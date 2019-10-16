İŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları açıklandı! Bekçi ve güvenlik alım şartları neler? .

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla her yıl binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Özellikle takip edilen ilanlar arasında ise bekçi ve güvenlik görevlisi alımı ilanları bulunuyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi ve güvenlik görevlisi alımı ilanlarını merak edenler için haberimizde detayları derledik. Kurum tarafından geçen hafta 780 güvenlik görevlisi alımı yapılacağına dair ilan yayımlanmıştı. İşte ilanlar hakkında bilinmesi gerekenler...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla her yıl binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Özellikle takip edilen ilanlar arasında ise bekçi ve güvenlik görevlisi alımı ilanları bulunuyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi ve güvenlik görevlisi alımı ilanlarını merak edenler için haberimizde detayları derledik. Kurum tarafından geçen hafta 780 güvenlik görevlisi alımı yapılacağına dair ilan yayımlanmıştı. İşte ilanlar hakkında bilinmesi gerekenler...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR'un yayınladığı güvenlik görevlisi personel alımları için başvuru şartları ilanlara göre değişebiliyor. İŞKUR'un verdiği güvenlik görevlisi alımı başvuru şartlarının bazıları ise şöyle;

a) Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

b) Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

c) Adaylar için en az 170 cm boyunda olmak, adayın boyundan [15 > Kilo-(boy-100)] belirtilen formülüne göre 15 birimden fazla olmamak.

d) 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak - temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.