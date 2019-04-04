Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İŞKUR'dan Büro Personeli Yerleştirme Açıklaması!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Büro Personeli Alımı 5.Yedek Yerleştirme Duyurusu yayımlandı. İşte detaylar.

İŞKUR'dan Büro Personeli Yerleştirme Açıklaması!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Büro Personeli Alımı 5.Yedek Yerleştirme Duyurusu yayımlandı. İşte detaylar.

04 Nisan 2019 Perşembe 08:41
İŞKUR'dan Büro Personeli Yerleştirme Açıklaması!

1) 21 Haziran 2018 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan ilan sonucu sözleşmeli Büro Personeli ilanı sonucu asıl veya yedek olarak yerleşen adaylardan çeşitli nedenlerle hakkını kaybedenlerinin yerine atama sırası gelen yedek adaylara ilişkin liste ekte açıklanmıştır.

2) Yedek adaylardan sırası gelen ek listede bilgileri bulunanların aşağıda belirtilen belgeleri 10 Nisan 2019 Çarşamba mesai bitimine kadar İsimleri hizasında belirtilen yerlere şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

3) Yedek aday çağırılacak durumlar oluşması halinde yedek adaylardan atama sırası gelenlerin listesi, her ayın 1. ve 15. Günü (Resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden işgünü) web sayfamızda ilan edilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Ekli listede bilgileri yer alan adaylardan istenilen belgeler,

a. Dilekçe

b. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).

c. KPSS sonuç belgesi.

d. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)

f. Adli sicil kaydı (2 Adet)

g. Mal bildirim Formu (arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.)(Kapalı Zarf içerisinde)

h. Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

ı. Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, Bilgisayar yazısı ile).

5) Sonuçlarla ilgili ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylara ilanen duyurulur.

DETAYLAR "https://www.iskur.gov.tr" WEB ADRESİNDE MEVCUTTUR

Anahtar Kelimeler:
işkur dan büro personeli yerleştirme açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hem Eğitim Al Hem Harçlık! İŞKUR Uygulamasının Detayları!
Hem Eğitim Al Hem Harçlık! İŞKUR Uygulamasının Detayları!
250 Adet Temizlik Personeli Alımı Yapılacak! İşte Ayrıntılar!
250 Adet Temizlik Personeli Alımı Yapılacak! İşte Ayrıntılar!
Yaklaşık 2500 Adet Temizlik Görevlisi Alınıyor! Detaylar Haberimizde
Yaklaşık 2500 Adet Temizlik Görevlisi Alınıyor! Detaylar Haberimizde

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim