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İŞKUR İlanları Güncellendi: 3277 Kadroya 112 Bin 786 Memur Personel Alımı Yapılıyor

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası ilan kısmı üzerinden yeni ilanlar yayımlandı. Güncellenen İŞKUR ilanlarında 3277 kadroya 112 bin 786 personel alımı yapılıyor. En az okur yazar olan adaylar arasından yapılan personel alımına başvurular internet üzerinden yapılıyor. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Hangi kadrolara personel alımı yapılıyor?

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İŞKUR İlanları Güncellendi: 3277 Kadroya 112 Bin 786 Memur Personel Alımı Yapılıyor

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası ilan kısmı üzerinden yeni ilanlar yayımlandı. Güncellenen İŞKUR ilanlarında 3277 kadroya 112 bin 786 personel alımı yapılıyor. En az okur yazar olan adaylar arasından yapılan personel alımına başvurular internet üzerinden yapılıyor. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Hangi kadrolara personel alımı yapılıyor?

06 Nisan 2018 Cuma 21:18
İŞKUR İlanları Güncellendi: 3277 Kadroya 112 Bin 786 Memur Personel Alımı Yapılıyor

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yeni ilanlar yayımlandı.

İŞKUR resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda kamu ile özel kuruluşlarda boşta bulunan toplamda 3277 kadroya okur yazar, ilkokul, lise ve üniversite mezunu 112 bin 786 personel alımı yapılıyor. 

İLANLAR GÜNCELLENDİ

Kpsscafe.com.tr olarak İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanları takipçilerimize en hızlı ve doğru şekilde iletiyoruz. Haftalık olarak güncellediğimiz haberimizde İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alım ilanlaırnı tek başlık altında derledik.

Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar bünyesinde alınan personeller, farklı eğitim seviyelerinden ve farklı şartlardan alınıyor. 

EN ÇOK ALIM YAPILAN KADROLAR

  • Beden İşçisi (Genel) Alım Yapılan Toplam Sayı:    26934
  • Garson (Servis Elemanı)  Alım Yapılan Toplam Sayı:   4624
  • Temizlik Görevlisi  Alım Yapılan Toplam Sayı:   4489
  • Satış Danışmanı / Uzmanı  Yapılan Toplam Sayı:  4063
  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı  Yapılan Toplam Sayı:  2595
  • Makineci (Dikiş)  Yapılan Toplam Sayı:  2482
  • Güvenlik Görevlisi  Yapılan Toplam Sayı:  2271
  • Elektrikçi (Genel)  Yapılan Toplam Sayı:  1833
  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi  Yapılan Toplam Sayı:  1552
  • Büro Memuru (Genel)  Yapılan Toplam Sayı:  1538
  • Ön Muhasebeci  Yapılan Toplam Sayı:  1371
  • Şoför-Yük Taşıma   Yapılan Toplam Sayı: 1342
  • Gaz Altı Kaynakçısı  Yapılan Toplam Sayı:  1323
  • Kasiyer  Yapılan Toplam Sayı:  1181
  • Reyon Görevlisi   Yapılan Toplam Sayı: 1071
  • Konfeksiyon İşçisi Yapılan Toplam Sayı:   970
  • Ambar/Depo Görevlisi  Yapılan Toplam Sayı:  949
  • Bulaşıkçı (Stevard)  Yapılan Toplam Sayı:  794
  • Forklift Operatörü  Yapılan Toplam Sayı:  706
  • CNC Torna Tezgahı Operatörü  Yapılan Toplam Sayı:  704
  • Aşçı  Yapılan Toplam Sayı:  697
  • Aşçı Yardımcısı  Yapılan Toplam Sayı:  696
  • Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı  Yapılan Toplam Sayı:  668
  • Kalite Kontrolcü Yapılan Toplam Sayı:   653
  • Perakende Satış Elemanı (Gıda)  Yapılan Toplam Sayı:  596
  • Servis Komisi  Yapılan Toplam Sayı:  588
  • Paketleme işçisi  Yapılan Toplam Sayı:  574
  • Kurye Yapılan Toplam Sayı:  572
  • Dokuma Konfeksiyon Makineci   Yapılan Toplam Sayı: 560
  • Pazarlamacı  Yapılan Toplam Sayı:  557
  • Beden İşçisi (Temizlik)  Yapılan Toplam Sayı:  552
  • Sevkiyat Görevlisi  Yapılan Toplam Sayı:  539
  • Sekreter  Yapılan Toplam Sayı:  528
  • Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)  Yapılan Toplam Sayı:  519

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanlarda farklı şartlar aranıyor. Genel olarak aranan şartlar ise şu şekilde; Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek, diksiyonu düzgün, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek adaylar alınacak.

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/DLYvfb​

Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu tıklayın ve ilanlara göz atın.

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

İŞKUR kaydı olmayan adaylar bu ilanlara başvuru yapamaz. İŞKUR kaydı açmak için https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin. Linki kopyalayarak yeni sekmede açtığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.

Bu ekranda İş Arayan kısmından üye ol'u tıklayın. Açılan yeni sayfada onaylıyorum butonunu tıklayın ve devam edin. Diğer sayfalarda da istenen bilgileri doğru şekilde doldurun ve üye olun.

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