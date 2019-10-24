İŞKUR 39 bin en az ilköğretim mezunu personel alacak! İşte şartlar

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli ilanlar yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında ilköğretim mezunu, lise, önlisans, lisans yada okuma yazma bilmeyenler başvuru yapabiliyorlar. Bu kapsamda 39 bin personel alımı yapılıyor. Bizde haberimizde en fazla alım yapılan kadroları derledik. 15 Ekim itibari ile eğitim düzeyinde en az okur yazar olma şartı ile 9 bin 837 beden işçisi alınacak. Satış ve pazarlama alanında 2 bin 267 satış danışmanı alınacak. Ayrıca İŞKUR Ekim ayı istihdama yönelik kurs kayıtları başladı. Eğitimlere devam eden adaylara 30-85 Tl arası ödeme yapılacak. Şuanda başvurusu devam eden iller ise; İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sinop, İstanbul, Balıkesir, Rize, Kocaeli olmaktadır.

İŞKUR 39 BİN İLKÖĞRETİM MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPACAK

İŞKUR EN ÇOK ALIM YAPILAN MESLEKLER;

İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan mesleklerden bir tanesi, 6 Bin 734 ile beden işçisi kadrosunda olacak. Satış danışmanı olarak 1949 kişi istihdam edilecek. Servis görevlisi kadrosunda 1.634 kişinin firmalar tarafından alım yapılacağı belirtildi. Diğer alım yapılacak en çok açık iş sayılı bulunan kadrolarda makineci, temizlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, çağrı merkezi temsilcisi reyon görevlisi kadrolarında işçi, memur ve personel alımları yapılacak. Ayrıca adayların büro memuru olarak; ön muhasebe personeli, ambar memuru, büro görevlisi kadrolarında alımlar yapılacak. Silahlı ya da silahsız güvenlik görevlisi kimlik kartı bulunanlar içinde güvenlikçi alımları devam ediyor.

Başvurular İŞKUR E-şube üzerinden, İŞKUR il ve ilçelerde hizmet birimlerinden şahsen olarak yapılabilecektir. Alımlarda yaş olarak en az 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir. İlanlarda özel ve genel şartları taşımak ve başvurularda istenilen sertifikalara sahip olmak, tecrübe şartlarına sahip olmak istendiğinde sunabilmek gerekmektedir.

İŞKUR KAMU MEMUR ALIMLARI;

İşkur üzerinden başvuruları devam eden memur alımları ise şu şekilde olacak. İstanbul teknik Üniversitesi güvenlik görevlisi, aşçı, bahçıvan, temizlik görevlisi gibi kadrolarda çok sayıda memur alımı başvurusu gerçekleştirildi. Samsun Üniversitesine temizlik görevlisi silahsız güvenlik görevlisi alımları da başvurular devam ediyor. Bu iki kadroda 5 kişi alınacak. TÜBİTAK, Karacabey Öğretmenevi, Trakya Üniversitesi, Kuşadası Öğretmenevi, Erdek Belediye Başkanlığı, Derebucak Öğretmenevi alımları için başvurular yakın zamanda tamamlanacak.

Ayrıca İŞKUR Ekim ayı istihdama yönelik kurs kayıtları başladı. Eğitimlere devam eden adaylara 30-85 Tl arası ödeme yapılacak. Şuanda başvurusu devam eden iller ise; İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sinop, İstanbul, Balıkesir, Rize, Kocaeli olmaktadır.

İŞKUR Nedir?

İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.

İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.

İşveren İŞKUR kayıt işlemi için;

• İŞKUR E-Şube sayfasında bulunan sağ kısımdaki "İşveren" bölümünde bulunan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR üyelik sayfasında yer alan "Genel Koşullar" maddelerini okuyun.

• Onaylıyorsanız "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın. Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın(Onaylamazsanız üyelik işlemine devam edemesiniz ve ana sayfaya yönlendirilirsiniz).

Onay verdikten sonra açılan sayfada ise kurumsal üyelik başvurusu çerçevesinde "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını doldurun. Bu kısımda;