İŞKUR'da Başvurusu Devam Eden Belediye Memur ve Personel Alımları

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden Belediyelere çok sayıda personel alım ilanı yayımlandı.

İŞKUR resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda farklı belediyeler, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapıyor. KPSS şartı olmadan ve KPSS 60 şartı ile yapılan belediye personel ve memur alım ilanlarına başvuru devam ediyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak başvurusu devam eden belediye personeli alım ilanlarını tek başlık altında derledik.

PERSONEL ALIMI YAPAN BELEDİYELER

YEŞİLÇİFTLİK BELEDİYE BŞK.SULTANDAĞI

AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARPALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SARAYKÖY BELEDİYESİ

MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÜRGENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CNR BELEDİYE HİZMT ARAÇ VE ARAÇ ÜSTÜ EKİPM SAN TİC LTD ŞTİ

BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI YÖNETİCİLİĞİ

ALIM YAPILAN KADROLAR

Büro Memuru (Genel)

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı

Beden İşçisi (Genel)

Hayvan Bakıcısı

Beden İşçisi (Temizlik)

Çevre Eğiticisi

Kasiyer

Kütüphaneci

Beden İşçisi (İnşaat)

Şoför-Yük Taşıma

Restoran Yöneticisi

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

Makam Şoförü

Yükleyici (Loder) Operatörü

Şoför (Yolcu Taşıma)

Çöpçü

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvuru da buradan yapılmaktadır. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayaın veyeni sekmede açın. Açılan sayfada İŞYERİ UNVANI yazan kısma BELEDİYE yazın ve ARA butonunu tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

MEMUR ALIM İLANLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA