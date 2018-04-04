İŞKUR'da Yeni İlanlar: 2579 En Az İlkokul Mezunu Şoför Alımı Yapılıyor

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından İŞKUR aracılığıyla şoför kadrosuna binlerce personel alımı yapılacağı bildirildi.

Türkiye İş Kurumu resmi sitesi ilan sistemi üzerinden yayımlanan personel alımlarında kamu ile özel kuruluşlar, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 2579 adet şodör alımı yapılacağı bildirildi. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan şoför alımında başvuru yapacak adayların farklı sınıf ehliyetlerine sahip olması gerekmektedir. Her ilan için farklı başvuru şartı aranırken başvuruların İŞKUR aracılığıyla yapılması istendi.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR VE SAYI DAĞILIMI

Şoför-Yük Taşıma: 1392 adet şoför alımı.

Şoför (Yolcu Taşıma): 331 adet şoför alımı.

Kamyon Şoförü: 312 adet şoför alımı.

Tır-Çekici Şoförü: 238 adet şoför alımı.

Otobüs Kaptanı (Şoför): 165 adet şoför alımı.

Kamyonet Şoförü: 80 adet şoför alımı.

Makam Şoförü: 23 adet şoför alımı.

Traktör Şoförü: 15 adet şoför alımı.

Servis Şoförü (Okul): 13 adet şoför alımı.

Taksi Şoförü: 9 adet şoför alımı.

Minibüs Şoförü: 1 adet şoför alımı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapmak isteyen adayların ilkokul, lise ve üniversite mezunu olması, takım çalışmasına uygun olması, diksiyonu düzgün olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan şoför alım ilanlarına başvurular yine Türkiye İş Kurumu resmi sayfasından alınmaktadır. İŞKUR kaydı olan adaylar aşağıdaki bağlantı adresinden ilanlara göz atabilir ve başvurusunu bu adres üzerinden yapabilir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Adresi kopyalayın ve açılan sayfada MESLEK yazan yere şoför yazarak ARA butonunu tıklayın ve ilanlara buradan göz atın.

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