 6
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni 1
Biyomedikal Mühendisi 4
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 1
Bobin aktarma işçisi 12
Bobin Paketleme İşçisi 1
Bobin sarma işçisi - elektrik 6
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 8
Bobinaj Teknisyeni 1
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 53
Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 10
Boru Kaynakçısı 5
Boru Kesme Makinesi İşçisi 2
Borverk (Bohrwerk) Operatörü 9
Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 6
Boya Renk Ayar Elemanı 2
Boya Teknikeri 2
Boya Üretim Operatörü 2
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 1
Boyacı-Metal 74
Boyahane Tesis Takip İşçisi 52
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 5
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 7
Bölge Müdürü 4
Börek Ustası 4
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 53
BT İş Analisti 1
BT Satış Sorumlusu 2
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 38
Bulaşıkçı (Stevard) 279
Büfeci 2
Büro İşçisi 134
Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 5
Büro Memuru (Dış Ticaret) 6
Büro Memuru (Genel) 1221
Büro Memuru (İdari İşler) 3
Büro Yönetimi Elemanı 1
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 126
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 22
Cam Eşya Kesici (Makineyle) 1
Cam Eşya Kesicisi (Elle) 3
Cam Mamul İmalatçısı 1
Cam Temizleyici 5
Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı 6
Camcı 9
Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 5
Cer Fitil Makinesi Ayarcısı 5
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 7
Ciğer Ustası 5
Cilt Bakım Elemanı 1
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 24
Ciltçi ( Mücellit ) 9
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 91
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 16
CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 2
CNC Freze Tezgahı Operatörü 231
CNC Kayar Otomat Operatörü 5
CNC Lazerle Kesme Operatörü 59
CNC Plazma Kesim Operatörü 34
CNC Programcısı 12
CNC Punch Makinesi Operatörü 22
CNC Router Operatörü 11
CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi 2
CNC Taşlama Operatörü 7
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 9
CNC Torna Tezgahı Operatörü 477
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 3
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1323
Çamaşırcı (Genel) 111
Çanta Dikim Elemanı 1
Çapakçı 13
Çaycı 157
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 3
Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 5
Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 4
Çelik Kapı Montaj İşçisi 12
Çelik Kaynakçısı 605
Çelik Levha Bükücüsü 3
Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal) 1
Çevirmen/Tercüman 3
Çevre Görevlisi 1
Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri 1
Çevre Mühendisi 48
Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri 2
Çiçek Düzenleyicisi 1
Çift İğne Makineci 5
Çiftçi (Hayvancılık) 3
Çiftçi (Tarla Ürünleri) 9
Çiftlemeci (Çorap) 5
Çiftlik İşçisi (Genel) 4
Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı 1
Çikolata İmal İşçisi 12
Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü 10
Çimento Üretim Elemanı 10
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 12
Çocuk Gelişim Elemanı 42
Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) 1
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 1
Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 1
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 18
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 1
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 2
Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı 1
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 5
Çorap Burun Makinesi Operatörü 1
Çorap Kontrolörü 9
Çöp Kamyonu Sürücüsü 36
Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) 4
Çözgü Operatörü 8
Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 11
Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) 1
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 20
Dalgıç (Balıkadam) 1
Danışma Memuru 39
Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı 1
Demir Doğramacı 61
Demir Dövme Presi Operatörü 1
Deniz Operasyon Sorumlusu 2
Depo Görevlisi (Gıda) 29
Depo Görevlisi (Hammadde) 5
Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 2
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 35
Depo İşçisi (Elleçleme) 130
Depo Sevkiyat Sorumlusu 193
Depocu (Giyim Üretim) 2
Deri Eşya İmal İşçisi 12
Deri İşçisi 9
Deri Teknolojisi Teknikeri 1
Deri-Finisajcı 1
Dershane Müdürü 1
Desinatör (Tekstil) 5
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 2
Deterjan Üretim İşçisi 23
Dış Lastik Tamircisi 1
Dış Ticaret Meslek Elemanı 30
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 9
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 2
Dış Ticaret Uzmanı 10
Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri 10
Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri 2
Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 200
Diğer Baskıcılar 2
Diğer Çatı İşçileri 50
Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 1
Diğer Elektrik Montörleri 5
Diğer Elektrik Mühendisleri 3
Diğer Elektrik Teknisyenleri 10
Diğer Elektrik Tesisatçıları 7
Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 5
Diğer Elektronik Mühendisleri 3
Diğer Elektronik Teknisyenleri 4
