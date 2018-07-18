İŞKUR'da 116 Bin 265 Personel Alımı İçin İlanlar Yayımlandı

İŞKUR personel alımı yapıyor.

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamu ile özel kuruluşlara okur yazar olan, ilkokul , lise ve üniversite mezunu olan adaylar arasından 116 bin 265 adet personel alımı yapıldığına yer verildi.

Yayımlanan yeni ilanlar ile birlikte Türkiye geneli personel alımı yapıldığına yer verilirken alınacak personeller kamu ile özel kuruluşlar bünyesinde istihdam edilecek.

EN ÇOK ALIM YAPILAN 50 POZİSYON VE ALIM YAPILAN SAYI

Beden İşçisi (Genel) 30331

Temizlik Görevlisi 4469

Satış Danışmanı / Uzmanı 4058

Makineci (Dikiş) 3336

Garson (Servis Elemanı) 3335

Güvenlik Görevlisi 3275

Büro Memuru (Genel) 2158

Kasiyer 1971

Reyon Görevlisi 1948

Ön Muhasebeci 1547

Şoför-Yük Taşıma 1511

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1486

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1433

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1351

Konfeksiyon İşçisi 1200

Ambar/Depo Görevlisi 1148

Beden İşçisi (İnşaat) 984

Aşçı 920

Beden İşçisi (Temizlik) 911

Bulaşıkçı (Stevard) 906

Forklift Operatörü 889

Elektrikçi (Genel) 836

Paketleme işçisi 768

Aşçı Yardımcısı 766

CNC Torna Tezgahı Operatörü 696

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 659

Kurye 655

Pazarlamacı 603

Kalite Kontrolcü 553

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 543

Proses İşçisi 538

Ayakçı (Tekstil) 515

Sekreter 508

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 467

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 464

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 450

Metal Mamuller Montaj İşçisi 448

Ütücü 442

Elektrik Teknisyeni 429

Dokuma Konfeksiyon Makineci 396

Sevkiyat Görevlisi 387

Mermer İşçisi 385

Mekanik Bakım Onarımcısı 378

Depo Sevkiyat Sorumlusu 355

Satış Temsilcisi / Plasiyer 350

Servis Komisi 324

Şoför (Yolcu Taşıma) 321

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 317

Kamyon Şoförü 315

Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 308

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alım ilanına başvurular da Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve başvurusunu bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

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