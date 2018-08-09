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İŞKUR 3 Bin Lira Maaş İle Personel Alımı!..

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilan ile 3 bin lira maaş ile tuz toplama işi yapacak işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

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İŞKUR 3 Bin Lira Maaş İle Personel Alımı!..

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilan ile 3 bin lira maaş ile tuz toplama işi yapacak işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:31
İŞKUR 3 Bin Lira Maaş İle Personel Alımı!..

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilan ile 3 bin lira maaş ile tuz toplama işi yapacak işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

Osmaniye İŞKUR müdürlüğü, İzmir Çiğli'de çalışmalarına devam eden Çamaltı Tuz İşletmesi'nde 3 bin lira maaş ile personel temini için başvuruları almaya başladı.

18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabileceği iş için emeklilerde müracaat edebiliyor. Müracaat sonrası mülakatlar yapılaak. 14 Ağustos tarihinde saat 10.00’da İşkur Kadirli Hizmet Merkezi’nde; öğleden sonra saat 14.00’te ise Osmaniye İşkur hizmet binasında iş görüşmeleri yapılacak. 3 bin lira maaş alacak işçilerin 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları da şirket tarafından karşılanacak. 

Osmaniye İşkur İl Müdürü Ahmet Altunkaynak şu açıklamayı yaptı;

“Tuz toplama işinde 11 saat çalışacak işçiler günlük 100 lira; 9.5 saat çalışacak işçiler ise 86 lira ücret alacak. Bu ücretlere asgari geçim indirimi de dahil edilecek. Ayrıca işçilerin sigortaları da işveren tarafından yatırılacak.”

İl Müdürü Altunkaynak, kent dışına çıkabilecek iş arayan vatandaşları, söz konusu işe başvurmaları için davet etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
IşkurTuz Toplama
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