İŞKUR'da 116 Bin 265 Personel Alımı İçin İlanlar Yayımlandı

İŞKUR personel alımı yapıyor.
Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamu ile özel kuruluşlara okur yazar olan, ilkokul , lise ve üniversite mezunu olan adaylar arasından 116 bin 265 adet personel alımı yapıldığına yer verildi.
Yayımlanan yeni ilanlar ile birlikte Türkiye geneli personel alımı yapıldığına yer verilirken alınacak personeller kamu ile özel kuruluşlar bünyesinde istihdam edilecek.
EN ÇOK ALIM YAPILAN 50 POZİSYON VE ALIM YAPILAN SAYI
- Beden İşçisi (Genel) 30331
- Temizlik Görevlisi 4469
- Satış Danışmanı / Uzmanı 4058
- Makineci (Dikiş) 3336
- Garson (Servis Elemanı) 3335
- Güvenlik Görevlisi 3275
- Büro Memuru (Genel) 2158
- Kasiyer 1971
- Reyon Görevlisi 1948
- Ön Muhasebeci 1547
- Şoför-Yük Taşıma 1511
- Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1486
- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1433
- Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1351
- Konfeksiyon İşçisi 1200
- Ambar/Depo Görevlisi 1148
- Beden İşçisi (İnşaat) 984
- Aşçı 920
- Beden İşçisi (Temizlik) 911
- Bulaşıkçı (Stevard) 906
- Forklift Operatörü 889
- Elektrikçi (Genel) 836
- Paketleme işçisi 768
- Aşçı Yardımcısı 766
- CNC Torna Tezgahı Operatörü 696
- Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 659
- Kurye 655
- Pazarlamacı 603
- Kalite Kontrolcü 553
- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 543
- Proses İşçisi 538
- Ayakçı (Tekstil) 515
- Sekreter 508
- Perakende Satış Elemanı (Gıda) 467
- Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 464
- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 450
- Metal Mamuller Montaj İşçisi 448
- Ütücü 442
- Elektrik Teknisyeni 429
- Dokuma Konfeksiyon Makineci 396
- Sevkiyat Görevlisi 387
- Mermer İşçisi 385
- Mekanik Bakım Onarımcısı 378
- Depo Sevkiyat Sorumlusu 355
- Satış Temsilcisi / Plasiyer 350
- Servis Komisi 324
- Şoför (Yolcu Taşıma) 321
- Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 317
- Kamyon Şoförü 315
- Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 308
BAŞVURU
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alım ilanına başvurular da Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve başvurusunu bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
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1600 tl ile kim nasıl geçiniyorsa Allah yar ve yardımcısı olsun dün işkur dan iş için gelen birine sözleşme bittiği zaman bşz aylık 1300 tl veriyoruz çalışacaksan o şekilde çalışmaya başla deyip üstelik sabah iş başı 8:30 dan akşam saat 18:00 a kadar deyince başımdan kaynar su altı be