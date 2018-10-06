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İŞKUR Binlerce Eleman Arıyor! İŞKUR Hangi Meslek İçin Kaç Eleman Alacak?

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce eleman alımı yapılıyor.Peki, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hangi meslek için kaç eleman alımı yapacak? İş bulmak isteyenlere müjdeli haber! İŞKUR personel alımı yapıyor. İş arayışında olan, iş ilanlarına bakan binlerce vatandaş için İŞKUR personel alım ilanları ilaç gibi gelecek! İşte İŞKUR'un personel alacağı meslekler ve kişi alım sayıları...

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İŞKUR Binlerce Eleman Arıyor! İŞKUR Hangi Meslek İçin Kaç Eleman Alacak?

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce eleman alımı yapılıyor.Peki, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hangi meslek için kaç eleman alımı yapacak? İş bulmak isteyenlere müjdeli haber! İŞKUR personel alımı yapıyor. İş arayışında olan, iş ilanlarına bakan binlerce vatandaş için İŞKUR personel alım ilanları ilaç gibi gelecek! İşte İŞKUR'un personel alacağı meslekler ve kişi alım sayıları...

06 Ekim 2018 Cumartesi 22:01
İŞKUR Binlerce Eleman Arıyor! İŞKUR Hangi Meslek İçin Kaç Eleman Alacak?

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce eleman alımı yapılıyor.Peki, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hangi meslek için kaç eleman alımı  yapacak? İş bulmak isteyenlere müjdeli haber! İŞKUR personel alımı yapıyor. İş arayışında olan, iş ilanlarına bakan binlerce vatandaş için İŞKUR personel alım ilanları ilaç gibi gelecek! İşte İŞKUR'un personel alacağı meslekler ve kişi alım sayıları...

Ahşap Mobilya İmalatçısı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 79

Akaryakı Satış Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 444

Alüminyum Doğramacı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 48

Alüminyum İmalat İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 22

Ambalaj Beden İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 50

Ambar / Depo Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 599

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 138

Aşçı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 668

Ayakçı / Orta Elemanı (Tekstil) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 476

Ayakkabı İmalatçısı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 164

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 26

Bahçıvan ALINACAK PERSONEL SAYISI: 57

Bankacılık Meslek Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 28

Barmen - Barmeid ALINACAK PERSONEL SAYISI: 25

Bayan Kuaförü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 60

Beden İşçisi (Genel) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 18469

Beden İşçisi (İnşaat) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 390

Beden İşçisi (Taşıma - Yükleme - boşaltma) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 105

Beden İşçisi (Temizlik) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 407

Bekçi ALINACAK PERSONEL SAYISI : 37

Betonarmeci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 91

Bilgi İşlem Destek Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 40

Bilgisayar Mühendisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20

Bilgisayar Programcısı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 29

Bilgisayarlı Makine CNC Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 30

Bisküvi İmalat İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 81

Bobin Katlama - Büküm Makinesi Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 58

Boya Üretim Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20

Boyacı Metal ALINACAK PERSONEL SAYISI: 96

Brodeci (Brode Makinesi Operatörü) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 25

Buhar Kazanı Operatörü (Kazan Ateşçisi) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 39

Bulaşıkçı (Stevard) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 585

Büro Personeli ALINACAK PERSONEL SAYISI: 131

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 71

Cilt Bakım ve Güzellik Meslek Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 35

CNC Abkant Pres Tezgahı Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 35

CNC Freze Tezgahı Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 124

CNC Lazerle Kesme Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 35

CNC Torna Tezgahı Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 266

Çağrı Merkezi Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 125

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 929

Çanta İmalatçısı (Saraciyeci) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 25

Çaycı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 167

Çevre Mühendisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 28

Çırçır Makinesi Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20

Çiftlemeci (Çorap) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 35

Çikolata İmal İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 58

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 42

Çorap Kontrolörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20

Dağıtım Elemanı ( Gıda - İçecek) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 39

Danışma Memuru ALINACAK PERSONEL SAYISI: 84

Demir Doğramacı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 50

Gıda Depo Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 52

Depo İşçisi (Elleçleme) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 166

Depo Sevkiyat Sorumlusu ALINACAK PERSONEL SAYISI: 306

Deri Konfeksiyon İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 50

Dış Ticaret Meslek Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 48

Diğer Ayakkabı İmalatçıları ve Tamircileri ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20

Diğer Büro Memurları ALINACAK PERSONEL SAYISI: 110

Diğer Camcılar ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20

Diğer Fırıncılar, Pastacılar ve Şeker İmalatçıları ALINACAK PERSONEL SAYISI: 26

Diğer Hassas Dakik Aletler - Saat İmalat İşçileri ve Tamircileri ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20

Diğer İmalat ile İlgili işçiler (el işçiliği) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 38

Diğer İmalat ile İlgili İşçiler (makine işçiliği) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 166

Diğer Öğretmenler ALINACAK PERSONEL SAYISI: 252

Diğer sağlık Personeli ALINACAK PERSONEL SAYISI: 30

Diğer Sosyal İşler ALINACAK PERSONEL SAYISI: 73

Dikiş Makinesi Operatörü (Kumaş) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 121

Dokuma Konfeksiyon Makineci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 352

Dokuma Makineleri Operatörü (Dokumacı) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 182

Dökümcü Metal ALINACAK PERSONEL SAYISI: 58

Döner Ustası ALINACAK PERSONEL SAYISI: 29

Düz Dikiş Makineci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 76

Elektrik Teknikeri ALINACAK PERSONEL SAYISI: 136

Elektrik Teknisyeni ALINACAK PERSONEL SAYISI: 210

Elektrikçi (genel) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 311

Fast Food Hazırlayıcı (Hamburger - Tost - Sandwich) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 159

Figüran ALINACAK PERSONEL SAYISI: 90

Forklift Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 484

Garson (Servis Elemanı) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 3193

Güvenlik Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 1860

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 201

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 213

Isınma ve sıhhi Tesisatçı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 140

İnşaat İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 135

İplik Eğirme Operatörü (ring - vater - vargel) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 135

Kahve ve Kako Hazırlayıcısı (Barista) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 121

Kalite Kontrolcü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 318

Kalite Kontrolcü (Tekstil) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 147

Kamyon Şöförü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 139

Kasiyer ALINACAK PERSONEL SAYISI: 1447

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 208

Kesimci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 138

Konfeksiyon İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 1299

Kurye ALINACAK PERSONEL SAYISI: 2052

Makineci (Dikiş) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 142

Market Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 137

Mekanik Bakım Onarımcısı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 142

Mermer İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 100

Metal Mamüller Montaj İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 130

Muhasebeci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 164

Müşteri Hizmetleri Görevlisi / Asistanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 177

Müşteri Temsilci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 198

Ortaöğretim Öğretmeni ALINACAK PERSONEL SAYISI: 121

Ortacı / Ayakçı (Tekstil) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 194

Otopark Görevlisi (Vale) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 222

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 116

Ön Muhasebeci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 721

Paketleme İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 389

Pasta Yardımcısı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 105

Pazarlamacı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 295

Perakende Satış Elemanı (Gıda) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 298

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 309

Proses İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 466

Reklamcı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 101

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro elemanı) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 186

Restorasyoncu ALINACAK PERSONEL SAYISI: 110

Reyon Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 1240

Satış Temsilcisi / Plasiyer ALINACAK PERSONEL SAYISI: 135

Sekreter ALINACAK PERSONEL SAYISI: 261

Servis Komisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 307

Sevkiyat Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 196

Seyahat Servis Elemanı (host - hostes / otobüs - tren) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 345

Şöför (Yolcu Taşıma) ALINACAK PERSONEL SAYISI:171

Şöför (Yük Taşıma) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 659

Temizlik Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 3349

Tır - Çekici Şöförü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 150

Tornaı (Torna Tezgahı Operatörü) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 123

Turizm ve Otelcilik Personeli ALINACAK PERSONEL SAYISI: 234

Ütücü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 327

Türkiye İş Kurumu sitesinde iş ilanları bölümünde yer alan kısma yukarıdaki mesleklerden istediğinizi yazarak aratabilirsiniz. İlanların şartları ve diğer detaylı bilgiler ilanlarda yer almaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.10.2018 22:47
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