İŞKUR Açıkladı! En Az İlkokul Mezunu Binlerce Personel Alınacak!

İŞKUR AÇIK POZİSYONLAR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlanlara başvuru yapabilmek için aranan özellikler ise şöyle;

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

18-21 yaş aralığında olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

En az ilköğretim mezuniyet belgesi sahibi olmak.

Temel seviyede, bilgisayar programlarını kullanabilmek. Kamera sistemlerine hâkim olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak,

Esnek çalışma saatlerine uyabilmek.

Vardiyalı çalışabilmek.

Askerlikle ilişiği bulunmamak

İletişim becerilerine sahip olmak olarak belirlenmiş.

Görevini yapmasına engel herhangi bir sicil kaydı bulunmamak.

Sürücü belgesi bulunmak

İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar; yukarıdaki koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İş Ve İşçi Bulma Kurumu ( İŞKUR) Müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir.

İŞKUR GÜNCEL AÇIK POZİSYONLAR

ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon

ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ

Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon

TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon

Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon

Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon

ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon

KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI

Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon

SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taksi Şoförü - 1 Açık Pozisyon

Kepçe Operatörü - 2 Açık Pozisyon

ÇAY BEL.BŞK. PAZARAĞAÇ

Beden İşçisi (Temizlik) - 15 Açık Pozisyon

Kadro-Kontenjan Bilgileri

* Beden İşçisi (Genel) yayımlanan ilan sayısı; 9518

* Temizlik Görevlisi yayımlanan ilan sayısı; 2111,

* Turizm Ve Otelcilik Elemanı yayımlanan ilan sayısı; 4410,

* Makineci (Dikiş) yayımlanan ilan sayısı; 2699,

* Satış Danışmanı / Uzmanı yayımlanan ilan sayısı; 2632

İŞKUR 1 milyon personel alımı yapılacak! 2500 TL ödeme yapılacak...

'Sosyal Yardımlaşma Programı' doğrultusunda yüz binlerce gencin istihdamını sağlayacak İŞKUR personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu, program kapsamında İstanbul'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin için genç yaz işleri için başvuruları yapacak. İlk kez sigortalı olan gençler 2500 TL kazanma imkanı bulacak.

'Sosyal Yardımlaşma Programı' doğrultusunda alım yapılacak

Üç ay sosyal işlerde çalışan gençler 2 bin 500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak. Gençler bulundukları şehirde yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk gibi işlerde çalışacak. Bununla da kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda da 50 bin gence kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanacak.

Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak.

Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.

Eğitmenlik, koçluk sosyal hizmetler gibi iş imkanları olacak

Üniversiteli gençlere bulundukları şehirlerde sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği gibi alanlarda iş imkânı sağlayan program ilk kez bu yıl uygulanıyor. İŞKUR'un "hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla duyurduğu program her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek.

Okudukları ilde çalışabilecekler

Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.

Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dâhil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek.

Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi ihtiyaç duyulan alanları belirlenecek.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

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