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 31
Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 5
Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler 2
Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 7
Diğer Hizmet Müdürleri 6
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 1
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 108
Diğer İnşaat Boyacıları 1
Diğer İnşaat Teknisyenleri 1
Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 17
Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 17
Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 2
Diğer Kırma, öğütme, karıştırma Ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemleri) 1
Diğer Madenciler Ve Taşocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) 2
Diğer Makine Mühendisleri 3
Diğer Makine Teknisyenleri 4
Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/kasarlayıcıları, Boyacıları Ve Terbiyecileri 2
Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler 2
Diğer Metal Levha İşçileri 6
Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri 2
Diğer Metalurji Mühendisleri 1
Diğer Mobilya İşçileri 3
Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 16
Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 2
Diğer Mühendisler 1
Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 1
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 32
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 1
Diğer Sağlık Personeli 7
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 9
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 53
Diğer Sıvacılar 1
Diğer Süthane İşçileri 3
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 8
Dijital Baskı Operatörü (Reklam) 4
Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 20
Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı 12
Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi 2
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 643
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Direksiyon Eğitmeni 15
Direkt Satış Uzmanı (Banka) 50
Diş Hekimi Sekreteri 3
Diş Hekimi Yardımcısı 19
Diş Protez Teknisyeni 2
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 9
Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı 3
Dizel Otomotiv Mekanikeri 3
Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 1
Doğal Gaz Tesisatçısı 1
Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı 2
Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi 18
Doğalgaz Tesisat Teknisyeni 1
Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri 1
Dokuma Konfeksiyon Makineci 690
Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu 2
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 163
Dokuma Sorumlusu 1
Dondurma Üretim Elemanı 15
Dondurmacı 1
Döküm Ocakçısı 2
Dökümcü 32
Dökümcü (Metal) 25
Döner Ustası 25
Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 50
Döviz Alım Satım Elemanı 4
Duşakabin Montajcısı 3
Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) 1
Düz Dikiş Makineci 107
Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı 5
Düz Örme Giyim Modelisti 1
Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 2
Eczacı 3
Eczacı Kalfası 22
Eczane Hizmetleri Teknikeri 7
Eczane İşçisi 13
Editör-Gazete, Dergi Vb. 2
Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 2
Eğitim Danışmanı 8
Eğitim Yöneticisi 2
Ekmek Dağıtım Elemanı 1
Ekmek Ustası 6
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 127
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 14
El Nakışçısı 2
El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 46
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 41
Elektrik malzemesi montaj işçisi 8
Elektrik Mühendisi 44
Elektrik Öğretmeni 7
Elektrik Pano Elemanı 10
Elektrik Pano Montaj Ustası 8
Elektrik Teknikeri 188
Elektrik Teknisyeni 403
Elektrik Tesisat Ustası 20
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 14
Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü 4
Elektrik ve Otomasyon Şefi 1
Elektrikçi (Genel) 1265
Elektrik-Elektronik Mühendisi 63
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 195
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 9
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 4
Elektro Erozyon Tezgah İşçisi 2
Elektro-Mekanik Montaj Ustası 7
Elektro-Mekanik Montajcısı 16
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 4
Elektronik İşçisi (Tren) 1
Elektronik Montörü (Genel) 23
Elektronik Mühendisi (Genel) 12
Elektronik Teknisyeni 34
Elektronik Teknolojisi Teknikeri 6
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 55
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 3
Elektrostatik Boya Operatörü 32
Elementer Sigorta Temsilcisi 2
Elyaf Değerlendirici 2
Emaye İşçisi 1
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 23
Emlakçı 2
Endüstri Mühendisi 71
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 20
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi 7
Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 3
Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi 10
Endüstriyel Kalıp Teknisyeni 6
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 3
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 8
Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi 2
Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 1
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 8
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 1
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 11
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 57
