İŞKUR Aracılığıyla En Az Lise Mezunu Banka Personeli Alımı (Tecrübeli-Tecrübesiz)

QNB Finansbank tarafından bir ilan yayımlandı.

İŞKUR resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda QNB Finansbank, en az lise mezunu adaylar arasından banka personeli alımı yapacağını duyurdu. Satış temsilcisi kadrosunda istihdam etmek üzere yapılan personel alımında adaylarda tecrübe şartı da aranmıyor. İlana başvurular İŞKUR resmi sayfası aracılığıyla yapılmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

QNB Finansbank'ın İstanbul'da bulunan şubelerinde istihdam etmek üzere yapılan personel alımında adaylarda aranan şartlar şu şekilde;

Eğitim düzeyi olarak lise, önlisans ve lisans mezunu olması,

Diksiyonu düzgün olması,

İletişim becerileri yüksek olması,

İnsan ilişkilerinde başarılı olan,

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayacabilecek,

Esnek çalışma saatlerinde uyum sağlayabilecek,

Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar alınacak.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuru yapacak adayların İŞKUR kaydının olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olan adaylar, aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve müracaatlarını bu adres üzerinden yapabilir.

https://goo.gl/T4Ri2F

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

İŞKUR kaydı olmayan adaylar, QNB Finansbank'ın bu ilanına başvuru yapamaz. Kayıt olmak için internetten kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmeden açın ve burada İş Arayan girişi kısmından KAYDOL kısmına girip İŞKUR'a üye olabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/Default.aspx

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