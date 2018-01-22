Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İŞKUR Aracılığıyla En Az İlkokul Mezunu 1271 Çağrı Merkezi Personeli Alınıyor

İŞKUR aracılığıyla en az ilkokul mezunları arasından çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı yapılıyor. Peki çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başvuruları nasıl yapılacak? Alım yapan kuruluşlar hangileri?

banner396

İŞKUR Aracılığıyla En Az İlkokul Mezunu 1271 Çağrı Merkezi Personeli Alınıyor

İŞKUR aracılığıyla en az ilkokul mezunları arasından çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı yapılıyor. Peki çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başvuruları nasıl yapılacak? Alım yapan kuruluşlar hangileri?

22 Ocak 2018 Pazartesi 20:27
İŞKUR Aracılığıyla En Az İlkokul Mezunu 1271 Çağrı Merkezi Personeli Alınıyor

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda 1274 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı yapılacağı bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu resmi internet sayfası ilanlar kısmından personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Yayımlanan ilanlarda Türkiye genelinde bulunan kamu kuruluşları ile özel kuruluşlara toplamda 1274 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi personeli alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu vatandaşlar arasından Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı yapılacağı bildirildi.

Alım Yapan Kuruluşlar

YAVUZ GÖREN(AVUKATLIK BÜROSU)
DENİZ TEKSTİL SAN.TİC.AŞ. (ÖZ-EH) 
PLATİN MERCEK YAYIN VE PAZARLAMA EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED Ş 
ANADOLU TEDARİK KURUMSAL HİZM.LTD.ŞTİ 
DURU ARAŞTIRMA OPERASYON VE SAHA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 
AKTÜEL SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET 
MUHAMMET GÖKHAN ERTEN(PROAKTİF ÇÖZÜM ÇAĞRI MERKEZİ) 
TEMPO ÇAĞRI MERKEZİVE İŞ SÜREÇLERİ DIŞKAYNAK HİZM.TİC.A.Ş. 
CALLART REHBERLİK VE MÜŞTERİ HİZ.LTD.ŞTİ.
MEGA ULUSLARARASI TELEK.HİZM.A.Ş. 
TCHEALTH BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 
EZHAR KURUMSAL KALİTE MÜHENDİSLİK VE BELGELENDİRME SANAYİ Tİ 
ASYA KAĞIT VE ELEKTRONİK
GÜVEN VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 
NETSPEED İNTERNET ANONİM ŞİRKETİ 
TUANA YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 
METİS ANADOLU ÇAĞRI MERKEZLERİ A.Ş;
ASSİSTT REHBERLİK VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKET
USLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Başvuru

İŞKUR aracılığıyla yapılan çağrı merkezi müşteri temsilcisi personeli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir. 

https://goo.gl/DtC996

Memur ve personel alım ilanlarından haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
İşkur İlanlarıIşkur Iş Ilanıçağrı Merkezi Personeli AlımıLise Mezunu Personel AlımıIş Başvurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR Üzerinden Türkiye Geneli 84 Bin 681 Personel Alınıyor-İşte Alım Yapılan Pozisyonlar
İŞKUR Üzerinden Türkiye Geneli 84 Bin 681 Personel Alınıyor-İşte Alım Yapılan Pozisyonlar
İŞKUR Üzerinden En Az Lise Mezunu 2016 Güvenlik Görevlisi Alınıyor (Bayan-Erkek, Silahlı-Silahsız)
İŞKUR Üzerinden En Az Lise Mezunu 2016 Güvenlik Görevlisi Alınıyor (Bayan-Erkek, Silahlı-Silahsız)
Sahil Güvenlik En Az Lise Mezunu Personel Alacak (EKPSS ile)
Sahil Güvenlik En Az Lise Mezunu Personel Alacak (EKPSS ile)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim