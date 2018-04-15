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İŞKUR'da Yayımlandı: En Az İlkokul Mezunu 300 Personel Alımı

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda ANKET AŞ, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 300 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

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İŞKUR'da Yayımlandı: En Az İlkokul Mezunu 300 Personel Alımı

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda ANKET AŞ, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 300 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

15 Nisan 2018 Pazar 11:01
İŞKUR'da Yayımlandı: En Az İlkokul Mezunu 300 Personel Alımı

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanda Anket A.ş., em az ilkokul mezunu adaylar arasından 300 personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkiye İş Kurumu, kurum dışı kamu işçisi alımı ekrnaı üzerinden yayımlanan ilanda ANKET Ankara Kültür, Turizm Etkinlikleri Teks. Tem. Org. Hizmetleri Restorasyon ve İnşaat Ticaret AŞ tarafından yayımlanan ilanda, işyeir bünyesinde istihdam etmek üzere 300 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanda başvuruların başladığı belirtildi.

BAŞVURU MEZUNİYET ŞARTI

İŞKUR aacılığıyla yayımlanan ilanda, personel alımı için başvuru yapacak adayların ilkokul, lise ve üniversitemezunu olması şartı arandığı belirtildi. (Not: Üniversite mezunu olması tercih sebebi olacak.)

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

ANKET AŞ tarafından yayımlanan ilanda başvuru yapacak adayların diksiyonu düzgün, iltişim becerileri iyi, bilgisayar bilgisine sahip olan, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek ve 40 yaşını aşmamış adaylar olması gerektiğine yer verildi.

BAŞVURU ŞEKLİ

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanda başvuru hakkında bir bilgi verilmedi. Ancak başvuruların aşağıdaki evraklarla birlikte yapılması gerektiğine yer verildi.Başvurular aşağıdaki adrese yapılacak.

  • Özgeçmiş (CV)
  • Kimlik fotokopisi.

Başvuru Adresi: Hoşdere Caddesi, Özvatan Sokak. No: 34/2-3-4 Yukarı Ayrancı Çankaya/Ankara

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