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İŞKUR'da Başvurusu Devam Eden Belediye Memur ve Personel Alımları

İŞKUR üzerinden belediye personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda KPSS şartı olmadan ve KPSS 60 şartı ile onlarca memur ve personel alımı yapılıyor. Başvuru devam eden ilanlar haberimizde.

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İŞKUR'da Başvurusu Devam Eden Belediye Memur ve Personel Alımları

İŞKUR üzerinden belediye personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda KPSS şartı olmadan ve KPSS 60 şartı ile onlarca memur ve personel alımı yapılıyor. Başvuru devam eden ilanlar haberimizde.

13 Nisan 2018 Cuma 11:06
İŞKUR'da Başvurusu Devam Eden Belediye Memur ve Personel Alımları

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden Belediyelere çok sayıda personel alım ilanı yayımlandı.

İŞKUR resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda farklı belediyeler, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapıyor. KPSS şartı olmadan ve KPSS 60 şartı ile yapılan belediye personel ve memur alım ilanlarına başvuru devam ediyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak başvurusu devam eden belediye personeli alım ilanlarını tek başlık altında derledik.

PERSONEL ALIMI YAPAN BELEDİYELER

  • YEŞİLÇİFTLİK BELEDİYE BŞK.SULTANDAĞI 
  • AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • ARPALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  • SARAYKÖY BELEDİYESİ
  • MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • GÜRGENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • CNR BELEDİYE HİZMT ARAÇ VE ARAÇ ÜSTÜ EKİPM SAN TİC LTD ŞTİ 
  • BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI YÖNETİCİLİĞİ 

ALIM YAPILAN KADROLAR

  • Büro Memuru (Genel)  
  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı  
  • Beden İşçisi (Genel)  
  • Hayvan Bakıcısı  
  • Beden İşçisi (Temizlik)  
  • Çevre Eğiticisi  
  • Kasiyer  
  • Kütüphaneci  
  • Beden İşçisi (İnşaat)  
  • Şoför-Yük Taşıma  
  • Restoran Yöneticisi  
  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)  
  • Makam Şoförü  
  • Yükleyici (Loder) Operatörü  
  • Şoför (Yolcu Taşıma)  
  • Çöpçü  
  • Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri    
  • Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri  

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvuru da buradan yapılmaktadır. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayaın veyeni sekmede açın. Açılan sayfada İŞYERİ UNVANI yazan kısma BELEDİYE yazın ve ARA butonunu tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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