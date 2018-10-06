İŞKUR Binlerce Eleman Arıyor! İŞKUR Hangi Meslek İçin Kaç Eleman Alacak?

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce eleman alımı yapılıyor.Peki, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hangi meslek için kaç eleman alımı yapacak? İş bulmak isteyenlere müjdeli haber! İŞKUR personel alımı yapıyor. İş arayışında olan, iş ilanlarına bakan binlerce vatandaş için İŞKUR personel alım ilanları ilaç gibi gelecek! İşte İŞKUR'un personel alacağı meslekler ve kişi alım sayıları...