İŞKUR Büro Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan güncel ilanlara göre, farklı kurumlarda istihdam edilmek üzere en az lise mezunu olmak (ortaöğretim) şartı ile çok sayıda büro memuru alımı yapılıyor. Başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak olan ilanların başvuru şartlarını sizler için derledik. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan büro memuru ilanına başvuru yapmk isteyen adaylardan istenen şartlar şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

Office programlarına hakim olmak,

Güler yüzlü olmak.

Diksiyonu düzgün olmak

Çalışmasına engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan büro memuru ilanlarına başvuru yapmak için BURAYA tıklayabilirsiniz. Daha sonra açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ‘’Meslek’’ yazan bölüme ‘’büro memuru’’ yazarak şartları size uygun ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

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