İŞKUR İlanları Güncellendi: 3277 Kadroya 112 Bin 786 Memur Personel Alımı Yapılıyor

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yeni ilanlar yayımlandı.

İŞKUR resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda kamu ile özel kuruluşlarda boşta bulunan toplamda 3277 kadroya okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu 112 bin 786 personel alımı yapılıyor.

İLANLAR GÜNCELLENDİ

Kpsscafe.com.tr olarak İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanları takipçilerimize en hızlı ve doğru şekilde iletiyoruz. Haftalık olarak güncellediğimiz haberimizde İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alım ilanlaırnı tek başlık altında derledik.

Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar bünyesinde alınan personeller, farklı eğitim seviyelerinden ve farklı şartlardan alınıyor.

EN ÇOK ALIM YAPILAN KADROLAR

Beden İşçisi (Genel) Alım Yapılan Toplam Sayı: 26934

26934 Garson (Servis Elemanı) Alım Yapılan Toplam Sayı: 4624

4624 Temizlik Görevlisi Alım Yapılan Toplam Sayı: 4489

4489 Satış Danışmanı / Uzmanı Yapılan Toplam Sayı: 4063

4063 Turizm Ve Otelcilik Elemanı Yapılan Toplam Sayı: 2595

2595 Makineci (Dikiş) Yapılan Toplam Sayı: 2482

2482 Güvenlik Görevlisi Yapılan Toplam Sayı: 2271

2271 Elektrikçi (Genel) Yapılan Toplam Sayı: 1833

1833 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Yapılan Toplam Sayı: 1552

1552 Büro Memuru (Genel) Yapılan Toplam Sayı: 1538

1538 Ön Muhasebeci Yapılan Toplam Sayı: 1371

1371 Şoför-Yük Taşıma Yapılan Toplam Sayı: 1342

1342 Gaz Altı Kaynakçısı Yapılan Toplam Sayı: 1323

1323 Kasiyer Yapılan Toplam Sayı: 1181

1181 Reyon Görevlisi Yapılan Toplam Sayı: 1071

1071 Konfeksiyon İşçisi Yapılan Toplam Sayı: 970

970 Ambar/Depo Görevlisi Yapılan Toplam Sayı: 949

949 Bulaşıkçı (Stevard) Yapılan Toplam Sayı: 794

794 Forklift Operatörü Yapılan Toplam Sayı: 706

706 CNC Torna Tezgahı Operatörü Yapılan Toplam Sayı: 704

704 Aşçı Yapılan Toplam Sayı: 697

697 Aşçı Yardımcısı Yapılan Toplam Sayı: 696

696 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Yapılan Toplam Sayı: 668

668 Kalite Kontrolcü Yapılan Toplam Sayı: 653

653 Perakende Satış Elemanı (Gıda) Yapılan Toplam Sayı: 596

596 Servis Komisi Yapılan Toplam Sayı: 588

588 Paketleme işçisi Yapılan Toplam Sayı: 574

574 Kurye Yapılan Toplam Sayı: 572

572 Dokuma Konfeksiyon Makineci Yapılan Toplam Sayı: 560

560 Pazarlamacı Yapılan Toplam Sayı: 557

557 Beden İşçisi (Temizlik) Yapılan Toplam Sayı: 552

552 Sevkiyat Görevlisi Yapılan Toplam Sayı: 539

539 Sekreter Yapılan Toplam Sayı: 528

528 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) Yapılan Toplam Sayı: 519

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanlarda farklı şartlar aranıyor. Genel olarak aranan şartlar ise şu şekilde; Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek, diksiyonu düzgün, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek adaylar alınacak.

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/DLYvfb​

Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu tıklayın ve ilanlara göz atın.

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

İŞKUR kaydı olmayan adaylar bu ilanlara başvuru yapamaz. İŞKUR kaydı açmak için https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin. Linki kopyalayarak yeni sekmede açtığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.

Bu ekranda İş Arayan kısmından üye ol'u tıklayın. Açılan yeni sayfada onaylıyorum butonunu tıklayın ve devam edin. Diğer sayfalarda da istenen bilgileri doğru şekilde doldurun ve üye olun.

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