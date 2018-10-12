İŞKUR'dan binlerce lise mezununa iş fırsatı!. Büro Memuru Alımları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanlarını her gün binlerce kişi inceliyor. Kendine en uygun iş ilanını bulmak için fırsat kollayan milyonlarca işsiz, Türkiye İş Kurumu aracılığı ile iş bulmaya çalışıyor. Son 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye iş imkanı sunan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde binlerce büro memuru arıyor. Peki ama İŞKUR büro memur ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru ilanına nereden başvurulur?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2017 yılının sonundan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kişiye iş imkanı sağladı. (Türkiye İş Kurumu) İŞKUR ilanları aracılığı ile her gün binlerce kişi iş bulurken, işsiz milyonlarca vatandaşın gözü kulağı da İŞKUR ilanlarına çevrildi. İş arayan vatandaşlar İŞKUR ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR aracılığı ile nasıl iş bulunur? İŞKUR ilanları nereden sorgulanır? İŞKUR büro memuru alım şartları nelerdir? gibi sorulara cevap arıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?​

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

- En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Güler yüzlü olmak.

-Çalışmak için sağlık sorunu bulunmamak,

İŞKUR​'A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan büro memuru ilanlarına başvuru yapmak için aşağıda yer alan linke tıklayınız. Ardından açılan sayfadaki size uygun olan ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR BÜRO MEMURU İLANLARINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Kaynaklar; Takvim

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