Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İŞKUR'dan Son Dakika Mülakat Duyurusu!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan son dakika duyurusunda İstihdam Uzman Yardımcısı Alımı Mülakatına Katılacakların Listesi açıklandı.

İŞKUR'dan Son Dakika Mülakat Duyurusu!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan son dakika duyurusunda İstihdam Uzman Yardımcısı Alımı Mülakatına Katılacakların Listesi açıklandı.

05 Şubat 2019 Salı 19:13
İŞKUR'dan Son Dakika Mülakat Duyurusu!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan son dakika duyurusunda İstihdam Uzman Yardımcısı Alımı Mülakatına Katılacakların Listesi açıklandı.

İŞKUR tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

Kurumumuz merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere 35 (otuzbeş) İstihdam Uzman Yardımcısı alımı için mülakata katılmaya hak kazananların sınav tarihi ve saatlerini gösterir liste aşağıda belirtilmiştir.
 

Mülakat Yeri: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Kat: 1 Makam Toplantı Salonu
 

Mülakat Yeri Adresi:

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle/ANKARA

LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
işkur dan son dakika mülakat duyurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Yeni Havalimanına Personel Alınıyor!
İstanbul Yeni Havalimanına Personel Alınıyor!
Mahir Eller Projesi: 3 Bin Kişiye İş İmkanı!
Mahir Eller Projesi: 3 Bin Kişiye İş İmkanı!
Atatürk Orman Çiftliği Eski Hükümlü Aşçı ve Aşçı Yardımcısı Alacak!
Atatürk Orman Çiftliği Eski Hükümlü Aşçı ve Aşçı Yardımcısı Alacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim