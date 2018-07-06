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İŞKUR'da Yayımlandı: İl Özel İdaresine KPSS'siz 187 Personel Alımı

Zonguldak İl Özel İdaresi İŞKUR üzerinden bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan detayları, başvuru özel şartları haberimizde.

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İŞKUR'da Yayımlandı: İl Özel İdaresine KPSS'siz 187 Personel Alımı

Zonguldak İl Özel İdaresi İŞKUR üzerinden bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan detayları, başvuru özel şartları haberimizde.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:32
İŞKUR'da Yayımlandı: İl Özel İdaresine KPSS'siz 187 Personel Alımı

Zonguldak İl Özel İdaresi personel alımı için ilan yayımladı.

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanda Zonguldak İl Özel İdaresi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. 

Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE PERSONELLERİN ÇALIŞTIRILACAĞI BÖLGELER

Yayımlanan ilanda alınacak personel sayısının 187 olduğuna yer verilirken kadro dağılımı şu şekilde verildi:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda başvuru genel şartları şu şekilde verildi:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
  • Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
  • Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması,
  • En az 1 yıldır Zonguldak'ta ikamet ediyor olmak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre Yerel Yönetimlerde herhangi bir şirket veya başka kurum aracılığıyla çalışanlar hariç, ilgili kurumda bireysel iş sözleşmesi ile çalışmış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 9 Temmuz günü başlayacak. Başvuruyu dilekçe ile Kuruma yapmanız gerekmektedir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Sümeyye 26 dakika önce

Ama zonguldak ikamet etmek zorunda mı orda kalabiliriz ev kıskanabilir bu 1 sene işi kalkabilir mi lütfen bu işe çok ihtiyacım var

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