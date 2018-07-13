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İŞKUR'da 2208 Personel Alımı İçin İlan Yayımlandı-Sınav ve Mezuniyet Şartı Yok

İŞKUR aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesine sınav ve mezuniyet şartı olmadan personel alımı yapılıyor. İlanlarda 2208 adet personel alımı yapılacağına yer verildi.

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İŞKUR'da 2208 Personel Alımı İçin İlan Yayımlandı-Sınav ve Mezuniyet Şartı Yok

İŞKUR aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesine sınav ve mezuniyet şartı olmadan personel alımı yapılıyor. İlanlarda 2208 adet personel alımı yapılacağına yer verildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:33
İŞKUR'da 2208 Personel Alımı İçin İlan Yayımlandı-Sınav ve Mezuniyet Şartı Yok

Toplum Yararına Program kapsamında 2208 adet personel alımı yapılıyor.

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamu kurumları bünyesinde geçici olarak çalıştırmak üzere TYP personeli alımı yapılacağına yer verildi. Farklı illerde yapılan personel alımlarında toplam sayı 2208 olarak açıklandı.

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlanlara başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olması, Açıköğretim harici öğrenci olmaması ve TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olması gerekmektedir. 

Geçici olarak istihdam edilecek personellerde herhangi bir mezuniyet ve sınav şartı aranmamaktadır. Başvuru yapan adaylar arasından kura yöntemi ile yapılacak çekilişte kazanan adaylar belirlenecek.

MAAŞ VE SOSYAL HAKLAR NELERDİR?

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan duyuruda TYP personelleri için şu ifadelere yer verildi:

"İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır."

ALIM YAPAN İLLER

TYP kapsamında personel alımı yapılan iller şu şekilde; Adıyaman, Çorum, Nevşehir, Bingöl, Erzurum, Uşak, İstanbul ve Elazığ.

BAŞVURU

TYP personel alımı başvuruları İŞKUR internet sitesinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak için şu adresi kopyalayın ve yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.07.2018 17:41
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Hani 2 saat önce

Diyarbakır nerde her yer var

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Muhammed 2 saat önce

Koskoca İzmir yok sen diyarbakir diyosun kardeş

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Seda 30 dakika önce

Afyon yok

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