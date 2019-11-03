İşkur ilan yayınladı! 48 belediye KPSS'siz 725 Personel alıyor

Türkiye İş Kurumu başta büyükşehir belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere birçok resmi kurumun personel alımına aracılık etmeye devam ediyor. İŞKUR’un kamu işçi alımı kategorisinde bugün 48 il-ilçe belediyesi ve bazı kamu kurumlarına ait yeni güncel iş ilanları yayınlandı. Yayınlanan bu ilanlar kapsamında KPSS’siz en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden farklı meslek guruplarından memur ve nitelikli işçi olarak 725 personel alımı yapılacak.
Aşağıda İŞKUR tarafından personel alımı yapan devlet kurumlarının ilan listesi bulunmaktadır. Bu ilanlar hakkında başvuru şartları, başvuru adresi ve başvuru için gerekli tüm detaylı bilgilere ulaşabilmeniz, ilan altında link bulunmaktadır. Belirtilen link alanını tıklayarak kamu güncel iş ilanlarına ulaşabilir ve ilanları PDF dosya formatı şeklinde görüntüleyebilirsiniz
PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR
Not: Aşağıda bulunan ilanlar kapsamında, büro personeli, danışman, sağlık personeli, öğretmen, vasıflı ve vasıfsız işçi, farklı alanlardan operatörler, şoför, tekniker ve daha bir çok meslek gurubundan personeller alınacak olup, her bir ilanının son başvuru tarihi ve adaylardan istenilen başvuru koşulları farklıdır.
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 14.11.2019
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 12.11.2019
Afyonkarahisar SYDV 06.11.2019
Hatay Erzin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.11.2019
İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 04.11.2019
Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Dai. Başk. Pers. Alımı 20.11.2019
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem TDBY Pers. Alımı 20.11.2019
Konya Emirgazi Per. Ltd. Şti. 05.11.2019
Diyarbakır Sur Belediyesi Per. A.Ş. 04.11.2019
Muğla Fethiye Belediye Hizm. Turz. Tic. A.Ş. 04.11.2019
Erzurum Tekman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.11.2019
İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Tic. A.Ş. 08.11.2019
Şanlıurfa Birecik SYDV 09.11.2019
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Per. A.Ş. 03.11.2019
Bursa BESAŞ Ekmek Besin San. Tic. A.Ş. 05.11.2019
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 04.11.2019
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.11.2019
Sinop Müze Müdürlüğü Kazı Başkanlığı 04.11.2019
Sivas Divriği Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.11.2019
Muğla Kavaklıdere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.11.2019
Muğla Beçin Kalesi Kazı Başkanlığı 25.11.2019
Nevşehir Özkonak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.11.2019
Ankara Ahikent Taah. Tic. Tek. Yat. Ltd. Şti. 03.11.2019
Çorum Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.11.2019
Karabük Ihlamur Teras Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2019
Trabzon Çaykara Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.11.2019
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. San A.Ş. 12.11.2019
Çanakkale Bayramiçi Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2019
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pat. Tem. İnş. Taah. Ltd. Şti. 06.11.2019
İstanbul İSTON Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 13.11.2019
Muğla DALBEL Günübirlik Turz. Hiz. İşl. Tesis Tic. A.Ş. 08.11.2019
Bursa BURULAŞ A.Ş. 05.11.2019
Eskişehir ESPARK A.Ş. 04.11.2019
Çankırı Ilgaz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.11.2019
İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Otopark Özel Eğt. Tic. A.Ş. 06.11.2019
Aydın EFEBEL Per. Hiz. İnş. Tem. Tic. A.Ş. 05.11.2019
Muğla Bodrum Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2019
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2019
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş Engelli alım ilanı 05.11.2019
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Personel A.Ş. 06.11.2019
Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 02.11.2019
Rize Ardeşen İnş. Elektrik Üretim A.Ş. engelli alım ilanı 04.11.2019
Tokat Horoz Tepesi İnş. Taah. Tem. Taş. Tur. Pet. Gıda Ltd. Şti. 04.11.2019
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bil. Ulaş. Tic. San. A.Ş. 12.11.2019
Mersin Erdemli İmar İnş. San. Tic. A.Ş. 04.11.2019
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.11.2019
İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ.Turz. Eğit Tic. A.Ş. 11.11.2019
Mersin SELTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 04.11.2019
Yukarıda belirtilen kamu ilanlarına başvuru yapmak için burayı tıklayınız. Ardından hangi kamu kurumunun ilanına bakmak istiyorsanız o kurumun yazılı olduğu yeri tıklayınız.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
En çok işsizlik Elazığ da Elazığ yok.
Simdi bu personel a.ş adı altında ise başlayınca kadrolu mu oluyor