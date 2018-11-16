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İŞKUR Büro Personeli Sonuçları Açıklandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) uzun zamandır beklenen Sözleşmeli Büro Personeli sonuçlarını nihayet açıkladı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından "Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru" başlığı ile yayımlanan sonuç açıklaması uzun bir süredir başvuran adayların beklemesine son verdi.

İŞKUR Büro Personeli Sonuçları Açıklandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) uzun zamandır beklenen Sözleşmeli Büro Personeli sonuçlarını nihayet açıkladı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından "Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru" başlığı ile yayımlanan sonuç açıklaması uzun bir süredir başvuran adayların beklemesine son verdi.

16 Kasım 2018 Cuma 21:01
İŞKUR Büro Personeli Sonuçları Açıklandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) uzun zamandır beklenen Sözleşmeli Büro Personeli sonuçlarını nihayet açıkladı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından "Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru" başlığı ile yayımlanan sonuç açıklaması uzun bir süredir başvuran adayların beklemesine son verdi.

İŞKUR tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

1) 21 Haziran 2018 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan ilan sonucu sözleşmeli Büro Personeli ilanına başvuranların yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

2) Adaylar, yerleştirme sonuçlarını kimlik bilgileriyle aşağıdaki “Sonuç öğrenme linki”nden öğrenebileceklerdir.

3) Birimlerimize asıl olarak yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 26 Kasım 2018 Pazartesi mesai bitimine kadar sonuç sayfasında belirtilen yerlere şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

 

 4) Yerleştirme listesinin Kurumumuz internet adresinde ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelenlerin listesi her ayın 1. ve 15. Günü (Resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden işgünü) web sayfamızda ilan edilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 

5) Asıl olarak yerleşen adaylardan istenilen belgeler,

a. Dilekçe

b.  Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).

c. KPSS sonuç belgesi.

d. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)

f. Adli sicil kaydı (2 Adet)

g. Mal bildirim Formu (arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.

h. Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

i. Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, Bilgisayar yazısı ile).

6) Sonuçlarla ilgili ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylara ilanen duyurulur.

Sonuç öğrenme linki                                                                         : http://esube.iskur.gov.tr/Ortak/BasvuruSonuc.aspx

Asıl Olarak Yerleşen Adaylara Göre Tavan ve  Taban Puanlar : Tıklayınız.

Belge Teslim Adresleri                                                                      : https://www.iskur.gov.tr/iletisim/

İnternet sayfası                                                                                  : www.iskur.gov.tr

Son Güncelleme: 16.11.2018 21:10
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işkur büro personeli sonuçları açıklandı
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