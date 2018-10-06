İŞKUR Binlerce Eleman Arıyor! İŞKUR Hangi Meslek İçin Kaç Eleman Alacak?

Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce eleman alımı yapılıyor.Peki, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hangi meslek için kaç eleman alımı yapacak? İş bulmak isteyenlere müjdeli haber! İŞKUR personel alımı yapıyor. İş arayışında olan, iş ilanlarına bakan binlerce vatandaş için İŞKUR personel alım ilanları ilaç gibi gelecek! İşte İŞKUR'un personel alacağı meslekler ve kişi alım sayıları...
Ahşap Mobilya İmalatçısı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 79
Akaryakı Satış Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 444
Alüminyum Doğramacı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 48
Alüminyum İmalat İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 22
Ambalaj Beden İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 50
Ambar / Depo Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 599
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 138
Aşçı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 668
Ayakçı / Orta Elemanı (Tekstil) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 476
Ayakkabı İmalatçısı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 164
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 26
Bahçıvan ALINACAK PERSONEL SAYISI: 57
Bankacılık Meslek Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 28
Barmen - Barmeid ALINACAK PERSONEL SAYISI: 25
Bayan Kuaförü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 60
Beden İşçisi (Genel) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 18469
Beden İşçisi (İnşaat) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 390
Beden İşçisi (Taşıma - Yükleme - boşaltma) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 105
Beden İşçisi (Temizlik) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 407
Bekçi ALINACAK PERSONEL SAYISI : 37
Betonarmeci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 91
Bilgi İşlem Destek Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 40
Bilgisayar Mühendisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20
Bilgisayar Programcısı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 29
Bilgisayarlı Makine CNC Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 30
Bisküvi İmalat İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 81
Bobin Katlama - Büküm Makinesi Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 58
Boya Üretim Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20
Boyacı Metal ALINACAK PERSONEL SAYISI: 96
Brodeci (Brode Makinesi Operatörü) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 25
Buhar Kazanı Operatörü (Kazan Ateşçisi) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 39
Bulaşıkçı (Stevard) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 585
Büro Personeli ALINACAK PERSONEL SAYISI: 131
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 71
Cilt Bakım ve Güzellik Meslek Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 35
CNC Abkant Pres Tezgahı Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 35
CNC Freze Tezgahı Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 124
CNC Lazerle Kesme Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 35
CNC Torna Tezgahı Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 266
Çağrı Merkezi Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 125
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 929
Çanta İmalatçısı (Saraciyeci) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 25
Çaycı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 167
Çevre Mühendisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 28
Çırçır Makinesi Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20
Çiftlemeci (Çorap) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 35
Çikolata İmal İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 58
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 42
Çorap Kontrolörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20
Dağıtım Elemanı ( Gıda - İçecek) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 39
Danışma Memuru ALINACAK PERSONEL SAYISI: 84
Demir Doğramacı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 50
Gıda Depo Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 52
Depo İşçisi (Elleçleme) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 166
Depo Sevkiyat Sorumlusu ALINACAK PERSONEL SAYISI: 306
Deri Konfeksiyon İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 50
Dış Ticaret Meslek Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 48
Diğer Ayakkabı İmalatçıları ve Tamircileri ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20
Diğer Büro Memurları ALINACAK PERSONEL SAYISI: 110
Diğer Camcılar ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20
Diğer Fırıncılar, Pastacılar ve Şeker İmalatçıları ALINACAK PERSONEL SAYISI: 26
Diğer Hassas Dakik Aletler - Saat İmalat İşçileri ve Tamircileri ALINACAK PERSONEL SAYISI: 20
Diğer İmalat ile İlgili işçiler (el işçiliği) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 38
Diğer İmalat ile İlgili İşçiler (makine işçiliği) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 166
Diğer Öğretmenler ALINACAK PERSONEL SAYISI: 252
Diğer sağlık Personeli ALINACAK PERSONEL SAYISI: 30
Diğer Sosyal İşler ALINACAK PERSONEL SAYISI: 73
Dikiş Makinesi Operatörü (Kumaş) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 121
Dokuma Konfeksiyon Makineci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 352
Dokuma Makineleri Operatörü (Dokumacı) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 182
Dökümcü Metal ALINACAK PERSONEL SAYISI: 58
Döner Ustası ALINACAK PERSONEL SAYISI: 29
Düz Dikiş Makineci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 76
Elektrik Teknikeri ALINACAK PERSONEL SAYISI: 136
Elektrik Teknisyeni ALINACAK PERSONEL SAYISI: 210
Elektrikçi (genel) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 311
Fast Food Hazırlayıcı (Hamburger - Tost - Sandwich) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 159
Figüran ALINACAK PERSONEL SAYISI: 90
Forklift Operatörü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 484
Garson (Servis Elemanı) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 3193
Güvenlik Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 1860
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 201
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 213
Isınma ve sıhhi Tesisatçı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 140
İnşaat İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 135
İplik Eğirme Operatörü (ring - vater - vargel) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 135
Kahve ve Kako Hazırlayıcısı (Barista) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 121
Kalite Kontrolcü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 318
Kalite Kontrolcü (Tekstil) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 147
Kamyon Şöförü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 139
Kasiyer ALINACAK PERSONEL SAYISI: 1447
Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 208
Kesimci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 138
Konfeksiyon İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 1299
Kurye ALINACAK PERSONEL SAYISI: 2052
Makineci (Dikiş) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 142
Market Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 137
Mekanik Bakım Onarımcısı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 142
Mermer İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 100
Metal Mamüller Montaj İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 130
Muhasebeci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 164
Müşteri Hizmetleri Görevlisi / Asistanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 177
Müşteri Temsilci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 198
Ortaöğretim Öğretmeni ALINACAK PERSONEL SAYISI: 121
Ortacı / Ayakçı (Tekstil) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 194
Otopark Görevlisi (Vale) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 222
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 116
Ön Muhasebeci ALINACAK PERSONEL SAYISI: 721
Paketleme İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 389
Pasta Yardımcısı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 105
Pazarlamacı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 295
Perakende Satış Elemanı (Gıda) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 298
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 309
Proses İşçisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 466
Reklamcı ALINACAK PERSONEL SAYISI: 101
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro elemanı) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 186
Restorasyoncu ALINACAK PERSONEL SAYISI: 110
Reyon Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 1240
Satış Temsilcisi / Plasiyer ALINACAK PERSONEL SAYISI: 135
Sekreter ALINACAK PERSONEL SAYISI: 261
Servis Komisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 307
Sevkiyat Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 196
Seyahat Servis Elemanı (host - hostes / otobüs - tren) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 345
Şöför (Yolcu Taşıma) ALINACAK PERSONEL SAYISI:171
Şöför (Yük Taşıma) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 659
Temizlik Görevlisi ALINACAK PERSONEL SAYISI: 3349
Tır - Çekici Şöförü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 150
Tornaı (Torna Tezgahı Operatörü) ALINACAK PERSONEL SAYISI: 123
Turizm ve Otelcilik Personeli ALINACAK PERSONEL SAYISI: 234
Ütücü ALINACAK PERSONEL SAYISI: 327
Türkiye İş Kurumu sitesinde iş ilanları bölümünde yer alan kısma yukarıdaki mesleklerden istediğinizi yazarak aratabilirsiniz. İlanların şartları ve diğer detaylı bilgiler ilanlarda yer almaktadır.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA