İŞKUR Çok Sayıda Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanı Yayımladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ülkemizde yalnızca özel sektörün değil aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında personel ihtiyaçları karşılama noktasında iş ilanları yayımlıyor.

İŞKUR birçok şehirde istihdam edilmek üzere kurum dışı kamu işçisi tedarik edilmesi noktasında onlarca yeni ilan yayımladı. Yayımlanan her ilan için genel ve özel şartlar bulunuyor.

KURUM DIŞI MAU İŞÇİ İLANLARI GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Kurum dışı ilanlara başvurmak için genel şartlar şöyle;

T.C Vatandaşı olmak,

Görevini yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Emekliliğe hak kazanmamış olmak ve emekliliğe başvurmamış olmak,

Yukarıda sıralanan genel şartlar dışnda her bir ilan için özel şartlarda bulunuyor o nedenle ilana başvuru yapmadan önce yayımlanan ilan kılavuzunu detaylı olarak incelemeniz gerekmektedir.

Alım yapılacak kurumların listesi şöyle; (ilanlarıın yanında yer alan tarihler ilan için son başvuru tarihini göstermektedir.)