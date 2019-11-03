İşkur ilan yayınladı! 48 belediye KPSS'siz 725 Personel alıyor

Türkiye İş Kurumu başta büyükşehir belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere birçok resmi kurumun personel alımına aracılık etmeye devam ediyor. İŞKUR’un kamu işçi alımı kategorisinde bugün 48 il-ilçe belediyesi ve bazı kamu kurumlarına ait yeni güncel iş ilanları yayınlandı. Yayınlanan bu ilanlar kapsamında KPSS’siz en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden farklı meslek guruplarından memur ve nitelikli işçi olarak 725 personel alımı yapılacak.

Aşağıda İŞKUR tarafından personel alımı yapan devlet kurumlarının ilan listesi bulunmaktadır. Bu ilanlar hakkında başvuru şartları, başvuru adresi ve başvuru için gerekli tüm detaylı bilgilere ulaşabilmeniz, ilan altında link bulunmaktadır. Belirtilen link alanını tıklayarak kamu güncel iş ilanlarına ulaşabilir ve ilanları PDF dosya formatı şeklinde görüntüleyebilirsiniz

PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR

Not: Aşağıda bulunan ilanlar kapsamında, büro personeli, danışman, sağlık personeli, öğretmen, vasıflı ve vasıfsız işçi, farklı alanlardan operatörler, şoför, tekniker ve daha bir çok meslek gurubundan personeller alınacak olup, her bir ilanının son başvuru tarihi ve adaylardan istenilen başvuru koşulları farklıdır.

İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 14.11.2019

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 12.11.2019

Afyonkarahisar SYDV 06.11.2019

Hatay Erzin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.11.2019

İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 04.11.2019

Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Dai. Başk. Pers. Alımı 20.11.2019

Kocaeli TÜBİTAK Bilgem TDBY Pers. Alımı 20.11.2019

Konya Emirgazi Per. Ltd. Şti. 05.11.2019

Diyarbakır Sur Belediyesi Per. A.Ş. 04.11.2019

Muğla Fethiye Belediye Hizm. Turz. Tic. A.Ş. 04.11.2019

Erzurum Tekman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.11.2019

İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Tic. A.Ş. 08.11.2019

Şanlıurfa Birecik SYDV 09.11.2019

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Per. A.Ş. 03.11.2019

Bursa BESAŞ Ekmek Besin San. Tic. A.Ş. 05.11.2019

Bursa Gürsu Modern A.Ş. 04.11.2019

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.11.2019

Sinop Müze Müdürlüğü Kazı Başkanlığı 04.11.2019

Sivas Divriği Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.11.2019

Muğla Kavaklıdere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.11.2019

Muğla Beçin Kalesi Kazı Başkanlığı 25.11.2019

Nevşehir Özkonak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.11.2019

Ankara Ahikent Taah. Tic. Tek. Yat. Ltd. Şti. 03.11.2019

Çorum Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.11.2019

Karabük Ihlamur Teras Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2019

Trabzon Çaykara Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.11.2019

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. San A.Ş. 12.11.2019

Çanakkale Bayramiçi Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2019

Afyonkarahisar Hocalar Taş Pat. Tem. İnş. Taah. Ltd. Şti. 06.11.2019

İstanbul İSTON Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 13.11.2019

Muğla DALBEL Günübirlik Turz. Hiz. İşl. Tesis Tic. A.Ş. 08.11.2019

Bursa BURULAŞ A.Ş. 05.11.2019

Eskişehir ESPARK A.Ş. 04.11.2019

Çankırı Ilgaz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.11.2019

İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Otopark Özel Eğt. Tic. A.Ş. 06.11.2019

Aydın EFEBEL Per. Hiz. İnş. Tem. Tic. A.Ş. 05.11.2019

Muğla Bodrum Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2019

Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2019

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş Engelli alım ilanı 05.11.2019

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş. 06.11.2019

Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 02.11.2019

Rize Ardeşen İnş. Elektrik Üretim A.Ş. engelli alım ilanı 04.11.2019

Tokat Horoz Tepesi İnş. Taah. Tem. Taş. Tur. Pet. Gıda Ltd. Şti. 04.11.2019

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. San. A.Ş. 12.11.2019

Mersin Erdemli İmar İnş. San. Tic. A.Ş. 04.11.2019

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.11.2019

İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ.Turz. Eğit Tic. A.Ş. 11.11.2019

Mersin SELTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 04.11.2019

Yukarıda belirtilen kamu ilanlarına başvuru yapmak için burayı tıklayınız. Ardından hangi kamu kurumunun ilanına bakmak istiyorsanız o kurumun yazılı olduğu yeri tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA