İŞKUR En az ilkokul mezunu kamu personeli alımı yapıyor! İşte başvuru şartları...

İŞKUR en az ilkokul mezunu personel ve memur alımlarına 29 Eylül itibari ile personel ve memur alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda yeni güncel iş ilanları yayımlandı. İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde yer alan 10 farklı kamu kurum ve kuruluşları bünyesine, en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı yapılıyor. İşte İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanları ve kadroları... İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. 29 Eylül İŞKUR güncel iş ilanları ve İŞKUR en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı başvuru şartları nedir?​

İŞKUR KAMU PERSONELİ ALIMI

1.) MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- Büro İşçisi

2.) ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU)

- Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)

- Garson (Servis Elemanı)

- Kuru Temizlemeci

- Temizlik Görevlisi

- Aşçı Yardımcısı

- Elektrikçi (Genel)

- Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pasta Ustası)

- Terzi

3.) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI(KAMU GRUBU)

- Fotoğrafçı

- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı

- Ziraat Mühendisi

- Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni

- Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni

- İnşaat Boyacısı/Boyacı

4.) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

- Mutfak Görevlisi

- Aşçı

- Telefon Santral Operatörü

5.) ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

- Temizlik Görevlisi

6.) SENİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- Beden İşçisi (Genel)

7.) DİYARBAKIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

- Telefon Santral Operatörü

- Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi

8.) KAYIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- Mezar Kazma İşçisi

9.) KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- Beden İşçisi (Genel)

10.) CİMİTEKKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- İnşaat Demiri Bağlama Ustası

- Betonarmeci (İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)

İŞKUR YENİ AÇIK İŞ İLANLARI

İŞ ARAYAN İŞKUR'A NASIL KAYIT YAPTIRIR?

İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Buna göre İŞKUR kayıt işlemleri için;

• Öncelikli olarak "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.

• Açılan web sitesinin üst menüsünde yer alan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan "esube.iskkur.gov.tr" adresinde sol tarafta bulunan "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

• İŞKUR üyelik ekranında karşınıza çıkan "Üyelik Sözleşmesi" kısmını dikkatlice okuduktan sonra sözleşmeyi onaylıyorsanız en altta yer alan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayarak, İŞKUR kayıt işlemine devam edebilirsiniz. (Eğer üyelik sözleşmesini onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayarak, kayıt işlemini sonlandırabilirsiniz.)

Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kayıt işlemlerine devam etmek için açılan sayfada;

• T.C. kimlik numaranızı girin.

• Ad, soyad bilgilerinizi girin.

• Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi girin.

Sayfanın altında yer alan resimdeki "sayıları", yanında yer alan "Güvenlik Kontrolü" kutucuğuna doğru ve eksiksiz şekilde yazın.

Güvenlik Kontrolü kısmının altında bulunan uyarıyı okuduktan sonra hemen sol yanındaki kutucuğu işaretleyerek, en altta bulunan "İleri" tuşuna basın.

• Açılan ekranda adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girin.

• En alt kısımda kendinize bir şifre oluşturup, şifreyi tekrar girin.

• Kendinize güvenlik amaçlı olarak bir güvenlik sorusu ve yanıtı oluşturun.

• Son olarak "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz.

GÜNCEL İŞKUR İLANLARI SORGULAMA

İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri türünü seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.

Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları her bir ilan içeriğinde farklı olmak üzere;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Güvenlik Soruşturması/Arşiv araştırması olumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olması) Atanacağı görevi devamlı olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık engeli olmaması.

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