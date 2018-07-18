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İŞKUR'da 116 Bin 265 Personel Alımı İçin İlanlar Yayımlandı

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yeni personel alımları için art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 116.265 adet personel alımı yapılacağına yer verildi.

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İŞKUR'da 116 Bin 265 Personel Alımı İçin İlanlar Yayımlandı

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yeni personel alımları için art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 116.265 adet personel alımı yapılacağına yer verildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:00
İŞKUR'da 116 Bin 265 Personel Alımı İçin İlanlar Yayımlandı

İŞKUR personel alımı yapıyor. 

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamu ile özel kuruluşlara okur yazar olan, ilkokul , lise ve üniversite mezunu olan adaylar arasından 116 bin 265 adet personel alımı yapıldığına yer verildi. 

Yayımlanan yeni ilanlar ile birlikte Türkiye geneli personel alımı yapıldığına yer verilirken alınacak personeller kamu ile özel kuruluşlar bünyesinde istihdam edilecek. 

EN ÇOK ALIM YAPILAN 50 POZİSYON VE ALIM YAPILAN SAYI

  • Beden İşçisi (Genel)    30331
  • Temizlik Görevlisi    4469
  • Satış Danışmanı / Uzmanı    4058
  • Makineci (Dikiş)    3336
  • Garson (Servis Elemanı)    3335
  • Güvenlik Görevlisi    3275
  • Büro Memuru (Genel)    2158
  • Kasiyer    1971
  • Reyon Görevlisi    1948
  • Ön Muhasebeci    1547
  • Şoför-Yük Taşıma    1511
  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı    1486
  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi    1433
  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı    1351
  • Konfeksiyon İşçisi    1200
  • Ambar/Depo Görevlisi    1148
  • Beden İşçisi (İnşaat)    984
  • Aşçı    920
  • Beden İşçisi (Temizlik)    911
  • Bulaşıkçı (Stevard)    906
  • Forklift Operatörü    889
  • Elektrikçi (Genel)    836
  • Paketleme işçisi    768
  • Aşçı Yardımcısı    766
  • CNC Torna Tezgahı Operatörü    696
  • Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)    659
  • Kurye    655
  • Pazarlamacı    603
  • Kalite Kontrolcü    553
  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)    543
  • Proses İşçisi    538
  • Ayakçı (Tekstil)    515
  • Sekreter    508
  • Perakende Satış Elemanı (Gıda)    467
  • Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)    464
  • Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı    450
  • Metal Mamuller Montaj İşçisi    448
  • Ütücü    442
  • Elektrik Teknisyeni    429
  • Dokuma Konfeksiyon Makineci    396
  • Sevkiyat Görevlisi    387
  • Mermer İşçisi    385
  • Mekanik Bakım Onarımcısı    378
  • Depo Sevkiyat Sorumlusu    355
  • Satış Temsilcisi / Plasiyer    350
  • Servis Komisi    324
  • Şoför (Yolcu Taşıma)    321
  • Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)    317
  • Kamyon Şoförü    315
  • Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)    308

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alım ilanına başvurular da Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve başvurusunu bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Aaaa 52 dakika önce

Sayfa çıkmıyor

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Murat Güzel 40 dakika önce

1600 tl ile kim nasıl geçiniyorsa Allah yar ve yardımcısı olsun dün işkur dan iş için gelen birine sözleşme bittiği zaman bşz aylık 1300 tl veriyoruz çalışacaksan o şekilde çalışmaya başla deyip üstelik sabah iş başı 8:30 dan akşam saat 18:00 a kadar deyince başımdan kaynar su altı be

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