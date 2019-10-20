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İŞKUR aracılığı ile 11 bin personel alınıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları...

Ekim ayının yeni haftasına girerken 21-28 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden personel alımları devam ediyor. Buna göre yeni haftaya girerken farklı kadrolarda 11 binden fazla personel alımı ilanı yayınlandı. Farklı iş kolları ve mesleklerde, özel ve kamu sektörünce gerçekleştirilen alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecekken kadro ve başvurulara ilişkin detaylar şunlardır. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

İŞKUR aracılığı ile 11 bin personel alınıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları...

Ekim ayının yeni haftasına girerken 21-28 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden personel alımları devam ediyor. Buna göre yeni haftaya girerken farklı kadrolarda 11 binden fazla personel alımı ilanı yayınlandı. Farklı iş kolları ve mesleklerde, özel ve kamu sektörünce gerçekleştirilen alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecekken kadro ve başvurulara ilişkin detaylar şunlardır. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

20 Ekim 2019 Pazar 18:20
İŞKUR aracılığı ile 11 bin personel alınıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları...

İŞKUR üzerinden özel sektörde değişik pozisyonlarda çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacaktır. Başvuru koşulları ve pozisyonların detayları haberimizdedir. Farklı alanlarda istihdam edilecek olan adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma, ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. Alımın yapılacağı meslek gruplarından bazıları ve kadrolar şunlardır.

İŞKUR ÜZERİNDEN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Farklı alanlarda istihdam edilecek olan adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma, ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. Alımın yapılacağı meslek gruplarından bazıları ve kadrolar şunlardır.

11 binden fazla personel alımının yapılacağı yeni hafta ilanlarından farklı meslek grubuna ilişkin birçok farklı iş ilanı bulunmakta olup bunlardan bazıları Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci, Güvenlik Görevlisi gibi mesleklerdir. Yeni haftada açılan ilanlarda yer alan mesleklere ise İŞKUR resmi internet sitesinden erişim sağlamak mümkündür.

İŞKUR BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

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işkur aracılığı bin personel alınıyor işte kadrolar başvuru şartları
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