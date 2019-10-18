İŞKUR en az ilkokul mezunu bekçi ve güvenlik alınacak! İşte şartlar

İŞKUR işe alım ilanlarına her gün yenileri ekleniyor. Bu bağlamda bekçi ve güvenlik görevlisi iş ilanları oldukça ilgi görüyor. Adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden bekçi ve güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurabilir. Şimdi size bu yolu göstereceğiz.

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR üzerinden belirli tarih aralığında çeşitli alanlarda alımlar yapılıyor. Bilindiği üzere yayımlanan ilanlarına başvurular oldukça fazla oluyor. Peki, İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan bekçi ve güvenlik görevlisi alımının başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair detaylar...

İŞKUR 18 EKİM GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; bekçi, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

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HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPILIYOR?

Manisa

İzmir

İstanbul

Aydın

Kırşehir

Antalya

Gaziantep

Bursa

Edirne

BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL ALIM İLANLARI

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımladığı yeni ilanlara göre, Türkiye genelinde ilköğretim ve lise mezunu 780 güvenlik görevlisi alınacak. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına Güvenlik yazarak güncel güvenlik görevlisi alımı ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR'un yayınladığı güvenlik görevlisi personel alımları için başvuru şartları ilanlara göre değişebiliyor. İŞKUR'un verdiği güvenlik görevlisi alımı başvuru şartlarının bazıları ise şöyle;

a) Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

b) Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

c) Adaylar için en az 170 cm boyunda olmak, adayın boyundan [15 > Kilo-(boy-100)] belirtilen formülüne göre 15 birimden fazla olmamak.

d) 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak - temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) başvuru şartları ve sınav tarihleri özel güvenlik olmak isteyenler tarafından sıklıkla aranıyor. Güvenlik görevlisi nedir kimdir, hangi görevleri yapar hangi sorumluluklara sahiptir? Kimler ÖGG olabilir? Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımları farklı oluyor. Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Bu belgelerin neler olduğuna aynı zamanda sertifika hakkında daha çok bilgi vermiş olduğumuz silahlı silahsız özel güvenlik sertifikası nasıl nereden alınır yazımızdan ulaşabilirsiniz.

BEKÇİ NEDİR?

Bekçi, Türk Dil Kurumuna göre bir bölgede bekleyerek korumakla yükümlü olan kişiye denmektedir. Geçmişte Türkiye'de İstanbul gibi büyük şehirlerde ve mahallelerde bekçiler, toplumun daha güvenli yaşaması için önemli görülmekteydi. Geceleri görevlerini yapan bekçiler, mahallelerin daha sakin ve güvenli olmasında yardımcı olmaktadırlar. Ellerinde demir job tarzı sopaları ve fenerler ile sabaha kadar görevlerini gerçekleştirmektedirler.

Mahallenin koruyucuları olan bekçiler bunun yanı sıra ölüm, doğum, düğün gibi çeşitli faaliyetlerde bulunduğu ve koruduğu mahalleye yardımcı olmaktadır. Bu yardımcı olma durumunda gerekli resmi yerlere bildirim yapma konusunda yardımcı olur ve yangın gibi afetlerde de hemen müdahale ederek itfaiyeyi aramaktadır.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.