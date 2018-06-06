İŞKUR'da 94 İlan: En Az İlkokul Mezunu Yüzlerce Personel Alımı-KPSS'siz ve 60 KPSS ile

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasından yayımlanan duyuruda Belediyelere personel alımı yapılacağı açıklandı.

Taşerona kadro sürecinin tamamlanmasının ardından belediyelere işçi alımları İŞKUR üzerinden yapılmaya başladı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS'siz ve 60 KPSS şartı ile yüzlerce personel alımı yapılacağı açıklandı.

İŞKUR'DA YAYIMLANDI

Geçtiğimiz gün yayımlanan ilanların ardından yeni ilanlar da bu hafta yayımlandı. Yayımlanan yeni ilanlarla belediyelere KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapılacağına yer verildi.

ALIM YAPAN BELEDİYELER VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bu ilanlara başvurular da İŞKUR üzerinden alınıyor. İlanlara göz atmak ve başvuru yapmak için tıklayın

Belediyelerin diğer ilanlarına göz atmak için aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma BELEDİYE yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar sıralanacaktır.

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