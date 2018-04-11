İŞKUR'da Yayımlandı: 9 Banka En Az Lise Mezunu 413 Banka Personeli ve Memuru Alımı Yapıyor

Bankalar, İŞKUR aracılığıyla yayımladıkları ilanında en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası ilan kısmında yayımlanan ilanlarrında farklı bankalar, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu yüzlerc ebanka personelli alımı yapıyor.

ALIM YAPAN BANKALAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ

AKBANK

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ

ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

ŞEKERBANK

TÜRK EKONOMİ BANKASI

QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

Bulaşıkçı (Stevard)

Satış Danışmanı / Uzmanı

Bankacılık Meslek Elemanı

Büro Memuru (Genel)

Ziraat Mühendisi

Satış Danışmanı / Uzmanı(Kredi Kartı Pazarlama Elemanı)

Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları

Beden İşçisi (Genel)

Satış Temsilcisi / Plasiyer

Servis Komisi

Bulaşıkçı (Stevard)

BAŞVURU ŞARTLARI

Yukarıda yazan bankalar, belirtilen pozisyonlara personel alımında genel olarak en az lise mezunu adaylar arasından, diksiyonu düzgün, iletişim becerileri iyi, deneyimli deneyimsiz, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek personel alımı yapıyor.

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan banka personeli alım ilanlarına başvurular yine İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:

1. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayın ve yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma BANK yazın.

3. ARA tuşuna basın. Aşağı tarafta sıralanan ilanlara göz atın ve başvurunuzu buradan yapın.

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN;

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