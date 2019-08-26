İŞKUR'dan Müjde! Güvenlik Görevlisi Alınacak! İşte Başvuru Şartları...

İstihdam seferberliğine son hız destek veren Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan ilanlar ile binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Türkiye genelindeki pek çok kuruma ilköğretim mezunu olmak şartıyla güvenlik görevlisi alınacak. Sizde haber detayında yer alan güvenlik görevlisi alımları linkine tıklayarak, kendinize uygun alanda İŞKUR başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan ÖGG sınavını geçen adaylar için İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Türkiye'nin çeşitli illeri için yayınlanan güvenlik görevlisi alım ilanlarının genel şartları ile her kurumun kendine has bazı özel şartları bulunmaktadır. Güvenlik görevlisi nasıl olunur? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır?​

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Güvenlik görevlisi olmak isteyenler için İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilirler. Size uygun olan il ve şartları tamamlıyorsanız İŞKUR sistemine kayıt olarak başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BAŞVURU EKRANI

İŞKUR üzerinden yayınlanan güvenlik görevlisi alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR il müdürlüklerinden ya da İŞKUR internet sitesi üzerinden ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmektedir. İlana ulaşmak ve başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinde ilanlara erişim sağlayabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İş arayan pek çok kişinin gözü İŞKUR'a döndü. Kurum'dan yayınlanan ilan ile 2 bin güvenlik görevlisi alınacak. Başvuru şartları şu şekilde açıklandı; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak 18 yaşından büyük olmak 21 yaşından büyük olmak Kamu haklarından mahrum olmamak En az ilköğretim mezunu olmak Kamera sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak Görevine engel sağlık sorunu bulunmamak Askerlik ile ilişkisi bulunmamak Vardiyalı çalışmaya müsait olmak İletişim konusunda yetenekli olmak

Özel güvenlik görevlisi çalışma alanları,

iş olanakları Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma alanları oldukça fazla ve bu doğrultuda da ihtiyaç oldukça fazladır. Bunların dışında özel güvenlik görevlisi mesleği hakkında sıkça sorulan sorular bulunmaktadır. Bu sorulara ve yanıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sizlerin de meslek hakkında sorusu bulunuyorsa yorum bölümümüzden bu sorularınızı dile getirebilirsiniz.

Özel güvenlik görevlileri partiye üye olabilir mi?

Özel güvenlik görevlilerinin herhangi bir siyasi partiye üye olmalarına engel bir durum söz konusu değildir.

Özel güvenlik görevlisi olma zorlukları nelerdir?

Özel güvenlik görevlileri gündüz çalışabildikleri gibi gece de çalışabilirler. Çalışma saatlerinin farklı olması başlı başına bir sorun haline gelebilir. Ayrıca soğuk, yağmur demeden görevlerini icra etmek zorundadırlar. Bu yüzden esnek çalışma saatlerine uyabilen, vardiyalı çalışabilen kişilerin güvenlik görevlisi olmak için başvuruda bulunmaları daha doğru olacaktır.

Özel güvenlik görevlileri polis olabilir mi?

Ülkemizdeki polis ihtiyacının hali hazırda oldukça fazla olduğu düşünülmekte ve bu doğrultuda her sene alımlar yapılmaktadır. Polis olmaya en uygun kişilerin özel güvenlik görevlileri olduğu ise sık sık dile getirilmektedir. Daha önceki yıllarda bu hususta da sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Ancak özel güvenlik görevlilerinin polis olabilmeleri yani polisliğe geçebilmeleri için herhangi bir adım atılmadı. Yani mevcut durumda özel güvenlik görevlileri polisliğe geçemezler.

İŞKUR NEDİR?



İŞKUR, eski adı "İş ve İşçi Bulma Kurumu" olan iş ve işçi arayanların başvurduğu bir kurumdur. İşsizlik Maaşı, İŞKUR'u önemli bir kurum haline getirdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş ve işçi bulmaya aracılık eden önemli bir kamu kuruluşudur. Günümüze kadar çok sayıda kişiyi bir işe yerleştiren veya şirketlere personel temin eden İŞKUR, istihdama önemli katkılar sağlıyor. İşsizlik, Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir sorunu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik yüzde 12 seviyesinde. Yani Türkiye genelinde 3 milyon 715 bin işsiz var. İşçi ile işvereni buluşturan İŞKUR, işsizlik oranları arttıkça daha da önemli bir konuma yerleşti. Ekonomik gelişmelere paralel olarak İŞKUR'un iş yükü azalıyor veya artıyor. İŞKUR, sadece iş ve işçi bulma fonksiyonu icra etmiyor. İstihdamın korunması ve geliştirilmesi gibi görevleri de bulunuyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA