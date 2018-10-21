İŞKUR Çok Sayıda Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanı Yayımladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ülkemizde yalnızca özel sektörün değil aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında personel ihtiyaçları karşılama noktasında iş ilanları yayımlıyor.
İŞKUR birçok şehirde istihdam edilmek üzere kurum dışı kamu işçisi tedarik edilmesi noktasında onlarca yeni ilan yayımladı. Yayımlanan her ilan için genel ve özel şartlar bulunuyor.
KURUM DIŞI MAU İŞÇİ İLANLARI GENEL ŞARTLARI NELERDİR?
Kurum dışı ilanlara başvurmak için genel şartlar şöyle;
- T.C Vatandaşı olmak,
- Görevini yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması,
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Emekliliğe hak kazanmamış olmak ve emekliliğe başvurmamış olmak,
Yukarıda sıralanan genel şartlar dışnda her bir ilan için özel şartlarda bulunuyor o nedenle ilana başvuru yapmadan önce yayımlanan ilan kılavuzunu detaylı olarak incelemeniz gerekmektedir.
Alım yapılacak kurumların listesi şöyle; (ilanlarıın yanında yer alan tarihler ilan için son başvuru tarihini göstermektedir.)
- Afyon BELTAŞ Taşımacılık Petrol ve Petrol Ürün. ltd. Şti. 27.10.
- Ankara Altın-Bel Tic. Ltd. Şti. 31.12.
- Ankara BEL-PA Tic. A.Ş. 31.10.
- Ankara BELTAŞ A.Ş. engelli alım ilanı 31.12.
- Ankara Tübitak MAM KTE 29.10.
- Ankara TÜBİTAK Personel alımı 24.10.
- Antalya Falez Çevre Yönt. Dnş. Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. 20.10.
- Antalya Falez San. ve Tic. A.Ş. 21.10.
- Antalya Kalekule Kafe 31.12.
- Antalya Kaş Likya Tur. İnş. Ltd. Şti. 31.10.
- Burdur Akaryakıt Hizm. ve Paz. san. Tic. A.Ş. 30.10.
- Burdur BAHTAŞ A.Ş. 30.10.pdf Burdur BİMTAŞ 30.10.
- Bursa Park Bahçe Sosy. Kül. Hizm. Tic. A.Ş. 26.10.
- Eskişehir Tepebaşı Turz. Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 22.10.
- Gümüşhane Gümüşgöze Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.10.
- Gümüşhane İl Özel İdaresi Pers. Turz. A.Ş. 21.10.
- Isparta Kuleönü Bel. Kuleönü Nak.Tel. Tic. Ltd. Şti 23.10.
- Isparta Yalvaç Beld. Pers. Hizm. Ltd. Şti. 23.10.
- İstanbul Beyoğlu Dönüşüm A.Ş. 03.11.
- İstanbul KASDAŞ personel alımı 22.10.
- İstanbul Kasdaş Tic. A.Ş. 26.10.
- İstanbul Kasdaş Tic. A.Ş. Büro Pers. alımı 20.10.
- İstanbul Maltepe Eğt. Danış. Hiz. A.Ş. 30.10.
- İstanbul Maltepe Eğt. ve Dan. Hiz. A.Ş. 08.11.
- İstanbul Maltepe Eğt. ve Dan. Hiz. A.Ş. 12.11.
- İstanbul MATAŞ 31.10.pdf İstanbul MATAŞ A.Ş. 30.10.
- İstanbul MATAŞ pratisyen hekim alımı 10.11.
- İstanbul Tuz-Yap A.Ş. 26.10.
- İzmir Biyotıp ve Genom Merk. 30.10.
- İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 24.10.
- İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 22.10.
- İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 27.10.
- İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 29.10.
- İzmir Tire Beled. Pers. A.Ş. 29.10.
- Karabük Ihlamur Teras Tur. Ltd. Şti. 31.12.
- Kastamonu Bel. Per. Ltd. Şti. 24.10.
- Kayseri Melikgazi Belediyesi 22.10.
- Kırklareli İl Özel İdaresi A.Ş. 23.10.
- Kocaeli Gebze TÜBİTAK -2 Personel alımı 24.10.
- Kocaeli Gebze TÜBİTAK Personel talebi 24.10.
- Mersin Mutiş Gıda Tarım Hayv. San. Ltd. Şti. 22.10.
- Mersin su ve Kanalizasyon İdaresi Per. A.Ş. 24.10.
- Muğla Dalaman SYDV 26.10.
- Niğde Karakapı Beld. Pers. Ltd. Şti. 26.10.
- Şanlıurfa Birecik SYDV 21.10.