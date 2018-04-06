İŞKUR İlanları Güncellendi: 3277 Kadroya 112 Bin 786 Memur Personel Alımı Yapılıyor

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yeni ilanlar yayımlandı.
İŞKUR resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda kamu ile özel kuruluşlarda boşta bulunan toplamda 3277 kadroya okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu 112 bin 786 personel alımı yapılıyor.
İLANLAR GÜNCELLENDİ
Kpsscafe.com.tr olarak İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanları takipçilerimize en hızlı ve doğru şekilde iletiyoruz. Haftalık olarak güncellediğimiz haberimizde İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alım ilanlaırnı tek başlık altında derledik.
Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar bünyesinde alınan personeller, farklı eğitim seviyelerinden ve farklı şartlardan alınıyor.
EN ÇOK ALIM YAPILAN KADROLAR
- Beden İşçisi (Genel) Alım Yapılan Toplam Sayı: 26934
- Garson (Servis Elemanı) Alım Yapılan Toplam Sayı: 4624
- Temizlik Görevlisi Alım Yapılan Toplam Sayı: 4489
- Satış Danışmanı / Uzmanı Yapılan Toplam Sayı: 4063
- Turizm Ve Otelcilik Elemanı Yapılan Toplam Sayı: 2595
- Makineci (Dikiş) Yapılan Toplam Sayı: 2482
- Güvenlik Görevlisi Yapılan Toplam Sayı: 2271
- Elektrikçi (Genel) Yapılan Toplam Sayı: 1833
- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Yapılan Toplam Sayı: 1552
- Büro Memuru (Genel) Yapılan Toplam Sayı: 1538
- Ön Muhasebeci Yapılan Toplam Sayı: 1371
- Şoför-Yük Taşıma Yapılan Toplam Sayı: 1342
- Gaz Altı Kaynakçısı Yapılan Toplam Sayı: 1323
- Kasiyer Yapılan Toplam Sayı: 1181
- Reyon Görevlisi Yapılan Toplam Sayı: 1071
- Konfeksiyon İşçisi Yapılan Toplam Sayı: 970
- Ambar/Depo Görevlisi Yapılan Toplam Sayı: 949
- Bulaşıkçı (Stevard) Yapılan Toplam Sayı: 794
- Forklift Operatörü Yapılan Toplam Sayı: 706
- CNC Torna Tezgahı Operatörü Yapılan Toplam Sayı: 704
- Aşçı Yapılan Toplam Sayı: 697
- Aşçı Yardımcısı Yapılan Toplam Sayı: 696
- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Yapılan Toplam Sayı: 668
- Kalite Kontrolcü Yapılan Toplam Sayı: 653
- Perakende Satış Elemanı (Gıda) Yapılan Toplam Sayı: 596
- Servis Komisi Yapılan Toplam Sayı: 588
- Paketleme işçisi Yapılan Toplam Sayı: 574
- Kurye Yapılan Toplam Sayı: 572
- Dokuma Konfeksiyon Makineci Yapılan Toplam Sayı: 560
- Pazarlamacı Yapılan Toplam Sayı: 557
- Beden İşçisi (Temizlik) Yapılan Toplam Sayı: 552
- Sevkiyat Görevlisi Yapılan Toplam Sayı: 539
- Sekreter Yapılan Toplam Sayı: 528
- Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) Yapılan Toplam Sayı: 519
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanlarda farklı şartlar aranıyor. Genel olarak aranan şartlar ise şu şekilde; Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek, diksiyonu düzgün, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek adaylar alınacak.
İŞKUR İŞ BAŞVURUSU
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.
https://goo.gl/DLYvfb
Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu tıklayın ve ilanlara göz atın.
İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?
İŞKUR kaydı olmayan adaylar bu ilanlara başvuru yapamaz. İŞKUR kaydı açmak için https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin. Linki kopyalayarak yeni sekmede açtığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.
Bu ekranda İş Arayan kısmından üye ol'u tıklayın. Açılan yeni sayfada onaylıyorum butonunu tıklayın ve devam edin. Diğer sayfalarda da istenen bilgileri doğru şekilde doldurun ve üye olun.
MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;
KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN
KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN
Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA-ÖZEL HABER