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 14
Enerji Sistemleri Mühendisi 1
Engelli Bakım Elemanı 10
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 8
Epilasyon Uzmanı 1
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 7
Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı 6
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 40
Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı 2
E-Ticaret Meslek Elemanı 16
Etiket Dokuma Makinesi Operatörü 3
Etiket görevlisi - ambar 10
Etiketçi (Makineyle) 1
Ev Mefruşatı Dikimcisi 1
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 9
Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 3
Evde Çocuk Bakım Elemanı 1
Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı 1
Fabrika/İşletme Müdürü 2
Fason Takip Elemanı (Tekstil) 16
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 25
Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 6
Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 1
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 3
Fermuar İmal İşçisi 50
Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü 5
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 44
Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı 6
Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı 2
Fiberglasçı 3
Fide Yetiştiricisi 1
Figüran 100
Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 9
Filtre İmal İşçisi 5
Finans Analisti 1
Finans Hizmetleri Elemanı 2
Finans Uzmanı 5
Finansman Sorumlusu 2
Finansman Yöneticisi 1
Fitil (Flayer) Makineci 2
Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 4
Fizik Laboratuvarı Sorumlusu 2
Fizik Mühendisi 8
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 13
Fizyoterapist 3
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası 3
Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü 1
Folyo Uygulamacısı 2
Forklift Operatörü 480
Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) 5
Formacı ( Çorap) 1
Fotoğrafçı 7
Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 14
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 32
Futbol Antrenörü 1
Garson (Servis Elemanı) 2323
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2
Gayrimenkul Planlamacısı 5
Gaz Altı Kaynakçısı 1047
Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri ) 3
Gazete Dağıtıcısı 4
Gazeteci 2
Gemi Acente Personeli 2
Gemi İnşaatı Teknikeri 1
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 3
Gemi Makine Bakımcısı 1
Gemi Onarım İşçisi 10
Gemi Yağcısı 1
Gemi-Yat-Tekne Boyacısı 2
Genel Alan Sorumlusu 6
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 89
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 14
Genel evrak dağıtıcısı 1
Geri Dönüşüm İşçisi 5
Gıda Mühendisi 134
Gıda Teknikeri 84
Gıda Teknolojisi Teknikeri 3
Gıda Teknolojisi Teknisyeni 7
Giyotin Makas İşçisi 14
Gofret Kesme Makinesi Operatörü 5
Görsel İletişim Tasarımcısı 2
Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı 2
Gözleme Ustası 4
Gözlükçü-Optik 5
Grafik Öğretmeni 1
Grafik Tasarımcısı 38
Grafiker 123
Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri 2
Granit Seramik İmal İşçisi 2
Gravür Pantograf Operatörü 3
Greyder Operatörü 2
Gübre Üretim İşçisi 2
Gümrük Müşavir Yardımcısı 1
Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı 1
Güvenlik Görevlisi 2287
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 43
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 15
Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 26
Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı 2
Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 9
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 53
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 2
Haber Editörü 3
Haber Spikeri 1
Hadde İşçisi 5
Halı Desinatörü 6
Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 40
Halı Yıkama İşçisi 5
Halkla İlişkiler Görevlisi 38
Halkla İlişkiler Müdürü (Otel) 1
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı 29
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 63
Hamal/Elle Taşıma 13
Hamurkar (Şeker-Sakız) 3
Harita Mühendisi 12
Harita Teknikeri 35
Harita Teknisyeni 3
Harita ve Kadastro Teknikeri 1
Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 1
Hasta Danışmanı 31
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 26
Hasta Refakatçisi 1
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 83
Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi 6
Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Meslek Elemanı 100
Haşıl Makinesi Operatörü 6
Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı 10
Havuz Görevlisi 8
Havuz Suyu Operatörü 1
Hayvan Bakıcısı 1
Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri 1
Hazır Giyim Kalıpçısı 3
Hekim-Pratisyen 5
Hemşire 42
Hemşire (Yenidoğan) 3
Heykeltraş 1
Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı 5
Hidroelektrik Santral Operatörü 1
Hidrolik Apkant Pres Operatörü 39
Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) 1
Hidrolik Pnömatikçi 14
Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni 2
Hizmetçi-Ev İşleri 1
Hizmetli (Kamu Kuruluşları) 1
Isı Yalıtımcısı 2
Isıcam İmal İşçisi 4
Isıl İşlem İşçisi 2
Isıl İşlem Teknisyeni 2
Isıtma Sistemleri Servis Elemanı 1
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı 1
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 54
Izgara Ustası 23
Izgara Ustası Yardımcısı 5
İç Giyim Konfeksiyon Makineci 3
İç Giyim Satış Elemanı 2
İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar 1
İç Mimar 19
İdari İşler Müdürü 1
İdari İşler Uzmanı 2
İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 5
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 5
İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) 15
İlaç Üretim Operatörü 15
İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 11
İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) 1
İlköğretim Matematik Öğretmeni 2
İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 22
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 4
İngilizce Öğretmeni 41
İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi 1
İnsan Kaynakları Uzmanı 17
İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 2
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 35
İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü 1
İnşaat Ustası 6
İnşaat Boyacısı/Boyacı 16
İnşaat Demiri Bağlama Ustası 1
İnşaat İşçisi 85
İnşaat Kalfası (Genel) 40
İnşaat Mühendisi 62
İnşaat Teknolojisi Teknikeri 83
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 10
İnternet Editörü 1
İnternet Geliştiricisi 1
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 127
İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 25
İplik Temizleme İşçisi 79
İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü 3
İstihsal Teknisyeni 36
İş Geliştirme Uzmanı 2
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 53
İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 6
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 20
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 2
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 16
İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı 3
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 6
İş Makineleri Operatörü 24
İş Makineleri Yağcısı 4
İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü 1
İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 7
İş ve Meslek Danışmanı 1
İşbağcı (Düğümcü) 1
İşe Alım Uzmanı 1
İşitme Cihazları Satış Danışmanı 1
İşletme Elektrik Bakım Ustası 2
İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı 1
İşletme Elektrik Bakımcısı 42
İşletme Müdürü (Tekstil) 1
İşletme Yönetimi Meslek Elemanı 1
İşletmeci 5
İthalat-İhracat Sorumlusu 41
İzabeci 5
Jakar Tezgahı Dokuyucusu 2
Jeneratör Tamircisi 1
Jeofizik Mühendisi 4
Jeoloji Mühendisi 7
Jet Boya Makinesi Operatörü 57
JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 6
Kablo Ağı Kesme Operatörü 1
Kablo Gruplama İşçisi 67
Kablo Montaj İşçisi 13
Kablo Sıyırma Makinesi Operatörü 1
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 1
Kadın Giyim Modelisti 2
Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 25
Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı 25
Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı 5
Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü 2
Kağıt Teknikeri 1
Kahvaltı Hazırlama Elemanı 6
Kahvaltı Şefi 2
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 91
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 29
Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 4
Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 4
Kalıpçı-Pres 40
Kalibrasyoncu 15
Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) 3
Kalite Güvence Müdürü 1
Kalite Kontrol Sorumlusu 37
Kalite Kontrolcü 488
Kalite Kontrolcü (Metal) 27
Kalite Kontrolcü (Plastik) 11
Kalite Kontrolcü-Tekstil 197
Kalite Kontrolörü-Kumaş 21
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 5
Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 1
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 30
Kalorifer Tesisatçısı 4
Kameraman 4
Kamyon Şoförü 108
Kamyonet Şoförü 31
Kantin Görevlisi 9
Kapalı Depo Görevlisi 63
Kapı Görevlisi (Doorman) 1
Kapı Montaj İşçisi 2
Kapıcı 14
Kapıcı-Kaloriferci 10
Kapı/Kantar Görevlisi 27
Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 1
Kaplamacı-Ahşap 10
Kargo Takip Görevlisi 18
Karoserci 3
Kartelacı 7
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 1
Kartuş Dolum İşçisi 2
Kasap 109
Kasiyer 977
Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) 1
Kat Şefi ( Floor Supervisior) 5
Katçı (Tekstil) 1
Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 2
Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) 3
Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 34
Kauçuk Yoğurucu 3
Kaynak Mühendisi 2
Kaynak Operatörü 62
Kaynak Teknikeri 1
Kaynak Teknisyeni 4
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 262
Kebap Ustası 11
Kepçe Operatörü 41
Kepenk Montaj İşçisi 10
Keseci(Tellak) 7
Kesimci (Ayakkabı) 2
Kesimci (Konfeksiyon) 545
Kızakçı (Gemi) 1
Kimya Laboratuvarı Görevlisi 2
Kimya Mühendisi 61
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 7
Kimya Teknikeri 37
Kimya Teknisyeni 33
Kimya Teknolojisi Teknisyeni 6
Kimyager 92
Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü 2
Kireç Fırın Operatörü 2
Klima İmalat ve Montaj Elemanı 3
Klima Sistemleri Teknisyeni 11
Kolileme Makinesi Operatörü 1
Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 4
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 15
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı 1
Konfeksiyon İşçisi 902
Konfeksiyon Kontrolörü 1
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni 2
Konfeksiyon Modelisti 2
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 2
Konik Çözgü Makinesi Operatörü 11
Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) 5
Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi 3
Konuşma Terapisti 1
Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma 1
Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) 3
Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi 13
Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı 1
Köpek Eğitmeni 1
Kuaför 11
Kumaş Açıcı 13
Kumaş Boyacısı 12
Kumaş Boyamacı 25
Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 4
Kumaş Kontrol İşçisi 1
Kumaş Paketleme İşçisi 17
Kumlama Makinesi Operatörü 5
Kuru Temizlemeci 4
Kurumsal İletişim Uzmanı 1
Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 5
Kuruyemiş Paketleme İşçisi 1
Kuruyemişçi 4
Kurye 437
Kurye (İlaç Dağıtım) 4
Kümes Bakım İşçisi 10
Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) 4
Laborant (Gıda) 2
Laborant (Tekstil) 29
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 3
Laborant-Boya 10
Laboratuvar Teknikeri 7
Lahmacun Ustası 2
Lastik Tekerlekli Ekskavatör Operatörü 1
Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) 10
Lastik-Cant Montaj İşçisi 4
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 13
LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı 1
Lehimci 7
Liman Formeni 2
Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) 3
Lojistik Elemanı 37
Lojistik Meslek Elemanı 8
Lojistik Operasyon Elemanı 3
Lojistik Operasyon Sorumlusu 5
Lojistik Uzmanı 3
Lojman Sorumlusu 1
Lokum Ustası 4
Maden Mühendisi 24
Madeni Yağ Satış Elemanı 1
Mağaza Müdürü 13
Mağaza Sorumlusu/şefi 19
Makam Şoförü 31
Makarna İmal İşçisi 1
Makastar-Tekstil 31
Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni 1
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 91
Makine Bakım Şefi 2
Makine Bakım Ustası 5
Makine Bakım Yardımcı Elemanı 8
Makine Bakımcı 198
Makine Montaj İşçisi 150
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 23
Makine Montajcısı 97
Makine Mühendisi 254
Makine Nakışçısı 109
Makine Teknikeri 139
Makine Teknolojisi Teknisyeni 91
Makine ve Kalıp Öğretmeni 1
Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri 2
Makineci (Dikiş) 1970
Mali Müşavir 5
Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel) 1
Malzeme Mühendisi 1
Manav 33
Manikürcü-Pedikürcü 16
Mantı Ustası 1
Marangoz 66
Marka Patent Satış Elemanı 11
Marka Uzmanı 1
Market Elemanı 21
Market Müdürü 2
Masaj Terapisti 5
Masaj Uygulayıcısı/Masöz 1
Masör-Masöz 5
Matbaa İşçisi 39
Matbaa Öğretmeni 1
Matbaa Ustası 5
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 21
Matematikçi 1
Matkap Tezgah İşçisi 3
Medikal Muhasebe Elemanı 1
Medya Ve Görsel Sanatlar Uzmanı 1
Mekanik Bakım Onarımcısı 176
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 25
Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) 5
Mekaniker (Pedallı Araçlar) 1
Mekaniker-Buhar Kazanları 1
Mekaniker-Metal İşleyen Tezgah Takımları 5
Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi 1
Mekatronik Mühendisi 8
Mekatronik Teknikeri 4
Mekatronik Teknisyeni 2
Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap) 22
Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) 2
Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü 1
Mermer Ebatlandırma İşçisi 3
Mermer İşçisi 185
Mermer Ocakçısı 23
Mermer Seleksiyon İşçisi 4
Mermer Silim İşçisi 2
Mermerit Döküm İşçisi 1
Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü 3
Metal Doğramacı 12
Metal Dökümcüsü (Elle) 2
Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 14
Metal İşleri Teknikeri 2
Metal İşleri Teknisyeni 33
Metal Kaplamacı 4
Metal Kesim İşçisi 18
Metal Kesimci (Şaloma) 6
Metal Kesme Operatörü 20
Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü 6
Metal Mamuller Montaj İşçisi 171
Metal Öğretmeni 3
Metal Pres Makinesi Operatörü 25
Metal Sac İşleme İşçisi 51
Metal Sac İşleme Ustası 4
Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 1
Metal Teknolojisi Teknisyeni 3
Metal Testere Tezgahı Operatörü 10
Metalurji Malzeme Teknikeri 1
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 11
Metin Yazarı 1
Metocu/Numaratör 9
Meydancı - dokuma 4
Meydancı - dökümhane 1
Meydancı - imalat 36
Meydancı - iplik 4
Meydancı - konfeksiyon 5
Meyve Presi Operatörü 1
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 16
Mimar 40
Minibüs Şoförü 4
Mis Sabun Üretim İşçisi 2
Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı 19
Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) 5
Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 34
Mobilya Döşeme İşçisi 68
Mobilya Döşeme Kesim İşçisi 1
Mobilya Döşeme Ustası 39
Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) 1
Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni 2
Mobilya Montajcısı 170
Mobilya Paketleme İşçisi 11
Mobilya Silimci 2
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi 21
Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası 9
Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 1
Mobilyacı 140
Moda Tasarımcısı 12
Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 22
Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 108
Modelci-Ağaç 4
Modelist Yardımcısı(Tekstil) 6
Modelist-Giyim Eşyası 24
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 24
Montajcı (Kurgucu) 37
Motor Yenileştirmeci 7
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 6
Motorlu Kara Taşıtları Eksperi 1
Motorsikletli Kurye 348
Motosiklet Bakım Onarımcısı 2
Motosiklet Sürücüsü 1
Muhabir 5
Muhasebe Meslek Elemanı 115
Muhasebe Müdürü 2
Muhasebe Uzmanı 2
Muhasebe ve Finansman Müdürü 2
Muhasebe Yardımcı Elemanı 18
Muhasebe Yetkili Yardımcısı 1
