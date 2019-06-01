İŞKUR 4 Ayda Kaç Kişiyi İşe Yerleştirdi! İşte Açıklanan Rakamlar!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu yılın ilk 4 ayında 416 bin kişiyi özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Son 17 yılda istihdamda 9 milyona yakın artış sağlamış bir ülkeyiz.” dedi.

“4 Ayda 416 Bin Kişiyi Özel Sektörde İşe Yerleştirdik”

Bu alanda Türkiye’nin geldiği yerin son 15 senenin rekoru olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: “Ülkemizde iş yapma kolaylığını sağlamanın bir sonucu olarak, 2002’de 727 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Hep birlikte daha fazla çalışarak, üreterek çocuklarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz. 18 ayrı teşvik uygulamamız ile 1,7 milyonu aşkın işverenimize, 11 milyona yakın sigortalımıza hali hazırda katkı veriyoruz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004’ten bugüne siz işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladık. Bütün bu uygulamalarının sonucu olarak, 2002’de özel sektörde sadece 24 bin kişi işe yerleştirilebilmişken, 2018’de bu sayının 50 kat artarak 1 milyon 240 bine çıktığını görmekteyiz. Bu yılın ilk 4 ayında ise 416 bin kişiyi özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Son 17 yılda istihdamda 9 milyona yakın artış sağlamış bir ülkeyiz.”

Hedeflerinin 2023 vizyonuyla Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak olduğunu anımsatan Selçuk, “Bundan sonraki süreçte de; teşvik bizden, istihdam sizden diyor; yeni teşviklerimizle çalışma hayatımızı hep birlikte hedeflediğimiz noktaya taşıyacağımıza inanıyorum.” dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)