İŞKUR Aracılığıyla En Az İlkokul Mezunu 1271 Çağrı Merkezi Personeli Alınıyor

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda 1274 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı yapılacağı bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu resmi internet sayfası ilanlar kısmından personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Yayımlanan ilanlarda Türkiye genelinde bulunan kamu kuruluşları ile özel kuruluşlara toplamda 1274 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi personeli alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu vatandaşlar arasından Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı yapılacağı bildirildi.

Alım Yapan Kuruluşlar

YAVUZ GÖREN(AVUKATLIK BÜROSU)

DENİZ TEKSTİL SAN.TİC.AŞ. (ÖZ-EH)

PLATİN MERCEK YAYIN VE PAZARLAMA EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED Ş

ANADOLU TEDARİK KURUMSAL HİZM.LTD.ŞTİ

DURU ARAŞTIRMA OPERASYON VE SAHA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

AKTÜEL SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET

MUHAMMET GÖKHAN ERTEN(PROAKTİF ÇÖZÜM ÇAĞRI MERKEZİ)

TEMPO ÇAĞRI MERKEZİVE İŞ SÜREÇLERİ DIŞKAYNAK HİZM.TİC.A.Ş.

CALLART REHBERLİK VE MÜŞTERİ HİZ.LTD.ŞTİ.

MEGA ULUSLARARASI TELEK.HİZM.A.Ş.

TCHEALTH BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

EZHAR KURUMSAL KALİTE MÜHENDİSLİK VE BELGELENDİRME SANAYİ Tİ

ASYA KAĞIT VE ELEKTRONİK

GÜVEN VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

NETSPEED İNTERNET ANONİM ŞİRKETİ

TUANA YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

METİS ANADOLU ÇAĞRI MERKEZLERİ A.Ş;

ASSİSTT REHBERLİK VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKET

USLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Başvuru

İŞKUR aracılığıyla yapılan çağrı merkezi müşteri temsilcisi personeli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

https://goo.gl/DtC996

Memur ve personel alım ilanlarından haberdar olmak için;

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