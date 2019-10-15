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İŞKUR aracılığıyla sağlık personeli alımı yapılacak! Sağlık personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar büyük bir merakla takip ediliyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla sağlık personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanlarla çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarına toplamda 440 sağlık personeli alımı yapılacak. Peki, İŞKUR sağlık personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilanlar ve merak edilenler...

İŞKUR aracılığıyla sağlık personeli alımı yapılacak! Sağlık personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar büyük bir merakla takip ediliyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla sağlık personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanlarla çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarına toplamda 440 sağlık personeli alımı yapılacak. Peki, İŞKUR sağlık personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilanlar ve merak edilenler...

15 Ekim 2019 Salı 10:24
İŞKUR aracılığıyla sağlık personeli alımı yapılacak! Sağlık personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR tarafından belirli dönem aralığında yayımlanan ilanlarla birlikte her yıl binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. İş arayışı olan vatandaşlar bu nedenle İŞKUR'dan yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Son olarak KPSS şartsız toplamda 440 sağlık personeli alacağı duyuruldu. İlana başvurmak isteyenler şimdi İŞKUR sağlık personeli alımı alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

İŞKUR SAĞLIK PERSONELİ GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına Sağlık yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Türk vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

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işkur aracılığıyla sağlık personeli alımı yapılacak sağlık personel alımı başvurusu yapılır
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