Muhasebe Yetkilisi 4
Muhasebeci 271
Mutfak Görevlisi 51
Mutfak Şefi 1
Mücevherat Satış Temsilcisi 1
Müdür (Anaokulu) 1
Müdür (Öğrenci Yurdu) 8
Müdür Yardımcısı 5
Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) 1
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 251
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 2
Müşteri Temsilcisi 299
Müşteri Temsilcisi (banka) 5
NC/CNC Tezgah İşçisi 7
NC/CNC Tezgah Operatörü 67
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) 2
Nezaretçi Ve Ustabaşı (İnşaat İşleri) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı) 3
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 2
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 3
Numune Alma Elemanı 1
Oda Görevlisi-Turizm 58
Odyolog 1
Odyometrist 4
Ofset Baskı Operatörü 3
Oksi-Gaz Kaynakçısı 10
Okul Öncesi Öğretmeni 29
Open End Makinesi Operatörü 41
Operasyon Elemanı (Turizm) 4
Operasyon Yöneticisi 2
Optisyen 3
Organizasyon Sorumlusu 1
Orman Endüstri Mühendisi 1
Orman Mühendisi 2
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 196
Otel Müdürü 3
Oto Aksesuarları Satış Elemanı 1
Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 115
Oto Cam Filmi Uygulama Ustası 1
Oto Camcısı 2
Oto Döşemecisi 15
Oto Kilit Bakım Onarımcısı 1
Oto Klima Bakım Onarımcısı 1
Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı 5
Oto Kuaför Elemanı 2
Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı 1
Oto Lpg Montajcısı 3
Oto Satış Elemanı 9
Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı 1
Oto Trimci 1
Oto Yıkama Elemanı 62
Otobüs Muavini 20
Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı 6
Otomasyon Sistemleri Programcısı 4
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 4
Otomotiv Boya İşçisi 18
Otomotiv Boya Ustası 32
Otomotiv Elektrikçisi 38
Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 2
Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) 16
Otomotiv Kaporta İşçisi 20
Otomotiv Kaporta Ustası 59
Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı 2
Otomotiv Mekanikçisi 21
Otomotiv Montaj İşçisi 52
Otomotiv Montajcısı 3
Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi 3
Otomotiv Servis Danışmanı 26
Otomotiv Teknolojisi Teknikeri 4
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 30
Otopark Görevlisi 24
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 189
Ön Büro Şefi (Otel) 1
Ön Muhasebeci 1163
Örgü Makinası Operatörü 56
Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj 10
Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 3
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz) 3
Paket Teslim Elemanı 2
Paketleme işçisi 411
Paketleme İşçisi (Gıda) 2
Paketleme Makinesi Operatörü (Un) 2
Paketlemeci (Çorap) 10
Pantograf Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 5
Park temizlik işçisi 2
Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi 11
Pastacı Çırağı 2
Pastacı Yardımcısı 10
Pastalcı 5
Pazar Araştırma Analisti 1
Pazarlama Müdürü 5
Pazarlama Uzmanı 23
Pazarlamacı 547
Pazarlamacı (Telefonla) 2
Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) 1
Penye Makinesi Operatörü 3
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 670
Perde İmal İşçisi 7
Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası 1
Pestil İmalat Elemanı 2
Peynir İmal Makinesi Operatörü 1
Peyzaj Mimarı 18
Peyzaj Teknikeri 3
Pide Ustası 23
Pide Ustası Yardımcısı 7
Pik Dökümcüsü (Makine İle) 2
Pilates Eğitmeni 2
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 137
Pizza Ustası 35
Planlama Müdürü 1
Planlama Mühendisi 1
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 13
Plastik Boru İmal İşçisi 33
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 76
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 13
Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 28
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 7
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 439
Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü 10
Plastik İşlemeci 1
Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) 1
Plastik Kaynakçı 6
Plastik Kırma Makine Operatörü 5
Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 4
Plastik Mamuller İmal İşçisi 108
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 190
Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı 3
Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü 1
Polimer Mühendisi 1
Polimer Üretim Elemanı 2
Polistren Yalıtım Malzemesi İmal İşçisi 5
Poliüretan Makinesi Operatörü 1
Polyester İmal İşçisi 9
Prefabrik Yapı Montaj İşçisi 15
Pres Döküm Makinesi Operatörü 1
Pres Makineleri Operatör Yardımcısı 1
Pres Operatörü (Yağ) 4
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 149
Pres Ustası 5
Presçi (Mobilya) 3
Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) 2
Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi 6
Proje Danışmanı 3
Proje Mühendisi 3
Proje Satış Sorumlusu 2
Proje Yazma Elemanı 3
Proje Yöneticisi 2
Proses İşçisi 410
Psikolog 3
Psikolog (Okul Öncesi Eğitim) 1
Puantör 2
Punta Kaynak Makinesi İşçisi 23
Pürmüzcü (Elle) 1
Pvc Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü 2
PVC Doğramacı 25
Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 5
Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi) 2
Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik 1
Raf Üretim İşçisi 5
Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 43
RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) 28
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 5
Regulacı 5
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 2
Reklam Koordinatörü (Gazete) 1
Reklam Tabelacı 30
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı 1
Reklamcı 2
Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 16
Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni 3
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 105
Resim Öğretmeni (Özel Kurs) 1
Restoran Karşılama Hostesi 13
Restoran Müdürü 3
Restoran Yönetici Yardımcısı 1
Restoran Yöneticisi 2
Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri 1
Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) 5
Reyon Görevlisi 990
Rezervasyon Elemanı 1
Robot Kaynak Operatörü 34
Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) 7
Sac Metal Kalıpçısı 101
Sac ve Metal Mobilyacı 4
Saç Boyası İmalat İşçisi 1
Sağlık Memuru 19
Sağlık Yöneticisi 1
Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı 10
Sanayi Makineleri Satış Elemanı 3
Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) 4
Sanforcu 13
Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) 3
Satın Alma Görevlisi 35
Satın Alma Sorumlusu 32
Satın Alma Şefi 1
Satın Alma Uzmanı 7
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 11
Satış Danışmanı / Uzmanı 3240
Satış Danışmanı (Çelik Kapı) 1
Satış Destek Personeli 19
Satış Görevlisi 74
Satış Müdürü/Yöneticisi 3
Satış Pazarlama Şefi 3
Satış Temsilcisi / Plasiyer 331
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 3
Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 14
Sayaç Okuma Elemanı (Doğalgaz) 2
Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü 2
Sekreter 387
Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü 5
Seramik İmal İşçisi 26
Seri Çözgü Makinesi Operatörü 16
Seri Üretimtezgah Operatörü 8
Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) 2
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 7
Servis Büro Elemanı (Otomotiv) 2
Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) 1
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 47
Servis Komisi 206
Servis Rehberi (Okul) 6
Servis Şoförü (Okul) 2
Sesçi 1
Sevkiyat Görevlisi 432
Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 54
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 185
Sıcak Mutfak Aşçısı 2
Sıhhi Tesisatçı 51
Sınıf Öğretmeni 10
Sıvacı 51
Sıvı Dolum Makinesi Operatörü 5
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 4
Sigorta Eksperi 1
Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat 3
Sigortacılık Meslek Elemanı 35
Silikon Medikal Ürün İmalat İşçisi 20
Silindir Kapağı Taşlama İşçisi 2
Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü 2
Simit İmalat Ustası 1
Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) 11
Sistem İşletmeni 1
Soğuk Demirci 16
Soğuk Hava Depo İşçisi 1
Soğuk Kesimci (Cam) 2
Soğuk Mezeci 2
Soğuk Mutfak Aşçısı 2
Soğutma Sistemleri Teknisyeni 2
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 19
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 41
Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı 5
Son Ütücü 41
Sondaj İşçisi 6
Sondaj Operatörü/Sondör 5
Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 2
Sosyal Hizmet Uzmanı 5
Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) 1
Sosyal Medya Uzmanı 21
Sportif Eğitim Uzmanı 1
Stajyer (Öğrenci) 2
Stilist 5
Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü 2
Su kanalı işçisi 6
Su Şişeleme Makinesi Operatörü 7
Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi 5
Su Ürünleri Mühendisi 7
Sulama Sistemleri Montaj İşçisi 1
Sunta Kesme İşçisi 1
Sünger Kesim Makinesi Operatörü 5
Süs Bitkileri Yetiştiricisi 1
Süt Kabul İşçisi 1
Süt Toplama İşçisi 6
Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi 9
Süt Ve Ürünleri Teknikeri 2
Süthane/ Mandıra İşçisi 45
Sütlü Tatlı Ustası 1
Şantiye Şefi-İnşaat 4
Şarap İmal İşçisi 1
Şardon Makinesi Operatörü 6
Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 42
Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) 32
Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü 2
Şoför (Yolcu Taşıma) 177
Şoför-Yük Taşıma 992
Şube Müdürü 1
Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı 1
Tablet İlaç İmal İşçisi 20
Taharcı 1
Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) 1
Taksi Şoförü 9
Tamburlu Kesici Operatörü 1
Tantuni Ustası 3
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 6
Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 5
Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu 1
Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim 2
Tarla Bitkileri Teknikeri 5
Tasarımcı (Dekor) 1
Taş ve Tuğla Duvarcısı/Yapı Duvarcısı 2
Taş Yapı Ustası (Restorasyon) 4
Taş Yontma İşçisi 7
Taşlama Tezgâh İşçisi 59
Taşlama Tezgâh Ustası 3
Taşyünü Asma Tavan İmalat İşçisi 5
Tatlı Ustası (Baklava) 4
Tatlı Ustası Yardımcısı 10
Tavuk döner ustası 2
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 7
Tekne Ustası (Polyester) 1
Teknik Ressam 137
Teknik Satış Temsilcisi 3
Teknik Servis Elemanı 85
Tekstil Mühendisi 24
Tekstil Teknikeri 3
Tekstil Terbiye İşçisi 35
Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) 1
Tekstil Terbiye İşçisi (Boya) 3
Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü 4
Tel Çekme İşçisi (Elle) 1
Telefon Santral Operatörü 6
Tele-Satış Elemanı 1
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 2
Temizlik Görevlisi 2928
Temizlik Görevlisi (Hastane) 8
Tercüman (Almanca) 1
Tercüman (Arapça) 3
Tercüman (Çince) 1
Tercüman (Fransızca) 1
Tercüman (İngilizce) 4
Terzi 48
Tesis Yöneticisi 1
Tesviyeci 23
Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) 2
Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü 1
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü 1
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter 17
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 2
Tıbbi Laboratuar Teknikeri 10
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 3
Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknisyeni 1
Tır-Çekici Şoförü 156
Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi 20
Topoğraf 3
Topoğraf Yardımcı Elemanı 1
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 141
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 255
Toz Altı Kaynak Operatörü 10
Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu) 1
Traktör Bakım Onarımcısı 2
Traktör Şoförü 3
Traşçı (Tekstil) 5
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 26
Tuğla İmal İşçisi 20
Turizm Danışma Elemanı 4
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 2
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 27
Turşucu 10
Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) 3
Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim 7
Türkçe Öğretmeni 5
Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor) 250
Uçak Mühendisi 1
Uluslararası Satış Elemanı 1
Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı 2
Un İmal Ustası 1
Un Üretim Teknikeri 1
Usta Öğretici (Anaokulu) 3
Usta Öğretici (Aşçılık) 1
Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik) 2
Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı) 1
Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama) 1
Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı) 2
Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) 8
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 11
Uzman (Genel) 5
Uzman Yardımcısı (Genel) 10
Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 3
Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü 5
Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 11
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 55
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 5
Üretim Müdürü (Tekstil) 1
Üretim Paneli Kontrol Operatörü 2
Üretim Planlama Memuru 22
Üretim Şefi 4
Üretim ve Planlama Mühendisi 4
Üretim ve Planlama Uzmanı 1
Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 6
Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil) 3
Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat) 1
Ütücü 362
Vardiya Amiri - İmalat 15
Vardiya Amiri (Genel) 5
Vardiya Amiri(Maden) 2
Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri 2
Varyant (Baskı Boya Mutfağı) 48
Varyant Elemanı (Tekstil) 4
Vater Makinası Operatörü 25
Vater-Bobin Makinesi Operatörü 10
Veri Giriş Kontrol İşletmeni 16
Veri Giriş Operatörü 1
Veteriner Hekim 19
Veteriner Sağlık Teknisyeni 6
Vinç Operatörü 52
Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA 1
Web Programcısı 3
Web Sitesi Yöneticisi 2
Web Tasarımcısı 13
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 3
Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü 2
Yangın Tesisatçısı 1
Yapı Öğretmeni 1
Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni 1
Yapı Yalıtımcısı 10
Yaş Boya Ustası/Operatörü 20
Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü 3
Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü 1
Yaşlı Bakım Teknisyeni 1
Yatak İmalat İşçisi 12
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 4
Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü 1
Yazılım Destek Uzmanı 23
Yazılım Geliştiricisi 8
Yazılım Mühendisi 8
Yazılım Satış Uzmanı 8
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 2
Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi 9
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 67
Yemekhane işçisi 4
Yer Hostesi 5
Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) 6
Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 1
Yoğun Bakım Hemşiresi 3
Yönetici (Ardiye Ve Depolama) 1
Yönetici (Bilgi İşlem) 1
Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri) 1
Yönetici (İnşaat) 1
Yönetici (İş Hizmetleri) 4
Yönetici-Gayrimenkul İşleri 1
Yufka Ustası 6
Yumurta Paketleme İşçisi 10
Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi 4
Yurt Yönetim Memuru 7
Yükleyici (Loder) Operatörü 12
Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı 1
Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi 1
Yüzey Boyama Elemanı 6
Zabıt Katibi 2
Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), 20
Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü 30
Zeytinyağı Üretim Elemanı 20
Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç) 1
Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi 1
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 5
Ziraat Mühendisi 62
Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama) 2
Ziraat Mühendisi (Zootekni) 2
Ziraat Teknikeri 21
Ziraat Teknisyeni 3
Memur Personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.
KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN
KPSSCAFE ios uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN
Kpsscafe.com.tr | Ankara
Üniversite mezunun işi gücü yok bu boş mesleklerde çalışacak niye okuyor ozaman üniversite mezunun okuduğu bölümde istihdam etme niyetiniz yoksa o üniversiteyi niye okuyor ozamn üniversiteleri kaldırın ozaman kpssyi de kaldırın milleti kandırmayı bırakın artık.