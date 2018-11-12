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İŞKUR Genel Müdürü'nden İMD ve Büro Personeli Sonuçları Açıklaması!

İŞKUR'un İMD ve Büro personeli alımları için başvuruları aldığı ancak sonuçların bir türlü açıklanmadığı herkes tarafından biliniyor. Aylar geçmesine rağmen İMD ve Büro Personeli sonuçlarının açıklanmaması adayları mağdur etmişti. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya İMD ve Büro Personeli Sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

İŞKUR Genel Müdürü'nden İMD ve Büro Personeli Sonuçları Açıklaması!

İŞKUR'un İMD ve Büro personeli alımları için başvuruları aldığı ancak sonuçların bir türlü açıklanmadığı herkes tarafından biliniyor. Aylar geçmesine rağmen İMD ve Büro Personeli sonuçlarının açıklanmaması adayları mağdur etmişti. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya İMD ve Büro Personeli Sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:17
İŞKUR Genel Müdürü'nden İMD ve Büro Personeli Sonuçları Açıklaması!

İŞKUR'un İMD ve Büro personeli alımları için başvuruları aldığı ancak sonuçların bir türlü açıklanmadığı herkes tarafından biliniyor. Aylar geçmesine rağmen İMD ve Büro Personeli sonuçlarının açıklanmaması adayları mağdur etmişti. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya İMD ve Büro Personeli Sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Bir Televizyon programında İŞKUR hizmetlerini değerlendiren Cafer Uzunkaya İMD ve Büro Personeli Sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.

İŞKUR İMD VE BÜRO PERSONELİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya'nın açıklamaları şöyle;

"İMD ve Büro Personeli için başvuruda bulunan arkadaşlarımız mağdur olduklarını söylüyorlar fakat şunu bilmeleri gerekir ki, İŞKUR daha nitelikli, daha verimli, daha kaliteli hizmet için daha vasıflı elemanlarla çalışmaya, hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. İŞKUR olarak bu konudaki sıkıntıları bakanımıza dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza ilettik. Cumhurbaşkanımız bu konuda bakanlığıma kanaat kullanma yetkisi vermiştir.

Başvuru yapan adaylarımızın başvuru ve değerlendirme süreçlerindeki muhatabı bakanlığımızdır. Bizler de en kısa süre içerisinde süreci tamamlayacak ve bir nihayete kavuşturacağız. Arkadaşlarımız sürecin durdurulmadığını, sürecin devam ettiğini, en kısa süre içerisinde aramıza katılacaklarını bilsinler" ifadelerini kullandı.

Cafer Uzunkaya kesin bir tarih vermekten kaçındı ancak aylardır bekleyen adaylar için bu açıklamanın yapılmış olması önemli bir gelişme olarak görülüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2018 14:53
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Mat12 18 dakika önce

Tabi çok önemli. 4.5 ay olmuş en kısa zamanda ibaresi çok önemli bizim için ! En azından xx.xx.xxxx denseydi ✔️

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Al koy al koy 18 dakika önce

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